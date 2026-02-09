Силы обороны зачистили от россиян Чугуновку и установили там флаг

Воспользовавшись сложными погодными условиями, оккупанты пытались проникнуть сквозь боевые порядки Сил обороны в районе Чугуновки.

https://glavred.info/war/sily-oborony-zachistili-ot-rossiyan-chugunovku-i-ustanovili-tam-flag-10739228.html Ссылка скопирована

Силы обороны зачистили от россиян Чугуновку / коллаж: Главред, фото: скриншоты

Кратко:

Силы обороны освободили Чугуновку

Стрелковая рота "Шквал" провела зачистку населенного пункта

Силы обороны Украины зачистили Чугуновку Харьковской области от российских оккупантов, нескольких россиян взяли в плен и установили там украинский флаг. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщил 16-й армейский корпус и опубликовал видео боевой работы.

По словам военных, воспользовавшись сложными погодными условиями, оккупанты пытались проникнуть сквозь боевые порядки Сил обороны в районе Чугуновки.

видео дня

Несмотря на непогоду, операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов своевременно обнаружили группу захватчиков, после чего стрелковая специализированная рота "Шквал" провела зачистку населенного пункта.

Смотрите видео зачистки Чугуновки

Удары РФ по Украине - последние новости

Утром в субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. В основном под ударом оказались западные области. Воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов.

Взрывы звучали на Львовщине, Ровенщине, Франковщине, в Винницкой, Харьковской, Кировоградской, Киевской, Днепропетровской областях.

Из-за российского обстрела в большинстве регионов ввели аварийные отключения.

Вечером 8 февраля российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремели очень сильные взрывы. Работали силы ПВО.

В ночь на 9 февраля российская оккупационная армия атаковала Одессу. В результате обстрелов погиб 35-летний мужчина. Также пострадали два человека, среди них – 19-летняя девушка. Им оказывается вся необходимая помощь.

Другие новости:

Об источнике: 16-й армейский корпус ВСУ 16-й армейский корпус ВСУ - это оперативно-тактическое соединение, которое имеет в своем составе механизированные и мотопехотные бригады, а также подразделения артиллерии, боевого и всестороннего обеспечения, а также противовоздушной обороны. В настоящее время 16-й армейский корпус защищает от российских войск почти половину Харьковщины. Корпус был создан 3 марта 2025 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред