Россияне ударили дронами по Богодухову: погибла мать с ребенком

В Богодухове одно из попаданий произошло по жилому дому, он был полностью разрушен.

https://glavred.info/ukraine/rossiyane-udarili-dronami-po-bogoduhovu-pogibla-mat-s-rebenkom-10739192.html Ссылка скопирована

Оккупанты атаковали дронами частный сектор города Богодухов / коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

Оккупанты атаковали дронами частный сектор города Богодухов

В результате атаки БПЛА под Днепром пострадали 9 человек

В Харьковской области в Богодухове в результате удара российского дрона погибли женщина с ребенком, есть пострадавшие. В Днепропетровской области из-за атаки оккупантов также есть раненые.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ночью оккупанты атаковали ударными дронами частный сектор города Богодухов. Одно из попаданий произошло по жилому дому, он был полностью разрушен. Возник пожар на площади 50 м кв.

видео дня

"Из-под завалов извлечены тела двух погибших: женщины и 10-летнего мальчика. Еще три человека пострадали", - говорится в сообщении.

Кроме того, Александр Ганжа, начальник Днепропетровской областной военной администрации заявил, что в результате атаки БПЛА в Шахтерском Синельниковского района пострадали 9 человек, среди них - 13-летняя девочка.

"Все раненые доставлены в больницу. 57-летняя женщина - "тяжелая". Остальные в состоянии средней тяжести", - отметил он.

Ганжа добавил, что загорелся трехэтажный дом, в котором повреждены крыша и перекрытия. Еще в одном многоквартирном доме разбиты окна. Горел гараж.

"Беспилотником агрессор попал и по Васильковской общине. Возник пожар. Повреждены 3 частных дома", - сообщил начальник ОВА.

Также по Никопольщине российская армия била артиллерией и FPV-дронами. Там пострадали райцентр, Марганецкая и Червоногригоровская общины. Люди не пострадали.

Удары РФ по Украине - последние новости

Утром в субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. В основном под ударом оказались западные области. Воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов.

Взрывы звучали на Львовщине, Ровенщине, Франковщине, в Винницкой, Харьковской, Кировоградской, Киевской, Днепропетровской областях.

Из-за российского обстрела в большинстве регионов ввели аварийные отключения.

Вечером 8 февраля российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремели очень сильные взрывы. Работали силы ПВО.

В ночь на 9 февраля российская оккупационная армия атаковала Одессу. В результате обстрелов погиб 35-летний мужчина. Также пострадали два человека, среди них – 19-летняя девушка. Им оказывается вся необходимая помощь.

Другие новости:

О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред