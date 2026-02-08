Укр
Без F-16 и Mirage: в ВСУ назвали главную сложность отражения ударов РФ

Алексей Тесля
8 февраля 2026, 17:36
Армия РФ всё чаще применяет баллистические ракеты, что ограничивает возможности украинской ПВО.
Игнат, ракета, Шахед
Раскрыты условия отражения массированных ударов РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Главное:

  • ВСУ не смогли использовать истребители F-16 и Mirage для перехвата ракет
  • Одно обстоятельство существенно осложнило работу пилотов и дронов

7 февраля во время интенсивных атак РФ на Украину из-за неблагоприятных погодных условий украинские Силы обороны не смогли использовать истребители F-16 и Mirage для перехвата ракет.

Об этом сообщил Юрий Игнат, начальник Управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ.

видео дня

Он пояснил, что сложные погодные условия, такие как снегопады и плохая видимость, существенно осложнили работу пилотов и дронов. Это мешало не только использованию пилотируемой авиации, но и беспилотных летательных аппаратов, которым для наведения на цель нужна чёткая картинка.

"Снег - это нелетная погода. Соответственно, мы не могли рассчитывать достаточно на пилотируемую авиацию", - говорит он.

Кроме того, Игнат отметил, что российская армия всё чаще применяет баллистические ракеты, что ограничивает возможности украинской ПВО. Системы Patriot, которые используются для перехвата таких ракет, имеют ограниченный радиус действия — всего 25 километров, что затрудняет защиту всех территорий Украины.

Также он обратил внимание, что Украина теперь в значительной степени зависит от западных поставок ракет и ПВО, что уменьшает общую эффективность системы обороны. В прошлом вооружение, как "Бук" и С-300, использовалось в большей степени, а сейчас количество отечественных систем ПВО значительно сократилось, и украинская армия всё больше полагается на западные технологии.

ф-16 f-16 инфографика
/ Инфографика: Главред

Эксперт о целях российских ударов по энергетическим объектам Украины

Эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев поделился мнением о стратегических целях российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Он объяснил, что атаки на подстанции и ключевые линии электропередачи значительно ослабляют стабильность украинской энергосистемы, затрудняя перераспределение электроэнергии между различными регионами. В таких условиях, по словам Рябцева, временные отключения электроэнергии становятся необходимой мерой для предотвращения более серьезных повреждений и сбоев в системе.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщалось, в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. Из-за удара повреждены здания, а еще - троллейбусы и другой автотранспорт.

Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.

Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ на Ровенщине повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.

Другие новости:

О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Украину накрывает морозное похолодание: ночью будет очень холодно

Украину накрывает морозное похолодание: ночью будет очень холодно

20:41Синоптик
Отключение электроэнергии 9 февраля: украинцев предупредили о новых графиках

Отключение электроэнергии 9 февраля: украинцев предупредили о новых графиках

20:37Украина
Темнота и холод охватили весь регион: в России объявили срочную эвакуацию

Темнота и холод охватили весь регион: в России объявили срочную эвакуацию

20:02Мир
Карта Deep State онлайн за 8 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля: Овнам - расходы, Близнецам - стабильность

Гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля: Овнам - расходы, Близнецам - стабильность

Золотая хана Кубрата: дети раскопали 75 килограммов золота на Полтавщине

Золотая хана Кубрата: дети раскопали 75 килограммов золота на Полтавщине

Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атаки

Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атаки

Отключение света в Украине — графики на 8 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 8 февраля (обновляется)

