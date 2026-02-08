Укр
Такого от февраля никто не ждал: что приготовила погода для Днепра на этой неделе

Руслан Иваненко
8 февраля 2026, 19:01обновлено 8 февраля, 20:04
В Днепре в течение недели ожидаются резкие температурные перепады от морозов до плюсовых градусов днем.
Днепр
В Днепре на следующей неделе резкое потепление может принести дождь, морось / Фото: facebook.com/nashemistodnipro

Кратко:

  • Температурные качели: от -12°C до +9°C за неделю
  • Ожидаются гололед, дожди и повышенная влажность
  • Пасмурная и облачная погода большинство дней

Жителей Днепра в течение недели ожидают настоящие "температурные качели". По прогнозу Sinoptik, в течение недели погода будет резко меняться: от сильных ночных морозов до почти весеннего тепла с дождями и высокой влажностью.

9 февраля, понедельник

Неделя начнется с ощутимого похолодания. Ночью температура снизится до -12°C, днем составит -7...-8°C. Осадков не прогнозируют, однако из-за мороза и влажности на дорогах возможна гололедица.

видео дня

В народе говорили: "Февральская оттепель ничего не стоит". Наши предки верили: если облака идут против ветра — будет снег, а если дым из трубы стелется по земле — жди снегопада.

Погода в Днепре 9 февраля
Погода в Днепре 9 февраля / Фото: скриншот sinoptik.ua

10 февраля, вторник

Один из самых холодных дней недели. Ночью до -12°C, днем — около -5°C. Погода сухая, с переменной облачностью, без существенных осадков.

В народе опасались ветра в этот день, считая, что он предвещает сырое и холодное лето: "Не к добру летний ветер". Также обращали внимание на снег: если он оставался на ветках — не таял и на земле.

Погода в Днепре 10 февраля
Погода в Днепре 10 февраля / Фото: скриншот sinoptik.ua

11 февраля, среда

Температура начнет постепенно повышаться. Ночью до -9°C, днем — около -2°C. Облачность будет увеличиваться, атмосферное давление будет снижаться — это будет свидетельствовать о приближении теплого фронта.

В древности говорили: если в этот день шумит лес — жди оттепели. Считалось, что с 3 по 11 февраля продолжаются "семь морозных утр", а погоду описывали словами: "и теплом приласкает, и морозом отдубасит".

Погода в Днепре 11 февраля
Погода в Днепре 11 февраля / Фото: скриншот sinoptik.ua

12 февраля, четверг

В Днепр придет оттепель. Днем температура поднимется до +2°C, ночью еще будет сохраняться мороз до -4°C. Из-за таяния снега и повторного подмерзания возможно образование гололеда.

Наши предки верили: если луна ночью была красноватой — будет сильный ветер, а "ветер поднялся — к сырому году". Северный ветер без облаков, наоборот, предвещал похолодание.

Погода в Днепре 12 февраля
Погода в Днепре 12 февраля / Фото: скриншот sinoptik.ua

13 февраля, пятница

День удивит резким потеплением. Днем — до +6°C, ночью — около +1°C. Ожидается пасмурная погода, возможен дождь или морось, влажность воздуха достигнет 93%.

По народным приметам, если в этот день появлялся иней — снега ночью не ждали, а снег, наоборот, считали признаком скорой оттепели. Усиление ветра предвещало метели.

Погода в Днепре 13 февраля
Погода в Днепре 13 февраля / Фото: скриншот sinoptik.ua

14 февраля, суббота

В День влюбленных в Днепре будет необычно тепло. Днем температура поднимется до +9°C, ночью — +4…+5°C. Облачная погода создаст ощущение ранней весны, хотя возможны осадки.

В народе считали: если в этот день выпадал снег — весна будет дождливой. Если же небо покрывалось туманными белыми облаками — ждали улучшения погоды. Именно по этому дню пытались предсказать, какой будет остаток зимы.

Погода в Днепре 14 февраля
Погода в Днепре 14 февраля / Фото: скриншот sinoptik.ua

15 февраля, воскресенье

Неделя завершится мягкой и влажной погодой. Днем около +5°C, ночью — до +2°C. Облачность сохранится, но влажность несколько снизится. Сильные морозы окончательно отступят.

По поверью, "какая погода в этот день — такой и весна будет". Если тепло — весна ранняя, если снежно — дождливая и затяжная. Даже поведение кур служило приметой: если птица пьет воду у порога — весна будет теплой.

Погода в Днепре 15 февраля
Погода в Днепре 15 февраля / Фото: скриншот sinoptik.ua

Какая будет погода в феврале — прогноз Укргидрометцентра

Как писал Главред, синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что погодные условия в Украине в феврале в целом будут соответствовать климатической норме. В большинстве областей средняя температура воздуха может быть примерно на 1,5 °C выше обычной.

Ожидается, что среднемесячная температура в западных и северных регионах, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях, будет колебаться от -4 °C до +2 °C, что соответствует многолетним показателям. В других регионах страны воздух будет несколько теплее нормы — около +1,5 °C выше средних значений.

Что касается осадков, их количество в течение месяца прогнозируется на уровне 29–67 мм, а в Карпатах местами до 74–83 мм, что также соответствует климатической норме — около 80–120 % от средних многолетних показателей.

Погода в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в воскресенье, 8 февраля, погоду в Житомирской области будет определять циклон STEPHIE, который принес в регион облачность, периодические снегопады и гололед на дорогах. Уже с 9 февраля погодные условия резко изменятся — область окажется под влиянием скандинавского антициклона EMMERAM, что будет способствовать прояснению и понижению температуры. Об этом сообщила начальник отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук.

Кроме того, погода в Украине в ночь на 9 февраля будет морозной. В ближайшие дни стоит ожидать понижения температуры воздуха до -22 градусов по Цельсию. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Также в Полтаве и области прогнозируют заметные температурные колебания. После повышения температуры до около нуля на выходных с начала новой рабочей недели ожидается возвращение морозной погоды. В Полтавском областном центре по гидрометеорологии также предупредили о вероятности осадков в начале недели.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 февраля (обновляется)

