Простой трюк, который вернет блеск даже старым сковородам: что для этого нужно

Нет ничего хуже, чем после приготовления обнаружить, что сковородки заметно изменились визуально.

https://glavred.info/lifehack/prostoy-tryuk-kotoryy-vernet-blesk-dazhe-starym-skovorodam-chto-dlya-etogo-nuzhno-10739066.html Ссылка скопирована

Как очистить совороду от застарелого нагара / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное из новости:

Блогерша показала, как очистить нержавеющую сковородку обычным лимоном

Кипящая лимонная вода размягчает нагар и отложения, которые легко снимаются лопаткой

Метод возвращает блеск даже старым сковородкам

видео дня

Даже самые аккуратные хозяйки иногда сталкиваются с тем, что любимая сковорода вдруг теряет свой вид: на дне появляются коричневые пятна, а легкий нагар превращается в упрямый слой, который не снимают ни губки, ни моющие средства.

Особенно это знакомо тем, кто до сих пор пользуется посудой, достававшейся еще с советских времен. Но, как оказалось, даже такого "ветерана кухни" можно вернуть к жизни — и для этого понадобится только один фрукт, пишет Express.

Австралийская блогерша Элле Кресс поделилась простым, но эффективным методом очистки нержавеющих сковородок. Она признается, что нет ничего неприятнее, чем после приготовления увидеть, что дно посуды потемнело, а пятна упорно не исчезают, как их ни треть.

По словам Кресс, коричневые следы чаще всего появляются из-за пригоревшего жира, минеральных отложений от жесткой воды или перегрева металла. Это не опасно, но вид посуды - далек от идеального. Именно поэтому блогер советует не спешить выбрасывать сковороду, а попробовать ее "реанимацию" лимоном.

Как работает метод

Нужно выполнить следующие действия:

поставить грязную сковороду на плиту;

разрезать лимон пополам и выжать сок на дно;

добавить немного кипятка;

включить минимальный огонь и дождаться кипения.

Когда смесь начнет бурлить, Кресс советует взять деревянную ложку и аккуратно соскрести нагар. По ее словам, пятна буквально "отходят" от металла без усилий. После этого достаточно вылить лимонную воду и промыть сковороду обычным средством.

Блогер уверяет, что результат впечатляет — коричневые пятна исчезают, а металл снова приобретает глянцевый блеск. Все благодаря лимонной кислоте, которая разъедает старые загрязнения и освежает поверхность нержавейки.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред