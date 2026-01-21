За считанные минуты: хитрый способ очистить кастрюлю от нагара внутри

Всего два ингредиента удалят весь нагар с кастрюли.

Как отмыть нагар

Вы узнаете:

Как можно отмыть пригоревшую кастрюлю

Какие средства для этого подходят

Часто бывает так, что еда может пригореть в кастрюле или сковороде. Такой нагар очень трудно убрать, ведь он прочно прикрепляется к поверхности посуды, а обычные моющие средства просто с ним не справляются.

Главред решил разобраться, как очистить кастрюлю изнутри от пригара.

Как убрать весь нагар с кастрюли

Автор канала "Советы для дома" в своем видео на YouTube рассказала, что отмыть пригоревшую кастрюлю можно за считанные минуты.

По ее словам, для этого нужно использовать только два ингредиента, которые найдутся дома у каждого.

Она добавила, что первое, что нужно сделать, — это отмыть кастрюлю от того, что отмывается. После этого кастрюлю нужно поставить на плиту и налить столько воды, чтобы она полностью покрыла нагар. Также в воду нужно добавить по одной столовой ложке соды и средства для мытья посуды. Раствор нужно перемешать и довести до кипения.

"Сода в данном случае расщепляет жир. Она помогает ослабить связь между нагаром и дном кастрюли. При этом кипячение усиливает очищение. Горячая вода проникает в нагар, сода ускоряет разрушение жиров, и нагар начинает отслаиваться сам. Средство для мытья посуды за счет поверхностно-активных веществ также помогает оторвать нагар от дна. Плюс оно удерживает жир в воде и не дает ему снова прилипнуть к поверхности", - говорится в видео.

Женщина подчеркнула, что кипятить раствор в кастрюле нужно 5-10 минут. После этого ее нужно хорошо промыть в воде от остатков грязи.

"Если у вас с первого раза не получится отмыть, то есть вы прокипятили, вымыли и видите, что нагар еще остался, здесь расстраиваться не нужно. Еще раз налейте воду, добавьте соду с моющим средством и прокипятите", - добавила автор видео.

Какую посуду можно мыть таким способом

Отмечается, что таким способом можно очистить пригоревшую кастрюлю или сковороду из нержавеющей стали, стекла, керамики или эмалированную.

В то же время, чистить данным способом кастрюли или сковородки из алюминия или с антипригарным покрытием не следует, так как поверхность может испортиться или потускнеть.

Как очистить кастрюлю от пригорания – видео:

Об источнике: Советы для дома Советы для дома — украинский YouTube-канал, тематика которого — показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

