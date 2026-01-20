Спасет во время отключений: как сделать рукомойник из бутылки воды

Вы узнаете:
- Как сделать из бутылки рукомойник
- Как обеспечить постоянный поток воды, чтобы помыть руки
Во время отключений света в Украине у многих людей пропадает и вода, что осложняет ситуацию. Украинцы остаются без возможности даже помыть руки, однако эту проблему можно легко решить.
Главред узнал, что во время отключений можно смастерить рукомойник из обычной бутылки воды. Как это сделать в TikTok рассказала украинская блогерша Лена Гордиенко.
Как превратить бутылку в рукомойник
Для рукомойника нужно взять бутылку с водой объемом 5 или 6 литров. В нижней части бутылки с помощью отвертки делаем отверстие, как это показано на видео.
Смотрите видео с лайфхаком:
@lena_gordii Как сделать рукомойник, очень актуальный лайфхак для украинцев при отключении света и воды ? #рекомендации#полезныесоветы#лайфхак#выпечка#идеидлядома♬ оригинальный звук - Lena Gordiienko
Далее ставим бутылку возле рукомойника и когда необходимо будет помыть руки или ополоснуть посуду, достаточно лишь открутить крышку и из бутылки потечет струя воды.
Другие новости:
- Морозы больше не страшны: чем утеплить двери, чтобы в доме сразу стало тепло
- Желтые пятна на потолке исчезнут за полчаса: домашний метод, который реально работает
- Украинцам рассказали, что положить на подоконник, чтобы сохранить тепло в доме
О персоне: Лена Гордиенко
Лена Гордиенко - украинская блогерша, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред