Спасет во время отключений: как сделать рукомойник из бутылки воды

Как сделать временный рукомойник, если дома нет света и воды / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как сделать из бутылки рукомойник

Как обеспечить постоянный поток воды, чтобы помыть руки

Во время отключений света в Украине у многих людей пропадает и вода, что осложняет ситуацию. Украинцы остаются без возможности даже помыть руки, однако эту проблему можно легко решить.

Главред узнал, что во время отключений можно смастерить рукомойник из обычной бутылки воды. Как это сделать в TikTok рассказала украинская блогерша Лена Гордиенко.

Как превратить бутылку в рукомойник

Для рукомойника нужно взять бутылку с водой объемом 5 или 6 литров. В нижней части бутылки с помощью отвертки делаем отверстие, как это показано на видео.

Смотрите видео с лайфхаком:

Далее ставим бутылку возле рукомойника и когда необходимо будет помыть руки или ополоснуть посуду, достаточно лишь открутить крышку и из бутылки потечет струя воды.

О персоне: Лена Гордиенко Лена Гордиенко - украинская блогерша, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.

