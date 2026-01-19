Укр
Желтые пятна на потолке исчезнут за полчаса: домашний метод, который реально работает

Дарья Пшеничник
19 января 2026, 21:24
Чаще всего это происходит из-за затопления труб.
Желтые пятна на потолке
Простые методы от желтых пятен / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основное:

  • Желтые пятна после протечки можно убрать без ремонта
  • Свежие следы выводят лимоном, застарелые — мыльным раствором или смесью уксуса и соды

Во многих домах зимой и в межсезонье появляются желтые пятна на потолке — чаще всего после протечки труб или затопления соседей. Такие следы хорошо видны в ванной комнате, коридорах или спальнях и существенно портят вид помещения. Специалисты отмечают: полноценный ремонт не всегда нужен, ведь ряд загрязнений можно убрать подручными средствами.

Согласно советам, опубликованным в Lifehacker, существует несколько эффективных методов, которые помогают осветлить поверхность и выровнять цвет без лишних затрат.

видео дня

Метод №1: лимонный сок

Свежие пятна лучше всего поддаются обработке лимонной кислотой. Достаточно смешать несколько ложек лимонного сока со стаканом теплой воды и протереть проблемный участок мягкой тряпкой. Такой раствор осветляет след и уменьшает контраст. После очистки поверхность следует вытереть насухо.

Метод №2: мыло и теплая вода

Если пятно уже успело подсохнуть, эксперты советуют перейти к мыльному раствору. Средство для мытья посуды смешивают с водой в пропорции 1:2 и наносят сверху вниз без сильного нажима. После промывки чистой водой поверхность желательно просушить феном, чтобы избежать повторного растекания.

Метод №3: уксус, сода и лимон

Для застарелых и выраженных следов подходит более активная смесь — уксус, лимонный сок и сода. Реакция между компонентами помогает размягчить загрязнения. Смесь наносят с помощью распылителя или губки и оставляют на час, после чего смывают влажной салфеткой. Метод считается одним из самых эффективных для сложных случаев.

Если пострадали деревянные поверхности

В случае, когда вода задела мебель, специалисты советуют необычный, но действенный способ — майонез. Его наносят толстым слоем на ночь, а утром полируют поверхность мягкой тканью. Также работает смесь оливкового масла и уксуса в равных частях: ее наносят вдоль волокон древесины до полного исчезновения следа.

Желтые пятна на потолке или стенах — не приговор для интерьера. В большинстве случаев их можно убрать без ремонта, используя простые домашние средства. Главное — правильно подобрать метод в зависимости от давности загрязнения.

Об источнике: Lifehacker

Lifehacker — это популярный англоязычный веб-сайт и блог, посвященный лайфхакам, продуктивности и практическим советам для повседневной жизни. Он был создан в 2005 году Гиной Трапани и изначально принадлежал Gawker Media; сейчас сайт принадлежит Ziff Davis.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

