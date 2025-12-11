Ковер будет как новый: домашнее средство, которое удалит даже самые сложные пятна

Пятна от вина или кофе на ковре больше не проблема, если знать этот лайфхак.

Вы узнаете:

Как почистить ковер на полу в домашних условиях

Как почистить ковер содой и уксусом

Для качественной уборки в доме не всегда необходимо использовать дорогостоящие моющие средства. Существуют простые способы очистки ковров без агрессивной химии.

Главред расскажет, как быстро почистить ковер в домашних условиях, не тратя деньги на дорогую химию.

Домашний очиститель на основе базовых ингредиентов удалит сложные пятна не хуже магазинных средств. Об этом пишет City Magazine.

Как почистить ковер на полу в домашних условиях

На 0,5 литра готового средства вам понадобится:

400 мл теплой воды

100 мл уксуса (5-7%)

2 ст. ложки пищевой соды

1 ч. ложка жидкого мыла

5-10 капель эфирного масла (лаванда, чайное дерево, лемонграсс)

пульверизатор

Для приготовления средства сначала смешайте уксус с содой, когда реакция стихнет, добавьте теплую воду, мыло и эфирное масло. Перелейте раствор в бутылку с распылителем и слегка взболтайте перед использованием.

Перед очисткой ковра, сначала его надо тщательно пропылесосить, а потом нанести раствор на загрязненный участок. Для свежих пятен рекомендуем подержать средство 10 минут, для старых - до 20 минут. После этого аккуратно потрите загрязненный участок щеткой или салфеткой по направлению волокон, а остатки раствора уберите влажной тряпкой. Дайте ковру высохнуть в хорошо проветриваемой комнате.

Уксус растворяет органические загрязнения, сода поглощает запахи и действует как легкий абразив, мыло помогает раствору проникать в волокна, а эфирные масла добавляют приятный аромат и легкий антисептический эффект. Вместе эти ингредиенты справляются с пятнами от вина, кофе, еды, следов от домашних животных и легких жирных загрязнений.

Если пятно свежее, сперва промокните его бумажным полотенцем, не растирайте, чтобы не "растянуть" грязь. Для жирных пятен точечно нанесите каплю мыла на несколько минут, а затем обработайте основным раствором. Старые и въевшиеся пятна иногда требуют повторной обработки на следующий день.

Смотрите видео о том, как почистить пятна на ковре в домашних условиях:

