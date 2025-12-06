Больше никаких крошек и жира: как почистить щель между плитой и столешницей

Эксперты по уборке рассказали, как добраться до самой проблемной зоны на кухне.

Что делать с грязью между плитой и столешницей / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как не допускать появление грязи между плитой и столешницей

Как почистить зазор с помощью пищевой соды

Щель между плитой и столешницей - узкое и труднодоступное пространство, которое может стать рассадником капель и крошек. Даже во время самой тщательной уборки на кухне не всегда получается достаточно глубоко проникнуть в это пространство. На самом деле, можно, наоборот, лишь загнать мусор ещё глубже.

Профессионалы в области уборки поделились, как они справляются с крошками, жиром и липкими загрязнениями между плитой и столешницей, чтобы кухня была по-настоящему безупречной, пишет Martha Stewart.

Как убрать грязь между плитой и столешницей на кухне

Метод №1: пылесос

Чтобы очистить эту область от крошек, возьмите ручной пылесос с узкой насадкой и пропылесосьте пространство между столешницей и плитой в течение двух-четырех минут.

Затем используйте щетку с плоской насадкой или сухую швабру с плоской насадкой, чтобы удалить крошки на полу.

Пропылесосьте еще раз, чтобы удалить оставшийся мусор.

Метод №2: швабра с плоской головкой

Использование плоской швабры из микрофибры — это простой способ очистить узкий зазор между плитой и столешницей.

Используйте чистую швабру только тогда, когда духовка полностью остыла.

Тщательно смочите насадку швабры (или одноразовую/съемную насадку из микрофибры) горячей водой, а затем отожмите ее.

Вставьте плоскую сторону швабры в щель между столешницей и плитой, очищая одну сторону.

Переверните насадку швабры, чтобы протереть противоположную сторону.

Продолжайте, пока швабра не станет чистой, ополаскивая и отжимая ее или меняя насадку из микрофибры по мере необходимости.

Перед использованием духовки дождитесь полного высыхания поверхностей.

Чтобы удалить особенно грязные загрязнения, слегка распылите на поверхность универсальное чистящее средство или смесь белого уксуса и воды. Оставьте на несколько минут, затем тщательно промойте поверхности влажной шваброй с плоской щеткой.

Метод №3: паста из пищевой соды

Для удаления стойких загрязнений эксперты рекомендуют использовать самое доступное и популярное средство - пищевую соду. Она отлично справляется с жиром, не царапая столешницу, что особенно важно, если у вас каменная или нержавеющая сталь.

Приготовьте густую пасту из пищевой соды и воды. Окуните в пасту большие ватные шарики или ватные диски для снятия макияжа.

Оберните пропитанную ватой часть вокруг конца тонкой палочки (в качестве альтернативы можно использовать швабру с плоской головкой и одноразовую салфетку из микрофибры).

Нанесите пасту на верхнюю и боковые поверхности щели. Затем промойте поверхность чистым смоченными ватными дисками, тряпками или шваброй с плоской насадкой.

Как предотвратить появление грязи между плитой и столешницей

Используйте силиконовые заглушки для щелей. Они термостойкие, подходят для пищевых продуктов и предотвращают попадание крошек щель. Полоски для плит. Они похожи на силиконовые заглушки для щелей, но изготавливаются специально для стыка плиты и столешницы из разных материалов. Эти полоски заполняют щели, а некоторые даже имеют клейкую прослойку для герметичного соединения с обеих сторон. Выполняйте еженедельную уборку. Регулярно пылесосьте и протирайте плоской шваброй щель между плитой и столешницей, чтобы предотвратить накопление грязи. Будьте внимательны во время приготовления еды. Старайтесь не резать и не передвигать продукты по этому зазору — просто сдвиньте разделочную доску или миски чуть дальше по столешнице.

Ранее Главред писал, почему сковородки остаются липкими даже после мытья и что с этим делать. Оказывается, виноваты не только остатки пищи, но и сложные химические процессы, которые происходят во время приготовления.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

