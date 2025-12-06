Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Украинская война вошла в неожиданную фазу: какой город стал ключевой точкой

Даяна Швец
6 декабря 2025, 13:41
203
Диверсанты маскируются под гражданских или украинских военных, что создает хаос идентификации.
ВСУ, Покровск
Медленная инфильтрация РФ продолжается / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, "Суспільне"

Главное:

  • Как Покровск стал полем для скрытой войны диверсантов
  • Почему Россия переходит к "демеханизированной" войне

Покровск превратился в символ новой фазы российско-украинского противостояния - боев в черте города, где отсутствуют четкие линии фронта, а основную угрозу представляют небольшие группы российских диверсантов. Эти ДРГ незаметно просачиваются в жилые кварталы, маскируются под местных или украинских бойцов и постепенно разрушают оборону изнутри. Как рассказывает The Telegraph, украинские подразделения вынуждены действовать в атмосфере постоянного недоверия, когда опасность может быть в нескольких шагах.

"Мы проехали прямо мимо них", - вспоминает 21-летний пулеметчик Иван из подразделения "Волки Да Винчи", рассказывая о моменте, когда диверсанты выдали себя за украинских военных. Подобные ситуации уже давно перестали быть единичными.

видео дня

Новый формат российской войны

Специалисты отмечают, что россия перешла к тактике, которую называют "демеханизированной войной". Вместо массированных наступлений техники, которую легко уничтожают FPV-дроны, оккупанты работают малыми группами по несколько человек.

Финский эксперт Эмиль Кастехельми объясняет также, что линия фронта размывается.

Разведывательные дроны РФ выявляют слабые места в украинской обороне, из-за нехватки войск и постоянного слежения с воздуха они возникают неизбежно. Малочисленные вражеские группы используют туман, дождь и незаметный транспорт: велосипеды, гражданские грузовики или просто двигаются пешком.

Проблемы идентификации

В городских кварталах определить, где противник, практически нереально. Именно поэтому украинские воины вернулись к старой практике проверочных слов, которые сложно произнести россиянам. Главное из них - легендарное "паляниця". Но даже эти методы не гарантируют безопасность.

Риск ошибок чрезвычайно высок. Один из командиров рассказал, что его подчиненным запретили стрелять по БМП, поскольку ее приняли за украинскую технику. Лишь впоследствии выяснилось, что это была вражеская машина, которую ликвидировали дроном после дополнительного подтверждения.

В другом случае войска уничтожили собственные наземные беспилотники "Термиты", перепутав их с российскими.

Растущие потери среди пилотов дронов

Дроны остаются ключевым оружием в условиях городской инфильтрации: они разоблачают диверсантов и наносят удары по их точкам сбора. Поэтому российские группы прежде всего пытаются выйти на операторов и уничтожить их.

Как говорят военные, "наш второй эшелон не работает, а он дает 90% ударов". Потеря операторов значительно усложняет ликвидацию вражеских групп еще до того, как они укрепятся внутри города.

Украинская война вошла в неожиданную фазу: какой город стал ключевой точкой
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуативный контроль и "серые зоны"

По данным Deep State, российские войска удерживают примерно половину Покровска, тогда как остальная часть города превратилась в размытую "серую зону", где контроль неустойчив или отсутствует.

Президент Зеленский оценивал количество диверсантов в около 300 человек, однако украинские бойцы считают, что их больше.

Украина пытается вернуть контроль

Для стабилизации ситуации в город передислоцировали несколько высококвалифицированных подразделений. Летом "Азов" пытался остановить российское продвижение. Отдельные группы ГУР прибывали на вертолетах Black Hawk, чтобы восстановить логистические маршруты и контроль над ключевыми точками.

Но даже несмотря на это, российская тактика расползания малыми группами продолжает наносить проблемы, ее сложно сломать из-за низкой заметности и постоянных мелких проникновений.

Покровск остается критически важной точкой перед возможным наступлением РФ на Славянск и Краматорск. Но эксперты считают, что быстрого прорыва ждать не стоит, темп инфильтрации слишком медленный.

"Если вы просто продвигаете пехоту, на каком-то уровне вас остановят", - говорит Кастехельми.

Захват Покровска не даст России сразу захватить весь Донбасс, но делает войну гораздо более изнурительной: такая тактика практически не имеет простых способов ее нейтрализовать.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, в Донецкой области российские силы не оставляют попыток взять Мирноград в окружение. В городе остаются как военнослужащие Украины, так и мирные жители.

Что касается Харьковской области, начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что российская армия продвигается внутри Волчанска, пытаясь закрепиться среди руин. Хотя город подвергся почти полному уничтожению, украинские защитники продолжают удерживать позиции в его южных и западных секторах.

По словам командира 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Евгения Ласийчука, обстановка в районе Покровска остается тяжелой: оккупанты пытаются прорвать линию обороны и осуществить обход города с флангов. В то же время ситуация возле Мирнограда, несмотря на свою сложность, остается под контролем.

Больше важных новостей:

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Покровск новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Обе стороны согласились": в Госдепе США сказали, от кого зависит окончание войны

"Обе стороны согласились": в Госдепе США сказали, от кого зависит окончание войны

14:22Украина
"Враг практически застрял": армия РФ провалила планы по захвату важного города

"Враг практически застрял": армия РФ провалила планы по захвату важного города

13:59Фронт
Украинская война вошла в неожиданную фазу: какой город стал ключевой точкой

Украинская война вошла в неожиданную фазу: какой город стал ключевой точкой

13:41Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

В центре Киева открыли главную елку страны: как она выглядит

В центре Киева открыли главную елку страны: как она выглядит

Для кого 2026-й станет годом больших переломов и новых вершин - помесячный Таро-прогноз

Для кого 2026-й станет годом больших переломов и новых вершин - помесячный Таро-прогноз

Летят Кинжалы и шахеды: Киев и Днепр под массированной атакой

Летят Кинжалы и шахеды: Киев и Днепр под массированной атакой

Наконец согласованы первые "рамочные" результаты переговоров: детали от Bloomberg

Наконец согласованы первые "рамочные" результаты переговоров: детали от Bloomberg

Последние новости

14:44

Одна из рекордных атак: в ВС рассказали об особенностях ночного обстрела РФ

14:43

Гороскоп Таро на завтра 7 декабря: Овнам - вера в себя, Ракам - отпустить

14:22

"Обе стороны согласились": в Госдепе США сказали, от кого зависит окончание войны

14:10

Умер популярный голливудский актер, звезда "Мортал Комбат"

14:02

Декабрь принесет волну счастья: какие знаки зодиака почувствуют внезапный подъем

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
13:59

"Враг практически застрял": армия РФ провалила планы по захвату важного города

13:41

Украинская война вошла в неожиданную фазу: какой город стал ключевой точкой

13:24

"Вы все, что у нас есть": президент обратился к военным в День Вооруженных силВидео

13:23

"Больше не буду молчать": Елена Тополя сделала признание после разводаВидео

Реклама
13:16

Больше никаких крошек и жира: как почистить щель между плитой и столешницей

13:04

Предательница Соломко опозорилась в своем Инстаграм

12:40

В Украине срочно изменили графики отключений на 6 декабря: где и когда не будет света

12:37

Неожиданный обвал цен: в Украине популярный продукт внезапно подешевел

12:36

"Хочу защитить": участница "Холостяка" раскрыла правду о скандале на проекте

12:19

Наконец согласованы первые "рамочные" результаты переговоров: детали от Bloomberg

12:11

Один знак зодиака ждет год важных решений и больших чеков: прогноз Таро на 2026-йВидео

11:41

Почему девушкам 7 декабря нельзя заплетать волосы в косу: какой церковный праздник

11:26

"Больно миллионам украинцев": Зеленский вышел с заявлением после ночной атаки РФФото

11:19

Ситуация в Доброполье: в ВСУ честно раскрыли, зашли ли россияне в город

11:18

"Прошу молитвенной поддержки": Бужинская сделала тревожное заявление из больницы

Реклама
10:20

Декабрь 2025 будет "золотым": названа денежная дата для каждого знака зодиака

10:13

Отключений будет больше: из-за атаки РФ в Украине фиксируют перебои со светом

10:05

"Я против такого": Никитюк поставила неожиданный запрет жениху

09:56

Путин рискует "нарваться" на гнев Трампа: The Independent раскрыло неожиданную причину

09:31

Как скрыть живот с помощью одежды: главные табу и правильные приемыВидео

09:31

После удара РФ на ЧАЭС повреждена защита над четвертым энергоблоком - МАГАТЭ

08:49

Мир может наступить раньше, чем ожидалось: США и Украина сделали важный шаг

08:35

Люди вскрикивали от взрывов, а небо затянуло красным огнем: РФ атаковали дроны

08:10

Почему поезд мирного процесса движется к пропасти?мнение

07:57

Третья воздушная тревога за ночь: Россия атакует Украину волнами ракет и дронов

06:30

Для кого 2026-й станет годом больших переломов и новых вершин - помесячный Таро-прогнозВидео

06:10

Бюджет и выплаты военным: почему началась истерикамнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке лягушки с удочкой за 31 секунду

05:17

"Проблемные годы в браке" Фреймут сделала неожиданное признание

04:34

Гороскоп на завтра 7 декабря: Тельцам - хорошие новости, Козерогам - конфликт

04:30

Повлияет на будущее: какие знаки зодиака окажутся перед сложным выбором

04:02

Трендовая прическа за одну минуту: как заплести "Мальвинку" совершенно по-новому

03:02

Просто и полезно - ученые назвали продукты, которые лучше всего влияют на сердцеВидео

01:51

Летят Кинжалы и шахеды: Киев и Днепр под массированной атакой

01:44

Астрологи назвали 6 знаков зодиака, которыми легче всего манипулировать

Реклама
01:35

Почему Николай дарит подарки 6 декабря, а Санта - на Рождество: в ПЦУ объяснили разницу

00:38

Ночью возможен массированный обстрел: в воздухе 7 ТУшек и десятки шахедов

05 декабря, пятница
23:50

Украину "выбросили за борт": эксперт раскрыл, почему РФ ведет переговоры только с США

23:35

Совсем неожиданно: кого Тарас Цымбалюк отправил домой из проекта "Холостяк"

23:27

Что Путину нужно от Украины: экс-глава британской разведки назвал цель Кремля

23:26

Украину накрывает похолодание: в каких областях будет мороз

22:53

Зеленский вывел Ермака из состава СНБО и Ставки верховного главнокомандующего

22:36

Путин и Моди разозлили Трампа, устроив "показательное шоу" в Индии - Bloomberg

22:15

В центре Киева открыли главную елку страны: как она выглядитФото

22:13

Результаты жеребьевки ЧМ-2026 по футболу: Украина получила соперников

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять