Диверсанты маскируются под гражданских или украинских военных, что создает хаос идентификации.

Медленная инфильтрация РФ продолжается / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, "Суспільне"

Главное:

Как Покровск стал полем для скрытой войны диверсантов

Почему Россия переходит к "демеханизированной" войне

Покровск превратился в символ новой фазы российско-украинского противостояния - боев в черте города, где отсутствуют четкие линии фронта, а основную угрозу представляют небольшие группы российских диверсантов. Эти ДРГ незаметно просачиваются в жилые кварталы, маскируются под местных или украинских бойцов и постепенно разрушают оборону изнутри. Как рассказывает The Telegraph, украинские подразделения вынуждены действовать в атмосфере постоянного недоверия, когда опасность может быть в нескольких шагах.

"Мы проехали прямо мимо них", - вспоминает 21-летний пулеметчик Иван из подразделения "Волки Да Винчи", рассказывая о моменте, когда диверсанты выдали себя за украинских военных. Подобные ситуации уже давно перестали быть единичными.

Новый формат российской войны

Специалисты отмечают, что россия перешла к тактике, которую называют "демеханизированной войной". Вместо массированных наступлений техники, которую легко уничтожают FPV-дроны, оккупанты работают малыми группами по несколько человек.

Финский эксперт Эмиль Кастехельми объясняет также, что линия фронта размывается.

Разведывательные дроны РФ выявляют слабые места в украинской обороне, из-за нехватки войск и постоянного слежения с воздуха они возникают неизбежно. Малочисленные вражеские группы используют туман, дождь и незаметный транспорт: велосипеды, гражданские грузовики или просто двигаются пешком.

Проблемы идентификации

В городских кварталах определить, где противник, практически нереально. Именно поэтому украинские воины вернулись к старой практике проверочных слов, которые сложно произнести россиянам. Главное из них - легендарное "паляниця". Но даже эти методы не гарантируют безопасность.

Риск ошибок чрезвычайно высок. Один из командиров рассказал, что его подчиненным запретили стрелять по БМП, поскольку ее приняли за украинскую технику. Лишь впоследствии выяснилось, что это была вражеская машина, которую ликвидировали дроном после дополнительного подтверждения.

В другом случае войска уничтожили собственные наземные беспилотники "Термиты", перепутав их с российскими.

Растущие потери среди пилотов дронов

Дроны остаются ключевым оружием в условиях городской инфильтрации: они разоблачают диверсантов и наносят удары по их точкам сбора. Поэтому российские группы прежде всего пытаются выйти на операторов и уничтожить их.

Как говорят военные, "наш второй эшелон не работает, а он дает 90% ударов". Потеря операторов значительно усложняет ликвидацию вражеских групп еще до того, как они укрепятся внутри города.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуативный контроль и "серые зоны"

По данным Deep State, российские войска удерживают примерно половину Покровска, тогда как остальная часть города превратилась в размытую "серую зону", где контроль неустойчив или отсутствует.

Президент Зеленский оценивал количество диверсантов в около 300 человек, однако украинские бойцы считают, что их больше.

Украина пытается вернуть контроль

Для стабилизации ситуации в город передислоцировали несколько высококвалифицированных подразделений. Летом "Азов" пытался остановить российское продвижение. Отдельные группы ГУР прибывали на вертолетах Black Hawk, чтобы восстановить логистические маршруты и контроль над ключевыми точками.

Но даже несмотря на это, российская тактика расползания малыми группами продолжает наносить проблемы, ее сложно сломать из-за низкой заметности и постоянных мелких проникновений.

Покровск остается критически важной точкой перед возможным наступлением РФ на Славянск и Краматорск. Но эксперты считают, что быстрого прорыва ждать не стоит, темп инфильтрации слишком медленный.

"Если вы просто продвигаете пехоту, на каком-то уровне вас остановят", - говорит Кастехельми.

Захват Покровска не даст России сразу захватить весь Донбасс, но делает войну гораздо более изнурительной: такая тактика практически не имеет простых способов ее нейтрализовать.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, в Донецкой области российские силы не оставляют попыток взять Мирноград в окружение. В городе остаются как военнослужащие Украины, так и мирные жители.

Что касается Харьковской области, начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что российская армия продвигается внутри Волчанска, пытаясь закрепиться среди руин. Хотя город подвергся почти полному уничтожению, украинские защитники продолжают удерживать позиции в его южных и западных секторах.

По словам командира 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Евгения Ласийчука, обстановка в районе Покровска остается тяжелой: оккупанты пытаются прорвать линию обороны и осуществить обход города с флангов. В то же время ситуация возле Мирнограда, несмотря на свою сложность, остается под контролем.

Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

