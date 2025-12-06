После удара РФ на ЧАЭС повреждена защита над четвертым энергоблоком - МАГАТЭ

В агентстве сообщили насколько угрожающая ситуация на станции.

На ЧАЭС провели ремонтные работы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сообщили в МАГАТЭ:

Саркофаг над ЧАЭС поврежден

Конструкция, которая предотвращает выброс опасных веществ уже не выполняет свои функции

На крыше АЭС провели ограниченный ремонт, но конструкция нуждается в восстановлении

Над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС поврежден саркофаг, который служил защитной аркой. Теперь он не выполняет свои основные функции. А все из-за удара страны-агрессора России.

Как сообщили в МАГАТЭ, во время обстрела в феврале текущего года массивную стальную конструкцию, которая предотвращает выброс радиоактивных веществ из реактора, разрушенного во время аварии 1986 года, повредили.

Насколько опасна ситуация на ЗАЭС

Защитная арка над энергоблоком потеряла способность изоляции, однако опорные конструкции и системы мониторинга не получили постоянных повреждений.

"На крыше провели ограниченный временный ремонт, но своевременное и комплексное восстановление остается важным для предотвращения дальнейшей деградации и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности", - отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Агентство рекомендует продолжить восстановление и усиление защитных конструкций саркофага, чтобы усилить ядерную безопасность на станции.

Что известно о Чернобыльской АЭС / Инфографика: Главред

МАГАТЭ заявило об угрозе для АЭС Украины

Главред писал, что еще в начале осени в МАГАТЭ сообщали, что вокруг атомных станций Украины повысился уровень угрозы.

Возле Чернобыльской, Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой атомных станций, по словам представителей МАГАТЭ, отмечали рост военной активности. В то же время самой уязвимой украинской АЭС все еще остается Запорожская.

Обстрелы возле украинских АЭС - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ноябре в результате российских атак, которые повредили ключевую электрическую подстанцию, Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции вынуждены работать на пониженной мощности. Поврежденный объект имеет критическое значение для ядерной безопасности Украины.

Ранее, во время атаки на Украину 30 октября, страна-агрессор Россия повредила критически важные для ядерной безопасности подстанции. Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС в результате потеряли доступ к одной из своих внешних линий электропередач.

Накануне, в конце сентября текущего года, российский беспилотник взорвался неподалеку Южно-Украинской атомной электростанции после сбивания.

Об источнике: МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится способствовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.

