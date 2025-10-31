Укр
РФ повредила важные для ядерной безопасности объекты Украины: МАГАТЭ бьет тревогу

Анна Косик
31 октября 2025, 09:12
Команды агентства сразу на двух украинских станциях сообщили о проблемах.
южно-украинская и хмельницкая аэс
Украинские АЭС потеряли важные доступы к линиям электропередач / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Что сообщили в агентстве:

  • Российскими ударами были повреждены важные подстанции
  • Представители МАГАТЭ были вынуждены прятаться во время атаки на Украину
  • Ядерная безопасность под постоянной угрозой

Во время атаки на Украину 30 октября страна-агрессор Россия повредила критически важные для ядерной безопасности подстанции. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что угроза для ядерной безопасности "очень реальна и постоянно присутствует".

видео дня

Почему повысился уровень ядерной опасности

Команды агентства находились во время обстрела 30 октября на украинских АЭС. Две из них - Южно-Украинская и Хмельницкая, - потеряли доступ к одной из своих внешних линий электропередач.

В то же время на Ровенской атомной электростанции специалистам пришлось уменьшить мощность двух из четырех блоков по просьбе оператора сети.

В МАГАТЭ заявили, что команда агентства в Хмельницкой области даже была вынуждена "прятаться в гостинице" в течение нескольких часов утром, во время обстрела.

"Я снова призываю к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных установок и полного уважения к семи неотъемлемых столпов ядерной безопасности и защищенности", - подчеркнул Рафаэль Гросси.

Вокруг ядерных объектов Украины растет военная активность

Главред писал, что еще в сентябре этого года команда МАГАТЭ сообщала о том, что уровень угрозы вокруг ядерных объектов Украины повысился. Речь идет о Чернобыльской, Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой атомных станциях.
Там, по словам представителей МАГАТЭ, отмечали рост военной активности. В то же время самой уязвимой украинской АЭС все еще остается Запорожская.

Угроза ядерной безопасности в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что российский беспилотник взорвался неподалеку Южноукраинской атомной электростанции после сбития. Инцидент произошел примерно в 800 метрах от периметра атомной станции.

Ранее на Запорожской АЭС произошла стрельба. В районе объекта до этого в течение недели фиксировались постоянные взрывы и выстрелы. Тогда же стрельбу зафиксировали эксперты МАГАТЭ.

Накануне также глава Международного агентства по атомной энергетике сообщал о постоянных обстрелах вблизи Запорожской АЭС. Команда МАГАТЭ неоднократно слышала взрывы на разных расстояниях от площадки.

Больше новостей:

Об источнике: МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится способствовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, в частности ядерное оружие, сообщает Википедия.

