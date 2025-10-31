Укр
ВСУ продвинулись под Сумами, Россия теряет более десятка солдат ежедневно - ISW

Даяна Швец
31 октября 2025, 07:48
Россияне несут ежедневные потери, но командование гонит их на новые атаки, рассказывают аналитики.
Путин, армия РФ
Армия РФ столкнулась с проблемами на фронте / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Что рассказали аналитики ISW об армии РФ:

  • Российские войска гибнут под Лиманом десятками, штурмы безрезультатны
  • На Харьковщине воюют в летней форме и покупают снаряжение за свой счет
  • ВСУ продвинулись на севере Сумщины и, вероятно, освободили Кондратовку

Российская армия несет значительные потери на Лиманском направлении, более 12 солдат ежедневно, продолжая безуспешные штурмы. Между тем под Харьковом военные РФ до сих пор воюют в летней форме и получают мизерные пайки, рассказывает отчет Института изучения войны (ISW).

Ситуация на Сумщине и Харьковщине

По данным аналитиков, украинские подразделения недавно достигли продвижения на севере Сумщины. Геолокационные видео, опубликованные 30 октября, демонстрируют успехи Сил обороны в восточной части Константиновки и, вероятно, освобождение села Кондратовка, которое было под оккупацией ранее.

Россияне продолжают атаковать на севере Харьковской области, однако их попытки не приносят результатов. Один из российских военных блогеров, связанный с Северной группировкой, сообщил, что военнослужащие 1009-го мотострелкового полка, действующего в Волчанске, жалуются на бессмысленные приказы командования, ведущие к большим потерям.

По словам солдат, они до сих пор вынуждены носить летнюю форму, имеют ограниченный рацион и покупают необходимое снаряжение за свой счет. Офицеры же якобы требуют деньги на закупку беспилотников и средств связи.

На Купянском направлении ни одного подтвержденного продвижения россиянам достичь не удалось. Несмотря на заявления Минобороны РФ о "захвате Садового" и "успехах на юго-западе Купянска", аналитики ISW не обнаружили доказательств этих утверждений.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на Донбассе

В то же время Вооруженные силы Украины удерживают позиции и имеют незначительное продвижение на Лиманском направлении. Спикер 3-го армейского корпуса Украины Александр Бородин пояснил, что оккупанты действуют малыми пехотными группами и постепенно уменьшают активность, поскольку ухудшение погоды ограничивает использование дронов. По его словам, "российские войска ежедневно теряют более 12 военнослужащих на этом направлении".

Один из прокремлевских блогеров подтвердил, что удары беспилотников по украинским складам, логистике и путям снабжения были ключевыми для продвижения РФ в направлении Лимана, однако признал, что их присутствие в этом районе "нестабильно и не закреплено".

Украинские войска также удерживают позиции вблизи Константиновки и Дружковки. Представитель Восточного командования ВСУ капитан Григорий Шаповал опроверг заявления России о том, что ее войска до сих пор находятся в микрорайоне Сантуриновка или в окрестностях Константиновки. По его словам, "российские малые пехотные группы терпят постоянные неудачи в попытках прорыва".

Руководитель городской военной администрации Константиновки Сергей Горбунов сообщил, что в городе остаются около 5 тысяч гражданских, которые ежедневно страдают от артиллерийских, авиационных и дроновых атак РФ.

На Покровском направлении оккупационные силы имели определенное продвижение. Российские источники заявляли, что войска продвинулись в восточной части Покровска и на юго-восток от Мирнограда. Однако анализ видео от 28 октября свидетельствует: украинские защитники нанесли прицельные удары по позициям врага вблизи железнодорожной ветки и трассы Т-0515, остановив их попытку инфильтрации.

ISW подчеркивает, что эта операция не привела к изменению линии фронта.

На юге, в Запорожской и Херсонской областях, российские силы также не смогли достичь никакого прогресса.

Ситуация на фронте - что происходит

Как сообщал Главред со ссылкой на группировку войск "Восток", информация, распространенная российской стороной, о "блокировании" украинских Сил обороны в городе Покровск не соответствует действительности. Хотя эти слухи опровергнуты, положение в городе все еще остается тяжелым.

7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ рассказал, что российские войска планируют взять в кольцо Покровскую агломерацию в Донецкой области, привлекая к этой операции 11-тысячный военный контингент. Враг стремится осуществить окружение, атакуя населенный пункт с разных сторон.

Также и в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте. На Купянском, Лиманском и Славянском направлениях фронта Вооруженные Силы Украины сдержали наступление врага, не дав оккупантам продвинуться.

Больше интересных новостей о фронте:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Купянск Харьковская область Сумская область война на Донбассе Лиман война России и Украины Институт изучения войны Фронт





18:17

Справиться сможет не каждый: задача по ПДД на проезд кругового перекресткаВидео

18:00

Медведев начал пугать Бельгию "оружием Судного дня" - "главному хулигану РФ" ответили

17:29

В Украине официально продлили мобилизацию и военное положение - на какой срок

