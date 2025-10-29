РФ собрала 11 тысяч военных для окружения одного города: ДШВ показали план врага

Отдельные группы противника инфильтрировались в город.

РФ собрала 11 тысяч человек для окружения Покровска / Коллаж: Главред, фото: 40 отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Главное:

РФ планирует окружить Покровскую агломерацию с нескольких направлений

Всего на направлении сосредоточено до 27 тысяч личного состава РФ

Отдельные группы противника инфильтрировались в город

Российские оккупационные войска планируют окружить Покровскую агломерацию в Донецкой области с нескольких направлений. Враг стянул 11 тысяч человек для реализации замысла. Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

По данным защитников, для реализации замысла по окружению Покровской агломерации РФ привлекла около 11 тысяч человек. Всего в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ враг накопил около 27 тысяч человек, около 100 танков, до 260 боевых бронированных машин, до 160 орудий и минометов.

По информации военных, отдельные вражеские группы инфильтрировались в город. Их главная цель - продвинуться на северо-запад и север от Покровска.

"Защитники Покровской агломерации продолжают оборонительную операцию", - отметили в Десантно-штурмовых войсках.

За последние два дня в полосе ответственности 7 корпуса ликвидировано 90 оккупантов, еще 42 ранены. Также уничтожен 1 бронетранспортер, 3 боевые машины пехоты, 3 автомобиля и 1 мотоцикл, сбито или посажено 158 дронов различных типов. Непосредственно в Покровске украинские воины уничтожили 18 оккупантов.

План окружения Покровска / Фото: facebook.com/7CorpsDSHV

Что происходит в Покровске - мнение эксперта

Военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала "Киев 24" рассказал, что ситуация на Покровском направлении остается одной из самых напряженных на фронте. Части противника уже присутствуют в черте города и действуют небольшими мобильными группами, используя тактику просачивания.

"Железная дорога разделяет Покровск - меньшая часть это северная и немного большая - южная. В южной части враг передвигается, там постоянно продолжаются столкновения. Присутствует враг и в северной части, к сожалению, и там также продолжаются постоянные столкновения. Враг перемещается по городу, не везде он закрепился, но мы прекрасно понимаем, что если он там присутствует, то и закрепится скоро", - отметил он.

По словам Поповича, существует реальная угроза обхода Покровска с севера, что может создать для украинских войск критическую ситуацию. Успехи ВСУ на Добропольском направлении могут сдержать такую угрозу, но если россияне продвинутся от Родинского на Гришино, тогда, по мнению Поповича, придется покидать Покровск.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация в Покровске - последние новости

Как сообщал Главред, Путин приказал захватить Покровск до середины ноября, поскольку город является ключевым логистическим узлом для ВСУ. Часть российских подразделений уже проникла в город, но о полном окружении речь не идет - бои продолжаются как снаружи, так и внутри города.

Также на фронте за минувшие сутки произошло 135 боевых столкновений. Ситуация остается напряженной на нескольких направлениях, горячее всего - на Покровском направлении. Там российские оккупанты атаковали 45 раз, но понесли значительные потери.

Кроме этого, по данным DeepState, треть города уже в "серой зоне", враг ведет бои внутри населенного пункта и закрепляется в жилых кварталах. Дороги контролируют вражеские БПЛА, поэтому поставки и ротация затруднены.

