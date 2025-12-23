Укр
Горе в семье Джорджа Клуни: актер прокомментировал ужасную потерю

Анна Подгорная
23 декабря 2025, 01:30
Не скрывая скорби, Клуни отдал дань уважения близкому человеку.
Джордж Клуни
Джордж Клуни семья - умерла старшая сестра актера Ада Зейдлер / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Умерла старшая сестра Джорджа Клуни
  • Артист прокомментировал потерю Ады

Американский актер Джордж Клуни сообщил трагическую новость: ушла из жизни его старшая сестра - Аделиа Зейдлер. 65-летняя женщина скончалась в больнице Святой Елизаветы в Эджвуде, Кентукки, 19 декабря в результате борьбы с онкологией.

"Моя сестра Ада была моим героем. Она боролась с раком с мужеством и юмором. Я никогда не встречал человека, который был бы так же храбр. Амаль и я будем очень скучать по ней", - сообщил Клуни в комментарии People.

Ада Зейдлер была художницей. Она вела уединенный образ жизни, и старалась избегать публичности своего звездного брата. Согласно некрологу, у Аделии остались муж и двое детей.

О персоне: Джордж Клуни

Джордж Клуни - американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, предприниматель и активист. Широкую известность получил после выходов телесериала "Скорая помощь" и фильма "От заката до рассвета". В 2009 году был признан журналом Time одним из 100 влиятельнейших людей мира. Возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, опубликованный Forbes в 2018 году, сообщает Википедия. Обладатель премий Золотой глобус (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), Оскар (2006, 2013), BAFTA (2013) и Премии Гильдии киноактеров США (1996, 1997, 1998, 1999).

