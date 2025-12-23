Горе в семье Джорджа Клуни: актер прокомментировал ужасную потерю

Не скрывая скорби, Клуни отдал дань уважения близкому человеку.

Джордж Клуни семья - умерла старшая сестра актера Ада Зейдлер

Умерла старшая сестра Джорджа Клуни

Артист прокомментировал потерю Ады

Американский актер Джордж Клуни сообщил трагическую новость: ушла из жизни его старшая сестра - Аделиа Зейдлер. 65-летняя женщина скончалась в больнице Святой Елизаветы в Эджвуде, Кентукки, 19 декабря в результате борьбы с онкологией.

"Моя сестра Ада была моим героем. Она боролась с раком с мужеством и юмором. Я никогда не встречал человека, который был бы так же храбр. Амаль и я будем очень скучать по ней", - сообщил Клуни в комментарии People.

Ада Зейдлер была художницей. Она вела уединенный образ жизни, и старалась избегать публичности своего звездного брата. Согласно некрологу, у Аделии остались муж и двое детей.

George Clooney has shared the heartbreaking news that his beloved sister, Adelia "Ada" Zeidler, has passed away after a battle with cancer.



"[She] was my hero," the Hollywood superstar, 64, told People. "She faced down cancer with courage and humour. I’ve never met anyone so… pic.twitter.com/5OFurmwRsu — HELLO! Canada (@HelloCanada) December 20, 2025

Джордж Клуни - американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, предприниматель и активист.

