Евровидение-2026 еще ближе: в Украине стартовал Национальный отбор

В этом году международный песенный конкурс Евровидение 2026 состоится в Вене, Австрия.
Сегодня, 7 февраля Украина выберет своего кандидата, который и представит Украину на международной арене.
Ведущими в этом году стали Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк. Главным продюсером шоу стала победительница Евровидения, певица Джамала.
Группа Ziferblat победила в Нацотборе-2025 с песней "Bird of Pray" и представила Украину на Евровидении. Открывают Нацотбор этого года!
Стартовал Нацотбор Евровидения 2026 - онлайн видео трансляция
Порядок выступлений участников в финале Национального отбора:
- Valeriya Force - Open Our Hearts
- Molodi - legends
- Monokate - "ТУТ"
- The Elliens - Crawling Whispers
- LAUD — Lightkeeper
- LELÉKA — Ridnym
- Mr. Vel — Do or Done
- KHAYAT – "Герцы"
- Jerry Heil - Catharticus (Prayer)
- "ЩукаРыба" - "Моя земля"
Джамала рассказала, как получала заявки и выбирала артистов.
Украина вовсю готовится выбрать своего кандидата, который представит нашу страну на международной сцене в Вене, Авствия. Помогать выбирать представителя будут ведущие - Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк.
Прогноз букмекеров
Национальный отбор 2026 — прогноз букмекеров. Безапелляционным фаворитом глобального голосования, в котором приняли участие более 15 тысяч пользователей, стала Jerry Heil с песней "Catharticus". За ее музыкальную работу отдали почти 7,5 тысячи голосов, а это 48% от всех проголосовавших. Таким образом, "Catharticus" подавляющим большинством голосов уверенно претендует на победу в Нацотборе.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
