Евровидение-2026 еще ближе: в Украине стартовал Национальный отбор

7 февраля украинцы выберут победителя Национального отбора, который представит Украину в Вене.

В Украине начинается Национальный отбор на Евровидение 2026 / Скриншот

В этом году международный песенный конкурс Евровидение 2026 состоится в Вене, Австрия.

Сегодня, 7 февраля Украина выберет своего кандидата, который и представит Украину на международной арене.

Ведущими в этом году стали Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк. Главным продюсером шоу стала победительница Евровидения, певица Джамала.

Сортировка по хронологии 19:04 Группа Ziferblat победила в Нацотборе-2025 с песней "Bird of Pray" и представила Украину на Евровидении. Открывают Нацотбор этого года! 19:04 Стартовал Нацотбор Евровидения 2026 - онлайн видео трансляция 19:00 Порядок выступлений участников в финале Национального отбора: Valeriya Force - Open Our Hearts

Molodi - legends

Monokate - "ТУТ"

The Elliens - Crawling Whispers

LAUD — Lightkeeper

LELÉKA — Ridnym

Mr. Vel — Do or Done

KHAYAT – ​​"Герцы"

Jerry Heil - Catharticus (Prayer)

"ЩукаРыба" - "Моя земля" 18:17 Джамала / скриншот Джамала рассказала, как получала заявки и выбирала артистов. 17:47 Украина вовсю готовится выбрать своего кандидата, который представит нашу страну на международной сцене в Вене, Авствия. Помогать выбирать представителя будут ведущие - Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк.

Прогноз букмекеров

Национальный отбор 2026 — прогноз букмекеров. Безапелляционным фаворитом глобального голосования, в котором приняли участие более 15 тысяч пользователей, стала Jerry Heil с песней "Catharticus". За ее музыкальную работу отдали почти 7,5 тысячи голосов, а это 48% от всех проголосовавших. Таким образом, "Catharticus" подавляющим большинством голосов уверенно претендует на победу в Нацотборе.

Ранее Главред рассказывал, что безапелляционным фаворитом глобального голосования, в котором приняли участие более 15 тысяч пользователей, стала Jerry Heil с песней "Catharticus".

Ранее стало известно, где посмотреть Национальный отбор на Евровидение-2026 и как проголосовать за любимого участника. Представителя Украины на Евровидение 2026 выберут путем голосования профессионального жюри (50%) и зрителей (50%) во время финала Нацотбора.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

