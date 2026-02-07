Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

РФ готовит новый рывок на фронте: в ISW назвали приоритетное направление

Мария Николишин
7 февраля 2026, 10:48
1127
В ISW говорят, что Кремль не заинтересован в поиске решения для прекращения войны.
РФ готовит новый рывок на фронте: в ISW назвали приоритетное направление
Новое наступление РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключевые тезисы:

  • Россияне готовятся к новому наступлению
  • Оно может состояться летом
  • Российским военным не хватает достаточных резервов для крупного наступления

Российские оккупационные войска продолжат наступательные действия, чтобы дестабилизировать украинские оборонительные линии. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, россияне готовятся к новому наступлению. Вероятно, оно состоится летом на юге и/или востоке Украины.

видео дня

В то же время отмечается, что российским военным не хватает достаточных резервов как для надлежащей подготовки к такому наступлению, так и для достижения его целей.

"Это демонстрирует незаинтересованность Кремля в поиске решения для прекращения войны путем переговоров в ближайшие недели или месяцы", - говорится в сообщении.

Аналитики добавляют, что предоставление западной помощи в области безопасности может сыграть решающую роль в способности Украины удерживать территории и отражать российские атаки в течение ближайших месяцев.

Когда может начаться наступление РФ

Военный эксперт Владислав Селезнев говорил, что российские оккупационные войска проводят передислокацию сил и средств, что может свидетельствовать о подготовке к масштабным наступательным действиям в апреле.

По его словам, план Москвы по контролю над Донецкой и Луганской областями не изменился. Следующими целями РФ могут стать Запорожская и Херсонская области.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявлял, что оккупанты сосредоточили внимание на Запорожском направлении. Уже сейчас враг "нависает" над Ореховым, имел тактические продвижения возле Степногорска, а для самого Запорожья растет угроза обстрелов из артиллерии.

Начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой сказал, что российские войска продвинулись на севере Мирнограда и Покровска Донецкой области, заняв господствующие высоты.

Заместитель главы офиса президента Павел Палиса говорил, что планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными, в то же время у врага есть отдельные намерения создать так называемую буферную зону в других областях Украины.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины Институт изучения войны Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новое энергетическое перемирие: Зеленский раскрыл, что предложили США

Новое энергетическое перемирие: Зеленский раскрыл, что предложили США

11:50Война
США хотят закончить войну неожиданно быстро: Зеленский назвал сроки

США хотят закончить войну неожиданно быстро: Зеленский назвал сроки

11:17Война
Более 440 вражеских целей атаковали Украину: Зеленский назвал основные цели

Более 440 вражеских целей атаковали Украину: Зеленский назвал основные цели

10:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

РФ готовит массированный удар: перебрасывает ракетоносцы и носители Калибров

РФ готовит массированный удар: перебрасывает ракетоносцы и носители Калибров

Последние новости

12:36

Сравнивал кровь украинцев с месячными: известного комика выдворили из страны

12:35

Что сеять на рассаду в феврале, чтобы не остаться без урожая: "золотой" список

12:31

О браке с 14 лет: что нужно знать всеммнение

12:00

От ожогов до безумия: какие ядовитые растения убивают

11:50

Новое энергетическое перемирие: Зеленский раскрыл, что предложили США

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - КуликТрамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик
11:44

Скачок курса или резкое падение: что будет с долларом и евро уже с понедельника

11:31

Зибров отказался появиться на концерте памяти Гиги: "Кто-то будет бросать яйца"

11:17

США хотят закончить войну неожиданно быстро: Зеленский назвал сроки

11:11

Что надеть на первое свидание, чтобы покорить с первого взгляда: гид по Венере и стилю

Реклама
10:48

РФ готовит новый рывок на фронте: в ISW назвали приоритетное направление

10:21

Более 440 вражеских целей атаковали Украину: Зеленский назвал основные цели

10:20

"Ничего не потерял": Авраменко объявился после вероятного выезда из Украины

10:14

"Что-то может произойти": Трамп сделал заявление по поводу мирных переговоров

10:00

Не о деньгах: что на самом деле портит "дорогой" образ

09:47

Удар по многоэтажке в Ровенской области: два человека ранены, подробностиФото

09:19

Рассада потолстеет на глазах: садовод раскрыла секрет бабушкиного методаВидео

09:10

Гороскоп на завтра 8 февраля: Весам - подарок, Козерогам - напряжение

09:06

Россия атаковала основу энергосети Украины: в Минэнерго сообщили о последствиях

08:40

Гул и облака дыма в небе, ПВО не справилась: Россию массированно атаковали дроны

08:32

Сильный пожар, поврежденная инфраструктура и пострадавшие: последствия удара РФФото

Реклама
08:00

Антидепрессант из холодильника: как сало влияет на настроение

07:34

РФ атакует энергетику, в Украине - аварийные отключения света: что известно

07:19

Массированная атака на Украину: РФ запустила ракеты и дроны, первые подробности

06:00

Китицы, корсеты и объем: главные тренды сезона весна–лето 2026

05:50

Начнется "белая полоса": жизнь 4 знаков зодиака наладится вот-вот

05:13

До или после завтрака: стоматолог объяснила, когда лучше чистить зубы по утрам

04:41

Ностальгические столовые в СССР: почему вкус тех обедов до сих пор помнят миллионы

04:20

Без филлеров и кремов: как украинки сохраняли красоту сто лет назад

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины с арбузом за 27 с

03:30

Как превратить обычную квартиру в романтическое гнездышко ко Дню влюбленных

03:00

Звезды уже все решили: для каких знаков зодиака начинается период достатка

02:26

Как понравиться на первом свидании - топ-3 вещи, которые замечают сразу

02:08

Земля подает таинственные сигналы: учёные в панике из-за странных импульсов

01:37

Астрологи предупреждают: с 9 февраля трем знакам начнет невероятно везти

00:26

Задерживали помощь Украине 18 месяцев: в США нашли и накажут виновных

06 февраля, пятница
23:59

Размером с человека: рыбак поймал необычайно крупный 63-килограммовый трофей

23:45

По 20 тысяч каждому работнику: в Кабмине назвали, кому положены доплаты

23:08

Землетрясение произошло в Украине : где ощутимо "трясло"

22:38

"То же зло": Сийярто истерит из-за благородного поступка украинской теннисистки

22:27

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

Реклама
22:10

Какие обороты двигателя медленно "убивают" авто: ошибки, которые допускал каждый

21:59

Как улучшить воздух в помещении зимой: нужно 5 минут

21:54

В DeepState подсчитали, сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс

21:46

"Спи спокойно": жена молчуна Игоря Николаева сообщила о страшном горе

21:39

Домашний творог всего из 2 ингредиентов: проверенный рецепт за 30 минут

21:28

Есть прогресс, но нет прорыва: СМИ о новых деталях мирных переговоров в ОАЭ

21:21

Какие продукты есть, чтобы кожа лица "пережила" холод и мороз

20:55

Украинская певица рассказала об опухоли в грудиВидео

20:49

НП приостанавливает обработку посылок: заказы с Temu и Алиэкспресс не придут

20:40

Превзойдет даже красную рыбу: шикарный рецепт скумбрииВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять