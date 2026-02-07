РФ готовит новый рывок на фронте: в ISW назвали приоритетное направление

Ключевые тезисы:
- Россияне готовятся к новому наступлению
- Оно может состояться летом
- Российским военным не хватает достаточных резервов для крупного наступления
Российские оккупационные войска продолжат наступательные действия, чтобы дестабилизировать украинские оборонительные линии. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
По мнению аналитиков, россияне готовятся к новому наступлению. Вероятно, оно состоится летом на юге и/или востоке Украины.
В то же время отмечается, что российским военным не хватает достаточных резервов как для надлежащей подготовки к такому наступлению, так и для достижения его целей.
"Это демонстрирует незаинтересованность Кремля в поиске решения для прекращения войны путем переговоров в ближайшие недели или месяцы", - говорится в сообщении.
Аналитики добавляют, что предоставление западной помощи в области безопасности может сыграть решающую роль в способности Украины удерживать территории и отражать российские атаки в течение ближайших месяцев.
Когда может начаться наступление РФ
Военный эксперт Владислав Селезнев говорил, что российские оккупационные войска проводят передислокацию сил и средств, что может свидетельствовать о подготовке к масштабным наступательным действиям в апреле.
По его словам, план Москвы по контролю над Донецкой и Луганской областями не изменился. Следующими целями РФ могут стать Запорожская и Херсонская области.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявлял, что оккупанты сосредоточили внимание на Запорожском направлении. Уже сейчас враг "нависает" над Ореховым, имел тактические продвижения возле Степногорска, а для самого Запорожья растет угроза обстрелов из артиллерии.
Начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой сказал, что российские войска продвинулись на севере Мирнограда и Покровска Донецкой области, заняв господствующие высоты.
Заместитель главы офиса президента Павел Палиса говорил, что планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными, в то же время у врага есть отдельные намерения создать так называемую буферную зону в других областях Украины.
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
