США хотят закончить войну неожиданно быстро: Зеленский назвал сроки

Анна Косик
7 февраля 2026, 11:17обновлено 7 февраля, 11:54
Американские чиновники выразили готовность приложить максимум усилий для окончания войны в Украине.
Зеленский назвал месяц, к которому США стремятся закончить войну

Что сказал Зеленский:

  • США стремятся закончить войну до июня текущего года
  • Через неделю переговорные группы Украины и РФ могут встретиться в Майами
  • Общего понимания ЗАЭС и свободной экономической зоны у сторон нет

США хотят, чтобы война в Украине закончилась до лета 2026 года. Об этом, как передает издание Новини.LIVE, во время общения с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, американские чиновники сообщили украинским, что будут делать все, чтобы война закончилась до июня. Для этого Вашингтон продвигает четкий Sequence Plan.

Этот график предусматривает конкретные этапы и договоренности. В частности, американская сторона предлагает подписывать ключевые соглашения, включая гарантии безопасности, примерно в один временной период.

Также Зеленский в очередной раз подтвердил, что Украина не будет идти на уступки по территориям Донбасса. В то же время общего понимания по ЗАЭС стороны пока не нашли. Также разные взгляды и по свободной экономической зоне.

ЗАЭС, Запорожская АЭС инфографика
ЗАЭС / Инфографика: Главред

Украину и РФ ждет встреча в США

Глава государства рассказал, что США предложили впервые двум переговорным группам встретиться в США, в Майами, через неделю. Украина уже подтвердила свое участие.

Кроме этого Зеленский отметил, что впервые стороны обсудили, что самые сложные вопросы наверняка могут быть вынесены на трехстороннюю встречу лидеров. Но для этого нужны подготовительные элементы.

Какие сроки заключения мирного соглашения уже обсуждали делегации

Агентство Reuters накануне сообщало, что по данным трех осведомленных по вопросу источников, делегации США и Украины обсудили амбициозную цель заключить мирное соглашение между Россией и Украиной в марте.

Впрочем, пока нет согласия по территориям, сроки могут сдвинуться. По предварительным договоренностям, возможное соглашение планируется вынести на референдум и провести его вместе с выборами в Украине.

Дипломат обратил внимание на важный сигнал США по теме переговоров с РФ

Главред писал, что по словам дипломата Мэтью Брайза, из Белого дома поступают сигналы о более "конструктивной" позиции Владимира Путина. В то же время он подчеркнул, что ключевые требования Кремля относительно украинских территорий остаются неизменными.

Путин и дальше настаивает на контроле над всем Донбассом, включая около 20% территорий, которые пока не находятся под властью РФ. Это означает утрату стратегических "мост-крепостей", что критически важно для обороноспособности Украины.

Мирные переговоры – последние новости

Напомним, Главред писал, что во время трехсторонних переговоров, проходивших между Украиной, Россией и США в Абу-Даби, Киев якобы заявлял о необходимости гарантий безопасности для Одессы.

Ранее сообщалось, что едва ли не единственным результатом переговоров стал обмен военнопленными между сторонами. Однако основные спорные вопросы в мирном соглашении остаются нерешенными.

Недавно стало известно, что делегации достигли договоренности, согласно которой Российская Федерация и Украина совершили взаимное освобождение по 157 военнопленных.

Больше новостей:

Об источнике: Новости.LIVE

Новости.LIVE – это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".

До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.

Принципы работы журналистов Новини.LIVE, как говорится на официальной странице:

  • уважение к читателю и его право на правду
  • объективность и беспристрастность
  • полнота и всесторонний анализ информации
  • простота и доступность
  • отсутствие скрытой рекламы
  • уникальность и оперативность
война в Украине Владимир Зеленский мирные переговоры
Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

РФ готовит массированный удар: перебрасывает ракетоносцы и носители Калибров

РФ готовит массированный удар: перебрасывает ракетоносцы и носители Калибров

