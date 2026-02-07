Украинцев призвали запастись водой и едой: возможны серьезные перебои со светом

Эксперт подчеркнул, что следующие четыре дня будут сложными для населения.

Россияне нанесли удар по критически важной подстанции / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

На Львовщине под удар попала крупнейшая электроподстанция Европы

Она регулирует электроснабжение в западные регионы

Из-за этого возможны перебои в энергоснабжении

Оккупанты атаковали Западноукраинскую электроподстанцию во Львовской области. Из-за этого возможны перебои в энергоснабжении западных регионов Украины. Об этом сообщил энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире Киев24.

Он подчеркнул, что это крупнейшая электроподстанция Европы.

"Враг пытался нанести удар по подстанции, и по публичным источникам уже есть информация об определенных разрушениях", — сказал эксперт.

По его словам, подстанция регулирует электроснабжение в западные регионы, объединяя выдачу из Хмельницкой и Ровенской АЭС, а также принимает электроэнергию в условиях импорта и аварийной помощи от ЕС.

"Объединенный диспетчерский центр "Укрэнерго" уже обратился за краткосрочной аварийной помощью к Республике Польша — до 200 мегаватт-часов, что примерно соответствует мощности 1,5 атомных реакторов", — отметил Игнатьев.

По его мнению, ситуация не является критической, однако из-за похолодания следующие четыре дня будут сложными для населения.

"Нужно иметь запас воды, хлеба, теплой пищи, термос с горячим чаем и знать, где находятся пункты несокрушимости. Ситуация непростая, но благодаря работе энергетиков, которые работают на высоте и в мороз, тепло и свет поддерживаются. Поблагодарим каждого энергетика, который обеспечивает стабильность системы", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его мнению, критического дефицита электроэнергии пока не предвидится.

Ситуация в энергосистеме

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил, что украинская энергосистема постепенно выходит из тяжелого энергетического периода, но это улучшение будет недолгим.

По его словам, впереди отечественную энергетику неизбежно ждет ремонтная кампания атомной генерации и сезонный летний пик потребления, что снова может испытать энергосистему на прочность.

"Я думаю, что будет довольно сложный период в июле-августе, там вполне могут быть довольно строгие ограничения", - подчеркнул он.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Удар РФ по энергетике - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 7 февраля страна-агрессор Россия запустила по Украине более 400 дронов и около 40 ракет различных типов. Основными целями этой массированной атаки стали энергосеть, генерация и распределительные подстанции. Повреждения уже зафиксированы в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сказал, что под ударом были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ - это основа энергосети Украины. Враг ударил также по генерации: Бурштынской ТЭС и Добротвирской ТЭС.

В Укрэнерго сообщили, что Россия осуществила очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины. В результате нанесенных врагом повреждений – в большинстве регионов применены аварийные отключения.

О персоне: Станислав Игнатьев Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", доктор технических наук, кандидат географических наук, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", Председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики, основатель Харьковского энергетического кластера, Председатель Наблюдательного совета общественного союза "Институт устойчивого развития". Специализируется на вопросах функционирования энергосистемы Украины, электроснабжения, работы генерации и энергетической безопасности. Регулярно комментирует ситуацию в энергетическом секторе, в частности влияние обстрелов, дефицит мощностей, графики отключений и работу критической инфраструктуры.

