Без филлеров и кремов: как украинки сохраняли красоту сто лет назад

Марина Иваненко
7 февраля 2026, 04:20
Коса до пояса, белая кожа и румянец — результат ежедневных ритуалов. Какие натуральные средства использовали украинские женщины для красоты сто лет назад.
Косметика женщин 100 лет назад
Косметика женщин 100 лет назад / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как женщины следили за собой 100 лет назад
  • Какой косметикой пользовались женщины 100 лет назад

Сто лет назад украинские женщины не имели доступа ни к филлерам, ни к лазерной терапии, однако арсенал средств для ухода за собой был впечатляющим — и полностью натуральным. Секреты красоты передавались из поколения в поколение, опираясь на глубокое знание целебных трав, продуктов пчеловодства, молочных изделий и даже обычного ржаного хлеба.

Тогдашняя "косметология" была неотъемлемой частью повседневной жизни. Каждый ингредиент имел свое четкое назначение — от отбеливания лица до укрепления волос, которые могли достигать колен. Красота воспринималась не только как внешняя привлекательность, но и как показатель здоровья, опрятности и хозяйственности женщины. Главред расскажет об этом более подробно.

Лицо "как кровь с молоком"

Как рассказывают на канале "Файно", в традиционной украинской культуре эталоном считалось белое лицо с ярким румянцем. Загар ассоциировался с тяжелым трудом в поле, поэтому девушки всячески защищали кожу от солнца и пытались отбелить ее после лета.

Натуральные средства для отбеливания

Самым распространенным средством был простокваша или молочная сыворотка. Ею умывались ежедневно, чтобы избавиться от веснушек и пигментных пятен. Также использовали:

  • отвары петрушки;
  • свежий огуречный сок;
  • сметану — для быстрого эффекта свежести и увлажнения.

Сметана не только питала кожу, но и создавала эффект "благородной бледности", который считался признаком красоты.

Естественный макияж без косметички

Макияж прошлого был простым, но эффектным. Для румянца использовали сок свеклы или тертые ягоды калины — это был стойкий и безопасный "тинт" того времени.

Губы подкрашивали спелыми ягодами вишни или шелковицы, а для бровей и ресниц применяли паленую палочку или сажу, смешанную с каплей масла. Такой способ делал взгляд глубоким и выразительным без всякой химии.

Волосы — главная гордость украинки

Густая, длинная коса считалась настоящим сокровищем. Чтобы волосы были крепкими и блестящими, использовали целый комплекс уходовых ритуалов.

1. Мытье без шампуня

Вместо шампуней применяли:

  • щелочь — настой древесной золы;
  • сырые куриные яйца;
  • размоченный ржаной хлеб, который действовал как мягкий пилинг и питательная маска.

Видео о том, какими средствами пользовались женщины 100 лет назад, можно посмотреть здесь:

2. Травяное ополаскивание

После мытья волосы ополаскивали отварами:

корой дуба или листьями ореха — для темных волос;

ромашки — для светлых;

корня лопуха и крапивы — для укрепления и против выпадения.

3. Блеск и защита

Для блеска в воду добавляли немного уксуса или лимонной кислоты. Кончики волос смазывали льняным или конопляным маслом, чтобы предотвратить сечение и облегчить укладку.

Уход за руками и телом

Руки женщин часто страдали от тяжелого физического труда. Для их смягчения использовали гусиный жир или свиной смалец, смешанный с отварами календулы или зверобоя. Такая мазь спасала от сухости и трещин даже зимой.

Гигиену тела поддерживали регулярными походами в баню или купанием в корытах с добавлением тимьяна и любистка. Верили, что любисток не только делает кожу мягкой, но и обладает магическим свойством — "причаровывать".

Косметология столетней давности была гармоничным сочетанием медицины, опыта и верований. Хотя современные технологии значительно упростили уход, многие древние рецепты и сегодня используются в органической косметологии. Наши предки хорошо знали главное: настоящая красота начинается со здоровья и поддерживается тем, что дарит природа.

Об источнике: "Файно"

"Файно" — это популярный украинский YouTube-канал, посвященный исследованию национальной идентичности, культурных традиций и быта. Проект специализируется на создании качественного познавательного контента, который в интересной и современной форме рассказывает об истории украинских городов, их уникальных особенностях и гастрономических символах. Зрители ценят канал за эстетическую визуальную подачу и глубокое погружение в темы, которые ранее оставались без внимания массовой культуры. Одним из самых популярных циклов канала стала серия видео о тортах-визитовках, где авторы исследуют, как кондитерские изделия становятся брендами целых регионов. Кроме гастрономии, на канале можно найти сюжеты об аутентичной моде, обычаях наших предков и архитектурных жемчужинах Украины. Главная цель проекта — влюбить зрителя в украинское и показать, что наше наследие стильное, вкусное и чрезвычайно многогранное.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

косметика секреты красоты женщина интересные новости
