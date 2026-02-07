Земля подает таинственные сигналы: учёные в панике из-за странных импульсов

Речь идёт о едва заметных подземных вибрациях, повторяющихся с удивительной точностью — примерно раз в 26 секунд.

Раскрыты сигналы из недр Земли / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Земля "отбивает ритм", который фиксируют чувствительные приборы

Странный пульс Земли до сих пор не получил единого научного объяснения

Уже десятки лет планета словно "отбивает ритм", который фиксируют чувствительные научные приборы по всему миру.

Речь идёт о едва заметных подземных вибрациях, повторяющихся с удивительной точностью — примерно раз в 26 секунд, пишет Popular Mechanics.

Этот странный пульс Земли до сих пор не получил единого научного объяснения, однако необычный сигнал заметили ещё в начале 1960-х годов, когда геологи начали анализировать более точные сейсмические записи.

Исследователи обнаружили, что источник колебаний находится у побережья Западной Африки, в районе Гвинейского залива, однако определить причину явления оказалось куда сложнее.

Существует версия, что "биение" рождается в океане: волны, накатывающие на континентальный шельф, могут создавать устойчивые вибрации, которые расходятся по земной коре, как звук от удара по огромному резонатору. Альтернативное объяснение связывает сигнал с вулканической активностью рядом с островом Сан-Томе, где подобные микросейсмы уже фиксировались в других регионах мира.

Феномен не представляет опасности и не влияет на землетрясения, поэтому долгое время оставался в тени крупных исследований. Даже редкая возможность изучить "тихую" планету во время карантина 2020 года не помогла учёным окончательно разгадать происхождение загадочного земного ритма.

