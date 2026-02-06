Превзойдет даже красную рыбу: шикарный рецепт скумбрии

Рецепт скумбрии в пикантном соусе с кислинкой.

Скумбрия в маринаде - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин видео, depositphotos.com/ua/

Если вы любите маринованную скумбрию, тогда обязательно попробуйте ее приготовить по этому рецепту. Такую рыбу можно подавать к гарниру из картофеля и как закуску даже на праздничный стол.

Кстати, alionakarpiuk рекомендует готовить сразу двойную порцию блюда, сообщает Главред.

Скумбрия в томатном маринаде - рецепт

Ингредиенты:

Скумбрия - 2 кг

Вода - 100 мл

Соль - 1 ст. л. (без горки)

Сахар – 1 ст. л.

Кетчуп – 2 ст. л.

Уксус - 50 мл

Масло растительное - 3 ст. л.

Очистите рыбу, хорошо промойте и нарежьте на кусочки.

Отправьте рыбу в контейнер, в котором она будет мариноваться.

В воду добавьте соль, сахар, кетчуп, уксус и растительное масло.

Маринад доведите до кипения и охладите.

Залейте скумбрию маринадом и держите в холодильнике 8-12 часов.

Приятного аппетита!

О персоне: alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

