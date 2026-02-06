Превзойдет даже красную рыбу: шикарный рецепт скумбрии

Если вы любите маринованную скумбрию, тогда обязательно попробуйте ее приготовить по этому рецепту. Такую рыбу можно подавать к гарниру из картофеля и как закуску даже на праздничный стол.
Кстати, alionakarpiuk рекомендует готовить сразу двойную порцию блюда, сообщает Главред.
Скумбрия в томатном маринаде - рецепт
Ингредиенты:
- Скумбрия - 2 кг
- Вода - 100 мл
- Соль - 1 ст. л. (без горки)
- Сахар – 1 ст. л.
- Кетчуп – 2 ст. л.
- Уксус - 50 мл
- Масло растительное - 3 ст. л.
Очистите рыбу, хорошо промойте и нарежьте на кусочки.
Отправьте рыбу в контейнер, в котором она будет мариноваться.
В воду добавьте соль, сахар, кетчуп, уксус и растительное масло.
Маринад доведите до кипения и охладите.
Залейте скумбрию маринадом и держите в холодильнике 8-12 часов.
Приятного аппетита!
О персоне: alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
