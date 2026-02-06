Почему 7 февраля нельзя одевать одежду зеленого цвета: какой церковный праздник

Существует поверье, что 7 февраля одежда зеленого цвета может навлечь хлопоты и мелкие невзгоды.

В субботу, 7 февраля, в православном календаре отмечается день памяти святого преподобного Парфения, епископа Лампсакийского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Святой Парфений родился в городе Мелитополь в Малой Азии в семье диакона Христовой Церкви. С раннего детства он был воспитан в духе христианской веры.

С юных лет Парфений отмечался милосердием к нищим и отверженным. Все, что зарабатывал своим трудом, он раздавал нуждающимся, видя в этом служение Христу.

За праведную жизнь святой Парфений был рукоположен в пресвитеры. Уже в этот период Господь явил через него особую благодать - дар исцеления и изгнания нечистых духов. Святой лечил больных молитвой и словом Божиим, не приписывая себе никакой заслуги.

Во времена императора Константина Великого святой Парфений был поставлен епископом города Лампсак - важной ячейки Малой Азии, где сохранялись сильные языческие традиции.

Благодаря его проповеди многие язычники приняли крещение, а в городе и окрестностях были возведены христианские храмы. Святой Парфений объединял архиерейское служение с подвижнической жизнью, оставаясь образцом смирения, поста и молитвы.

Жизнь святого свидетельствует о многочисленных чудесах, совершенных по его молитвам. Он исцелял тяжелобольных, изгонял бесов, помогал людям в скорбях и духовных скитаниях. Особо отмечался его дар духовного распознавания, благодаря которому он обращал грешников к покаянию.

Святой преподобный Парфений мирно отошел к Господу в глубокой старости.

Приметы 7 февраля

Пушистые снежные подушки на кустарниках - к сильным морозам в ближайшие дни.

Птицы низко летают - к ветреной или переменной погоде.

Сильный иней на ветвях - знак, что мороз будет длительным и суровым.

Что нельзя делать 7 февраля

По давним верованиям, 7 февраля не стоит справлять свадьбу, ведь этот день в народной традиции считали поминальным, а любые громкие празднования - неуместными. Также существует поверье, что одежда зеленого цвета может навлечь хлопоты и мелкие невзгоды.

Что можно делать 7 февраля

По древнему обычаю хозяйки пекли луковые пироги, которые раздавали нуждающимся, а часть выносили за порог дома - как символическое угощение для душ усопших родственников.

