Почему 7 февраля нельзя одевать одежду зеленого цвета: какой церковный праздник

В субботу, 7 февраля, в православном календаре отмечается день памяти святого преподобного Парфения, епископа Лампсакийского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 7 февраля
Святой Парфений родился в городе Мелитополь в Малой Азии в семье диакона Христовой Церкви. С раннего детства он был воспитан в духе христианской веры.
С юных лет Парфений отмечался милосердием к нищим и отверженным. Все, что зарабатывал своим трудом, он раздавал нуждающимся, видя в этом служение Христу.
За праведную жизнь святой Парфений был рукоположен в пресвитеры. Уже в этот период Господь явил через него особую благодать - дар исцеления и изгнания нечистых духов. Святой лечил больных молитвой и словом Божиим, не приписывая себе никакой заслуги.
Во времена императора Константина Великого святой Парфений был поставлен епископом города Лампсак - важной ячейки Малой Азии, где сохранялись сильные языческие традиции.
Благодаря его проповеди многие язычники приняли крещение, а в городе и окрестностях были возведены христианские храмы. Святой Парфений объединял архиерейское служение с подвижнической жизнью, оставаясь образцом смирения, поста и молитвы.
Жизнь святого свидетельствует о многочисленных чудесах, совершенных по его молитвам. Он исцелял тяжелобольных, изгонял бесов, помогал людям в скорбях и духовных скитаниях. Особо отмечался его дар духовного распознавания, благодаря которому он обращал грешников к покаянию.
Святой преподобный Парфений мирно отошел к Господу в глубокой старости.
Приметы 7 февраля
- Пушистые снежные подушки на кустарниках - к сильным морозам в ближайшие дни.
- Птицы низко летают - к ветреной или переменной погоде.
- Сильный иней на ветвях - знак, что мороз будет длительным и суровым.
Что нельзя делать 7 февраля
По давним верованиям, 7 февраля не стоит справлять свадьбу, ведь этот день в народной традиции считали поминальным, а любые громкие празднования - неуместными. Также существует поверье, что одежда зеленого цвета может навлечь хлопоты и мелкие невзгоды.
Что можно делать 7 февраля
По древнему обычаю хозяйки пекли луковые пироги, которые раздавали нуждающимся, а часть выносили за порог дома - как символическое угощение для душ усопших родственников.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
