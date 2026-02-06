Укр
В Полтавскую область тепло вернется вместе с осадками: синоптики назвали даты

Анна Косик
6 февраля 2026, 12:31
Погода в эти выходные хоть и будет теплее, однако не совсем благоприятной.
В Полтавскую область тепло вернется вместе с осадками: синоптики назвали даты
Погода в Полтаве 7-8 февраля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда в Полтавской области будут осадки
  • Как изменится температура воздуха в Полтаве и области до конца недели

Погода в Полтаве и области в эти выходные, 7 и 8 февраля, заметно изменится. В области потеплеет, но ожидаются осадки. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.

Два дня подряд погода будет облачной, ожидается гололед и обледенение на дорогах. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем в течение суток 7 февраля и ночи 8 февраля. Днем в воскресенье будет идти снег, местами снег с дождем.

Чем гололед отличается от гололедицы инфографика
Чем гололед отличается от гололедицы / Инфографика: Главред

Температура воздуха в Полтавской области 7-8 февраля

В субботу ночью температура воздуха ожидается в пределах 2-7 градусов мороза, а днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Уже на следующий день, в воскресенье, будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла в течение суток.

погода в полтаве 7 февраля
Погода в Полтаве 7 февраля / фото: скриншот с meteoprog

7 февраля синоптики прогнозируют восточный ветер, 5-10 м/с. Но 8 февраля он усилится и изменит направление - будет северным, 7-12 м/с.

погода в полтаве 8 февраля
Погода в Полтаве 8 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Какая будет погода в Украине до конца недели - прогноз метеоролога

Главред писал, что по словам метеоролога Игоря Кибальчича, погода в Украине до конца текущей недели ожидается холодная с резкими колебаниями температур в разных регионах и незначительными осадками.

Большая часть Украины будет находиться под влиянием арктического антициклона, что обусловит аномально холодную погоду, тогда как относительно более мягкие погодные условия сохранятся только на крайнем юге и в Закарпатье.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев об очередном похолодании. До 8 февраля в Украине будет сравнительно теплее, хотя и с осадками. А уже с 9 по 11 февраля ожидается холодная погода из-за антициклона.

Ранее сообщалось, что в выходные Днепр окажется под влиянием переменчивых погодных процессов. После нескольких морозных дней в городе ожидается потепление, высокая облачность и существенные колебания температуры.

Накануне стало известно, что сегодня погода в Тернопольской области будет облачной. Днем ожидается небольшой дождь. Синоптики отмечают, что ветер немного ослабнет и будет юго-восточного направления, 9 – 14 м/с.

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии

Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

