Почему кошки боятся воды – настоящая причина удивит многих

Страх кошек перед водой не является случайным, ведь за ним стоят эволюционные, физиологические и психологические причины, отмечают зооэксперты.

Почему кошка боится воды - как купать кота, чтобы он не боялся / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Многие владельцы кошек замечали, что стоит только открыть кран или поднести питомца к ванне, как животное начинает паниковать. Зооэксперты и ветеринары проекта "Cats" в видео на YouTube объясняют, что страх воды у кошек имеет вполне логичные причины, связанные с эволюцией, физиологией и психологией этих животных.

Главред выяснил, как купать кота, чтобы он не боялся.

Почему кошки боятся воды

Специалисты отмечают, что кошки исторически не связаны с водной средой.

"Кошки на самом деле не происходят из среды, где было много воды. Они эволюционировали из пустынных кошек, и комфортное пребывание в воде просто не заложено в их генетике", — объясняют зооэксперты проекта "Cats".

В отличие от животных, которые много времени проводили в водоемах или возле них, кошки не имели необходимости адаптироваться к воде, поэтому и не воспринимают ее как безопасную среду.

Почему шерсть кота не приспособлена к купанию

Еще одна важная причина – особенности кошачьей шерсти.

"Их шерсть, как правило, имеет густой, мягкий подшерсток, который не быстро высыхает", – отмечают ветеринары.

Из-за этого после купания кот испытывает сильный дискомфорт.

"Ваша кошка будет чувствовать себя так, как будто на ней лежит 10-килограммовое одеяло, которое тянет ее вниз", – объясняют эксперты.

Мокрая шерсть не только тяжелая, но и мешает нормальной терморегуляции тела.

Почему вода раздражает кошек

Кошки очень требовательны к чистоте и поддерживают ее самостоятельно.

"Они чистят себя после каждого приема пищи и несколько раз в течение дня", — отмечают специалисты.

Во время купания смываются природные масла, запах слюны и даже феромоны.

"Вы как бы лишаете его естественного запаха, что может вызвать у него небольшой дискомфорт", — объясняют ветеринары проекта "Cats".

Кроме того, после купания кошки часто мерзнут, что еще больше усиливает негативные ощущения.

Почему кот боится купаться

Психологический фактор также играет важную роль.

"Кошка не может контролировать свое окружение или даже собственное тело, она потеряла часть той свободы действий, которую кошки так ценят", — объясняют эксперты.

Именно чувство беспомощности и отсутствия контроля делает контакт с водой для кота особенно стрессовым.

Нужно ли купать кота вообще

Зооэксперты отмечают, что в большинстве случаев купание не является необходимым.

"Кошка может прожить всю свою жизнь, по сути, без купания. Единственными исключениями являются случаи, когда у кошки есть блохи или на ней есть что-то очень липкое или токсичное", – отмечают ветеринары.

Стоит ли приучать кота к воде

Специалисты отмечают, что все зависит от желания владельца и характера животного.

"Я не думаю, что обучение кошки любить воду действительно необходимо. Купание не является необходимым", – подчеркивают эксперты проекта "Cats".

Хотя существуют кошки, которые спокойно реагируют на воду, для большинства это не является естественной потребностью.

Как купать кота без стресса: советы ветеринаров

Если купание все же необходимо, эксперты советуют соблюдать простые правила:

"Создайте для кошки контролируемую среду".

"Положите полотенце на дно ванны".

"Аккуратно поливайте ее спину теплой водой, а не погружайте ее в воду".

"Рассмотрите возможность использования безопасных для кошек очищающих салфеток".

Смотрите видео о том, как научить кошку не бояться воды:

Такой подход поможет уменьшить стресс и сделать процедуру максимально комфортной для животного.

Об источнике: YouTube канал "Cats" Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. Канал имеет около 268 000 подписчиков.

