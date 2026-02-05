Укр
Называлcя именем организатора "красного террора" 80 лет - что это за город Украины

Руслана Заклинская
5 февраля 2026, 18:35
Хотя Украина обрела независимость еще в 91-м, город на Днепре продолжал носить фамилию организатора "красного террора" почти четверть века.
Город Каменское / Коллаж: Главред, фото: Каменская городская библиотека, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Как возникли первые поселения на месте современного Каменского
  • Откуда происходит название Каменское
  • Почему и при каких обстоятельствах Каменское переименовали

Город Каменское в Днепропетровской области — яркий пример того, как история, политика и идеология влияют на названия населенных пунктов. Более 80 лет город носил название в честь одного из главных организаторов советских репрессий, пока в 2016 году не вернул себе историческое имя.

Главред узнал, почему город Каменское переименовали в советскую эпоху.

Как возникли первые поселения на месте современного города

Истоки Каменского уходят в XVIII век — времена казачества, пишет Каменская городская библиотека имени Тараса Шевченко. Тогда на живописных берегах Днепра возникли села Высшая и Нижняя Каменки, а также хутор Тритузный.

Местные жители часто называли свой край "Золотым Рогом". Такое поэтическое название появилось благодаря характерному изгибу Днепра, который в этом месте напоминал огромный рог, врезающийся в сушу.

Почему поселение получило название Каменское

Название Каменское закрепилось неслучайно — оно напрямую отражало географические и экономические особенности местности. Оно происходит от скалистых берегов реки и развитых каменоломен. Именно добыча камня для строительства была основой жизни поселения до того, как здесь началась "большая промышленность". Официальный статус города и закрепленное название Каменское получило в 1917 году.

Почему город переименовали в Днепродзержинск

В 1936 году, в разгар сталинской эпохи, историческое название города было стерто одним росчерком пера. Каменское превратили в Днепродзержинск. Город назвали в честь Феликса Дзержинского - основателя ВЧК и одного из организаторов "красного террора".

Это было типичное решение того времени, поскольку название спускалось "сверху" без каких-либо обсуждений с общественностью. На долгие 80 лет топоним стал частью советской пропаганды. Дети учили историю "железного Феликса", а жители привыкли называть себя "днепродзержинцами", даже не задумываясь, чью именно фамилию они носят.

Почему после обретения независимости Украина сразу не вернула историческое название

После провозглашения независимости в 1991 году вопрос возвращения исторического названия неоднократно поднимался, однако оставался нерешенным почти 25 лет. Причинами стали политическая чувствительность темы, споры в обществе и отсутствие четких законодательных механизмов.

Часть жителей воспринимала советское название как привычное, не связывая его напрямую с репрессиями, тогда как другие настаивали на возвращении исторической справедливости.

Как и почему Каменское вернуло свое историческое название

Исторический поворот произошел в мае 2016 года. В рамках закона о декоммунизации Верховная Рада Украины вернула городу его настоящее название — Каменское. Город избавился от имени человека, ответственного за репрессии, вернув себе название, напрямую связанное с его природными и историческими корнями.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Каменская городская библиотека имени Тараса Шевченко

Каменская городская библиотека имени Тараса Шевченко – один из ведущих культурно-образовательных центров города Каменское Днепропетровской области. Учреждение обеспечивает жителей доступом к книжным фондам, информационным ресурсам и современным библиотечным сервисам, способствуя развитию чтения, образования и культурной жизни общины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

История Украины культура
