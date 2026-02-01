Укр
Читать на украинском
Почти 270 лет называется в честь внука Екатерины II - что это за город Украины

Руслана Заклинская
1 февраля 2026, 17:57
403
В самом сердце Украины есть город, который уже более двух веков носит имя российского императора.
Почти 270 лет называется в честь внука Екатерины II - что это за город Украины
Александрия более 200 лет живет с названием в честь царевича / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Кто на самом деле основал Александрию
  • Каким было первое название
  • Почему город получил название Александрия

Александрия — один из самых известных городов Кировоградщины. Однако мало кто знает, что до появления на картах имперского названия это поселение было свободным казацким хутором с колоритным названием.

Главред узнал историю города Александрия.

видео дня

Каким было первое название города

Долгое время территория была пограничным и буферным районом между разными народами, пишет Александрийский городской совет. Во второй половине XVII века началась повторная колонизация Заднепровья украинскими казаками. В 1711 году гетман Иван Скоропадский закрепил право собственности казаков на "заднепровские" земли на правах "займанщины".

Образование центра общины, будущего города Александрии, началось в 30-х годах XVIII века. Первые поселения появились в рамках Гетманщины благодаря политике Данила Апостола по восстановлению влияния на Заднепровье.

Официальная дата Александрии поселения связана с 1746 годом. Именно тогда в документах упоминается поселение, основанное Григорием Усиком - выборным казаком Кременчугской сотни Миргородского полка.

Казацкий зимовник получил название Усиковка (или Усовка) в честь основателя. Это было типичное поселение Гетманщины, где закалялся дух свободной степи. До сих пор версия о казаке Усике остается единственной официально подтвержденной краеведами и городским советом.

Смотрите видео панорамы Александрии:

Что означает таинственное название Бечея

В 1758 году поселение (к тому времени уже шанец) внезапно меняет название на Бечею (или Бечку). Это переименование связано с формированием Новой Сербии - административного района, куда переселяли выходцев с Балкан.

Происхождение слова "Бечея" имеет интересную этимологию. По одной из версий, оно происходит от венгерского слова "Беч", что означает "уважение" или "что-то, что дорого стоит и высоко ценится". В этот период поселение начало превращаться в важный оборонительный пункт.

Почему казацкое название изменилось на "Александрийск"

Вторая половина XVIII века стала переломной. После ликвидации Запорожской Сечи Российская империя начала активно внедрять свои порядки на южных землях Украины.

В конце 1780-х годов в документах появляется название Александрийск. Это было частью тогдашней моды: называть города в честь членов правящей семьи. Город получил имя в честь Александра Павловича (будущего императора Александра I), который был внуком Екатерины II.

Когда город окончательно стал Александрией

Трансформация названия завершилась в начале XIX века. Тяжелая форма "Александрийск" была вытеснена более благозвучной и короткой - Александрия. Именно этот вариант окончательно закрепился в официальных реестрах и на географических картах.

Об источнике: Александрийский городской совет

Александрийский городской совет — орган местного самоуправления города Александрия Кировоградской области. Он отвечает за реализацию государственной политики на местном уровне, управление коммунальными ресурсами, развитие инфраструктуры и социальных программ, а также за поддержку культурных, образовательных и экономических инициатив в городе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александрия История Украины культура
