Почти 270 лет называется в честь внука Екатерины II - что это за город Украины

Александрия — один из самых известных городов Кировоградщины. Однако мало кто знает, что до появления на картах имперского названия это поселение было свободным казацким хутором с колоритным названием.
Каким было первое название города
Долгое время территория была пограничным и буферным районом между разными народами, пишет Александрийский городской совет. Во второй половине XVII века началась повторная колонизация Заднепровья украинскими казаками. В 1711 году гетман Иван Скоропадский закрепил право собственности казаков на "заднепровские" земли на правах "займанщины".
Образование центра общины, будущего города Александрии, началось в 30-х годах XVIII века. Первые поселения появились в рамках Гетманщины благодаря политике Данила Апостола по восстановлению влияния на Заднепровье.
Официальная дата Александрии поселения связана с 1746 годом. Именно тогда в документах упоминается поселение, основанное Григорием Усиком - выборным казаком Кременчугской сотни Миргородского полка.
Казацкий зимовник получил название Усиковка (или Усовка) в честь основателя. Это было типичное поселение Гетманщины, где закалялся дух свободной степи. До сих пор версия о казаке Усике остается единственной официально подтвержденной краеведами и городским советом.
Что означает таинственное название Бечея
В 1758 году поселение (к тому времени уже шанец) внезапно меняет название на Бечею (или Бечку). Это переименование связано с формированием Новой Сербии - административного района, куда переселяли выходцев с Балкан.
Происхождение слова "Бечея" имеет интересную этимологию. По одной из версий, оно происходит от венгерского слова "Беч", что означает "уважение" или "что-то, что дорого стоит и высоко ценится". В этот период поселение начало превращаться в важный оборонительный пункт.
Почему казацкое название изменилось на "Александрийск"
Вторая половина XVIII века стала переломной. После ликвидации Запорожской Сечи Российская империя начала активно внедрять свои порядки на южных землях Украины.
В конце 1780-х годов в документах появляется название Александрийск. Это было частью тогдашней моды: называть города в честь членов правящей семьи. Город получил имя в честь Александра Павловича (будущего императора Александра I), который был внуком Екатерины II.
Когда город окончательно стал Александрией
Трансформация названия завершилась в начале XIX века. Тяжелая форма "Александрийск" была вытеснена более благозвучной и короткой - Александрия. Именно этот вариант окончательно закрепился в официальных реестрах и на географических картах.
Об источнике: Александрийский городской совет
Александрийский городской совет — орган местного самоуправления города Александрия Кировоградской области. Он отвечает за реализацию государственной политики на местном уровне, управление коммунальными ресурсами, развитие инфраструктуры и социальных программ, а также за поддержку культурных, образовательных и экономических инициатив в городе.
