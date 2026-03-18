Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Графики возвращаются: где и когда будет отключаться свет 19 марта

Руслан Иваненко
18 марта 2026, 19:49
В связи с возможными изменениями в энергосистеме рекомендуется проверять время и масштаб отключений по вашему адресу.
Когда и где завтра в Украине будут отключать электроэнергию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, freepik.com

Кратко:

  • 19 марта в Украине с 08:00 до 21:00 будут отключения света
  • Ограничения будут действовать для всех регионов и промышленных потребителей
  • Причина: последствия ракетных атак и высокий спрос на электроэнергию

В среду, 19 марта, во всех регионах Украины с 08:00 до 21:00 будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает Укрэнерго.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.

видео дня

Причиной ограничений названы последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак, а также рост уровня потребления электроэнергии из-за низкой эффективности работы солнечных электростанций и снижения температуры воздуха.

Актуальность графиков

В "Укрэнерго" отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться, а точное время и объем отключений по конкретному адресу необходимо уточнять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Также в компании призывают украинцев экономно расходовать электроэнергию, когда она появляется по графику.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Производство электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Атаки РФ по Украине — последние новости

Как писал Главред, 17 марта в результате ночной атаки на юге Одесской области были повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.

Кроме того, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Вражеский удар пришелся на территорию возле одного из терминалов логистического оператора. Есть пострадавшие.

Напомним, что российские оккупационные войска могут нанести новый удар по Киеву, аналогичный тому, который произошел утром 16 марта. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Укрэнерго новости Украины отключения света атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
21:24Война
Графики возвращаются: где и когда будет отключаться свет 19 марта

Графики возвращаются: где и когда будет отключаться свет 19 марта

19:49Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять