Графики возвращаются: где и когда будет отключаться свет 19 марта

В связи с возможными изменениями в энергосистеме рекомендуется проверять время и масштаб отключений по вашему адресу.

https://glavred.info/energy/grafiki-vozvrashchayutsya-gde-i-kogda-budet-otklyuchatsya-svet-19-marta-10750016.html Ссылка скопирована

Когда и где завтра в Украине будут отключать электроэнергию

Кратко:

9 марта в Украине с 08:00 до 21:00 будут отключения света

Ограничения будут действовать для всех регионов и промышленных потребителей

Причина: последствия ракетных атак и высокий спрос на электроэнергию

В среду, 19 марта, во всех регионах Украины с 08:00 до 21:00 будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает Укрэнерго.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости. видео дня

Причиной ограничений названы последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак, а также рост уровня потребления электроэнергии из-за низкой эффективности работы солнечных электростанций и снижения температуры воздуха.

Актуальность графиков

В "Укрэнерго" отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться, а точное время и объем отключений по конкретному адресу необходимо уточнять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Также в компании призывают украинцев экономно расходовать электроэнергию, когда она появляется по графику.

Производство электроэнергии в Украине

Атаки РФ по Украине — последние новости

Как писал Главред, 17 марта в результате ночной атаки на юге Одесской области были повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.

Кроме того, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Вражеский удар пришелся на территорию возле одного из терминалов логистического оператора. Есть пострадавшие.

Напомним, что российские оккупационные войска могут нанести новый удар по Киеву, аналогичный тому, который произошел утром 16 марта. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред