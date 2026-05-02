Сломала игру "нейтральной" россиянки: Костюк триумфировала на турнире WTA

Главное:
- Костюк выиграла престижный турнир серии WTA 1000 в Мадриде
- Финал выдался непростым: Костюк уступала по счёту, но переломила ход игры
Украинка Марта Костюк добилась крупнейшего успеха в карьере, выиграв престижный теннисный турнир серии WTA 1000 в Мадриде.
В решающем матче она уверенно обыграла в двух партиях одну из сильнейших теннисисток мира с паспортом РФ — Мирру Андрееву.
Финал выдался непростым: во втором сете Костюк уступала по счёту, однако сумела переломить ход игры, отыграла два сетбола и довела встречу до победы, проявив характер в ключевые моменты.
Этот титул стал для неё самым значимым на данный момент и третьим в профессиональной карьере. Ранее украинская теннисистка побеждала на турнирах более низкой категории, а триумф в Мадриде вывел её на новый уровень.
Костюк Марта родилась 28 июня 2002 года. Украинская теннисистка, победительница Открытого чемпионата Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок и Открытого чемпионата США 2017 года в парном разряде среди юниорок.
