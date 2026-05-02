Сломала игру "нейтральной" россиянки: Костюк триумфировала на турнире WTA

Финал выдался непростым: во втором сете Марта Костюк уступала по счёту, однако сумела переломить ход игры.

https://glavred.info/sport/slomala-igru-neytralnoy-rossiyanki-kostyuk-triumfirovala-na-turnire-wta-10761527.html Ссылка скопирована

Марта Костюк выиграла турнир WTA 1000 / Коллаж: Главред, фото: j48tennis.net, скриншот

Главное:

Костюк выиграла престижный турнир серии WTA 1000 в Мадриде

Финал выдался непростым: Костюк уступала по счёту, но переломила ход игры

Украинка Марта Костюк добилась крупнейшего успеха в карьере, выиграв престижный теннисный турнир серии WTA 1000 в Мадриде.

В решающем матче она уверенно обыграла в двух партиях одну из сильнейших теннисисток мира с паспортом РФ — Мирру Андрееву.

видео дня

Финал выдался непростым: во втором сете Костюк уступала по счёту, однако сумела переломить ход игры, отыграла два сетбола и довела встречу до победы, проявив характер в ключевые моменты.

Этот титул стал для неё самым значимым на данный момент и третьим в профессиональной карьере. Ранее украинская теннисистка побеждала на турнирах более низкой категории, а триумф в Мадриде вывел её на новый уровень.

Смотрите видео - Костюк победила на турнире серии WTA 1000:

/ Скриншот

Смотрите видео в нашем Telegram-канале.

Новости тенниса - сообщения по теме

Ранее Элина Свитолина завершила выступление на Australian Open-2026. В полуфинале украинка уступила Арине Соболенко.

Напомним, что после поражения на Australian Open американка Коко Гофф разбила ракетку в подтрибунном помещении. Она объяснила, что пыталась выплеснуть эмоции подальше от камер и считает это более здоровым, чем держать их в себе.

Как ранее сообщал Главред, известная украинская теннисистка прервала матч. Ястремская объяснила свое решение сняться с соревнований.

Читайте также:

О персоне - Костюк Марта Костюк Марта родилась 28 июня 2002 года. Украинская теннисистка, победительница Открытого чемпионата Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок и Открытого чемпионата США 2017 года в парном разряде среди юниорок.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред