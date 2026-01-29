Элина Свитолина проиграла в полуфинале Australian Open, но установила личный рекорд

Украинская теннисистка проиграла первой ракетке мира.

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступление на Australian Open-2026. В полуфинале украинка уступила первой ракетке мира, "нейтральной" теннисистке Арине Соболенко.

Матч длился 1 час 17 минут и завершился в пользу первой ракетки мира.

Старт игры был обнадеживающим для Свитолиной. В первом сете она имела двойной брейк-пойнт в стартовом гейме, однако Соболенко смогла удержать подачу. После этого белоруска перехватила инициативу, сделала два брейка и выиграла сет со счетом 2:6.

Во второй партии Свитолина смогла сразу взять подачу соперницы и повести 2:0, однако дальше развить успех не удалось. Соболенко сравняла счет и вышла вперед 5:2, доведя матч до победы.

Матч отличился статистикой в пользу белорусской теннисистки. Свитолина сделала 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк, тогда как Соболенко не подала ни одного эйса, допустила 1 ошибку на подаче и сделала 4 брейка. На счету Элины 12 виннеров и 17 невынужденных ошибок.

Несмотря на досадный выход из турнира, Australian Open-2026 стал для Свитолиной лучшим результатом за всю карьеру. Ранее ее пределом на этом турнире был четвертьфинал. Также выход в полуфинал позволил Элине в очередной раз повторить свой личный рекорд на турнирах серии Grand Slam.

После матча Свитолина не пожала руку сопернице. Ранее Соболенко неоднократно встречалась с белорусским диктатором Александром Лукашенко, подписывала письма в его поддержку и публично поддерживала сторонницу Лукашенко и войны против Украины Анастасию Мирончик-Иванову.

