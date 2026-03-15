Не детская игрушка: для чего в СССР изготавливали стеклянные шарики

Стеклянные шарики, которые собирали дети в СССР, были не игрушками, а частью производства стекловолокна. Почему они были разных цветов и как попадали на железную дорогу.

Стеклянные шарики в СССР

В советское время многие дети собирали стеклянные шарики, которые находили возле заводов или железнодорожных путей. Они казались красивыми игрушками, но на самом деле это было промышленное сырье. Их никогда не изготавливали для развлечения — у каждого такого шарика было четкое техническое назначение. Об этих задачах подробнее расскажет Главред.

Зачем стеклу придавали форму шарика

Как рассказывают на канале "Историк", эти круглые изделия были лишь заготовкой для создания стекловолокна. Производители делали их именно круглыми и одинакового размера, чтобы их было удобно перевозить и загружать в автоматические печи. Шарики равномерно засыпались в бункеры и не забивали оборудование. Это позволяло заводу работать без остановок и лишних усилий со стороны рабочих.

Как из шариков делали нити

На предприятиях шарики засыпали в специальные печи и разогревали до температуры более 1000 градусов. Когда стекло таяло и становилось жидким, его пропускали через очень мелкие отверстия. На выходе получали тонкие стеклянные нити, которые по толщине напоминали волосы. Из этих нитей затем изготавливали стеклоткань. Она очень прочная и не горит, поэтому ее использовали для изоляции самолетов, кораблей и в строительстве.

Откуда шарики появлялись на путях

На железнодорожные насыпи шарики попадали случайно. Их везли на заводы в обычных грузовых вагонах большими партиями. Поскольку они были мелкими, то легко выпадали через щели в полу или стенках вагонов во время движения поезда. Также много шариков рассыпалось во время разгрузки возле заводов. Именно там их и находили дети.

Почему цвета были разными

Чаще всего встречались прозрачные или зеленоватые шарики — это был самый дешевый вид стекла. Синие, коричневые или красные шарики встречались значительно реже. Их изготавливали из специального стекла с добавлением красителей для особых технических нужд. Из-за своей редкости цветные шарики ценились среди детей больше всего. Эта технология производства работает и сегодня, поэтому такие шарики до сих пор используют на современных заводах.

Об источнике: YouTube-канал "Историк" YouTube-канал "Историк" — это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор просто и понятно рассказывает о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении — например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала — сделать историю интересной, живой и близкой современному зрителю.

