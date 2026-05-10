Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Я задыхалась": Глущенко призналась, почему не появилась на похоронах Поплавской

Кристина Трохимчук
10 мая 2026, 08:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Коллег по "Дизель шоу" связывала крепкая дружба.
Яна Глущенко - похорон Марины Поплавской
Яна Глущенко - похороны Марины Поплавской / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Яна Глущенко, Марина Поплавская

Вы узнаете:

  • Почему Яна Глущенко не пришла на похороны Марины Поплавской
  • Почему актрисе понадобились две операции

Известная актриса и бывшая участница "Дизель шоу" Яна Глущенко откровенно рассказала Дмитрию Гордону, почему не появилась на похоронах своей близкой подруги Марины Поплавской. Оказалось, что звезда сама сильно пострадала в роковом ДТП.

По словам актрисы, во время столкновения у нее произошел перелом ноги. Звезда мучилась от сильных болей и даже не могла ходить. Глущенко несколько недель передвигалась в инвалидной коляске.

видео дня

"Я не ходила. После аварии прошло недели три, и потом я полетела на операцию", — поделилась Яна.

Дизель шоу - Марина Поплавская и Яна Глущенко
Дизель шоу - Марина Поплавская и Яна Глущенко / фото: instagram.com, Марина Поплавская

Спустя несколько дней после аварии актриса вылетела в Рим, где ей сделали две операции. На ногах звезды до сих пор остались шрамы, которые напоминают ей о трагическом инциденте. Яна рассказала, что итальянские врачи изо всех сил старались не изуродовать ее тело.

"Почему я полетела именно в Рим, а не делала в Украине? У нас есть очень классные специалисты, но мне предлагали тут две операции. А в Риме профессор сказал: "Я сделаю, но надо решить — ты даешь две ноги или одну?" Я говорю: "Это вы о чем?" Он говорит: "Если одну ногу даешь оперировать, будет шрам на все колено. Если две ноги — мы берем материал из здоровой ноги и сюда вставляем". Я говорю: "Две. Я — актриса, мне надо, чтобы ножки были красивые", — вспомнила Глущенко.

Яна Глущенко была звездой шоу
Яна Глущенко - Дизель шоу ДТП/ фото: instagram.com, Яна Глущенко

Звезда призналась, что трагедия оставила неизгладимый след в ее жизни. Долгое время после ДТП ее мучили панические атаки, а Марина Поплавская приходила к ней во снах.

"Я задыхалась, меня трясло. Потом я прорабатывала это, и по поводу Марины тоже прорабатывали. Не ушел этот страх. Он не ушел", — поделилась Яна Глущенко.

Яна Глущенко
Яна Глущенко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что певец Олег Винник откровенно рассказал о разрыве с Александром Горбенко. По словам артиста, многолетнее сотрудничество закончилось громким скандалом. Винник рассказал, как Александр Горбенко фактически оставил его с пустыми руками.

Также Хайден Панеттьери отвергла Владимира Кличко после сорванной помолвки. Актриса раскрыла, что после того как спортсмен отменил их первое бракосочетание, она не пожелала входить в ту же реку дважды и отклонила его повторное предложение руки и сердца.

Вас может заинтересовать:

Про персону: Яна Глущенко

Яна Глущенко - украинская актриса и комикеса, сообщает Википедия. Бывшая участница проектов "Дизель студио" (скетчком "На троих", концертное шоу "Дизель шоу"). В апреле 2017 года вышла замуж за украинского продюсера Олега Збаращука (продюсер группы ТИК и Ирины Билык, концертный директор "Дизель студио"). 4 октября 2017 года родила сына Тамерлана

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Яна Глущенко Дизель шоу Марина Поплавская новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
НАТО и Донбасс ни при чем: Путин придумай новую причину войны в Украине

НАТО и Донбасс ни при чем: Путин придумай новую причину войны в Украине

08:51Политика
Поставки для армии РФ сорваны: партизаны провели успешную диверсию в тылу

Поставки для армии РФ сорваны: партизаны провели успешную диверсию в тылу

07:55Фронт
РФ атаковала областной центр в разгар перемирия: среди пострадавших — дети

РФ атаковала областной центр в разгар перемирия: среди пострадавших — дети

23:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языке

Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языке

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

Китайский гороскоп на завтра, 10 мая: Быкам - жертвы, Тиграм - гибкость

Китайский гороскоп на завтра, 10 мая: Быкам - жертвы, Тиграм - гибкость

РФ готовила морскую операцию на 2026 год, но её сорвало одно событие — Флэш

РФ готовила морскую операцию на 2026 год, но её сорвало одно событие — Флэш

Последние новости

09:59

"Без масок": звезда "Мастер Шеф" показала настоящую Пугачеву

09:58

Турбулентность на валютном рынке: что будет с курсом доллара и евро с 11 мая

09:01

На фронте нет прогресса: в ISW раскрыли истинную цель "перемирия" РФ

08:54

"Я задыхалась": Глущенко призналась, почему не появилась на похоронах Поплавской

08:51

НАТО и Донбасс ни при чем: Путин придумай новую причину войны в Украине

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
08:10

В Кремле назревает борьба за власть: Денисенко о конфликте элит в РФмнение

07:55

Поставки для армии РФ сорваны: партизаны провели успешную диверсию в тылу

07:45

"Любовь переросла в ненависть": Винник сообщил о предательстве близкого человека

05:12

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

Реклама
04:02

В Украине готовят новые правила для водителей — за что могут лишить прав

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в магазине за 41 с

03:36

Как и где разные знаки зодиака выбирают друзей: неожиданные различия

02:33

Гороскоп на завтра, 11 мая: Овнам — неприятности, Рыбам — интересное событие

09 мая, суббота
23:55

РФ атаковала областной центр в разгар перемирия: среди пострадавших — дети

23:17

РФ готовила морскую операцию на 2026 год, но её сорвало одно событие — Флэш

22:33

Топ-сериал "Медведь" закрывается: названа дата выхода последнего сезонаВидео

21:46

Путин обвинил Украину в срыве обмена и выдвинул условие для встречи с Зеленским

21:43

"Кто-то живет обычной жизнью": депутаты хотят помочь ТЦК искать "уклонистов"

21:10

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

21:08

Венсан Кассель показал своего младшего сына от модели

Реклама
20:37

Для пяти знаков зодиака следующая неделя станет самой счастливой в году - кто они

19:57

Секрет названия и выбор Мазепы: малоизвестные факты об истории древней Полтавы

19:55

49-летний сын 80-летней Шер пожаловался, что певица перестала его содержать

19:54

Путин не против переговоров и ждет звонка от Зеленского — что ответили в ОП

19:51

Признаки переувлажнения огорода: ошибки полива могут погубить урожай

19:10

Кремль обнажил Россию ради Москвы: Коваленко о подлинном смысле парада 9 маямнение

18:57

"Попытки оккупантов блокируются": в ВСУ сказали, как РФ использует "перемирие" на фронте

18:52

Зеленский обратился к новому премьеру Венгрии Мадьяру после инаугурации — что он сказал

18:51

Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языкеВидео

18:41

"Это было лучшее решение": садоводы делятся секретами борьбы с улитками

18:31

Древнее серебро: на заброшенной ферме нашли клад возрастом 1100 лет

18:24

Победительница Евровидения отказалась спеть в юбилейном шоу: что случилось

18:02

Остается ли химия на посуде после мытья: хозяек предупредили об опасностиВидео

17:52

Украинские штурмовики прорвали оборону РФ: подробности дерзкой операции

17:51

Ударит +5 и налетят грозовые дожди: Украину накрывает непогода

17:37

"Перемалывание живой силы": СМИ раскрыли колоссальные потери РФ на войне

17:34

Кто влюбляется с первого взгляда, а кто долго присматривается: как любят разные знаки зодиака

17:04

Кому нужно молиться в праздник 10 мая: приметы

17:04

Собака, прожившая годы в клетке, впервые почувствовала любовьВидео

16:41

Резкое похолодание с заморозками движется на Львовщину: когда погода изменится

Реклама
16:32

"Готовимся к дальнейшим решениям": Зеленский высказался о вступлении Украины в ЕС

16:24

Вместо химикатов и спреев: какое садовое растение отпугивает кротов и клещей

16:16

В Одессе киллер хотел расстрелять офицера: кем оказался задержанныйВидео

16:02

Военный назвал даты нового массированного удара РФ — когда может произойти атака

15:42

Женщина отказалась от дома ради круиза: что стало настоящим кошмаром

15:33

Орел или решка — как правильно класть деньги под порог, чтобы привлечь богатство

15:20

Как выбирать сладкую клубнику: фермеры раскрыли, на что смотреть при покупке

15:18

Почему 10 мая нельзя копать и пахать: какой церковный праздник

15:15

Будут ли удары по Киеву в ближайшее время: у Путина сделали новое заявление

15:07

Когда заработает система штрафных баллов для водителей – в МВД раскрыли детали

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять