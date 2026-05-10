"Я задыхалась": Глущенко призналась, почему не появилась на похоронах Поплавской

Коллег по "Дизель шоу" связывала крепкая дружба.

Известная актриса и бывшая участница "Дизель шоу" Яна Глущенко откровенно рассказала Дмитрию Гордону, почему не появилась на похоронах своей близкой подруги Марины Поплавской. Оказалось, что звезда сама сильно пострадала в роковом ДТП.

По словам актрисы, во время столкновения у нее произошел перелом ноги. Звезда мучилась от сильных болей и даже не могла ходить. Глущенко несколько недель передвигалась в инвалидной коляске.

"Я не ходила. После аварии прошло недели три, и потом я полетела на операцию", — поделилась Яна.

Спустя несколько дней после аварии актриса вылетела в Рим, где ей сделали две операции. На ногах звезды до сих пор остались шрамы, которые напоминают ей о трагическом инциденте. Яна рассказала, что итальянские врачи изо всех сил старались не изуродовать ее тело.

"Почему я полетела именно в Рим, а не делала в Украине? У нас есть очень классные специалисты, но мне предлагали тут две операции. А в Риме профессор сказал: "Я сделаю, но надо решить — ты даешь две ноги или одну?" Я говорю: "Это вы о чем?" Он говорит: "Если одну ногу даешь оперировать, будет шрам на все колено. Если две ноги — мы берем материал из здоровой ноги и сюда вставляем". Я говорю: "Две. Я — актриса, мне надо, чтобы ножки были красивые", — вспомнила Глущенко.

Звезда призналась, что трагедия оставила неизгладимый след в ее жизни. Долгое время после ДТП ее мучили панические атаки, а Марина Поплавская приходила к ней во снах.

"Я задыхалась, меня трясло. Потом я прорабатывала это, и по поводу Марины тоже прорабатывали. Не ушел этот страх. Он не ушел", — поделилась Яна Глущенко.

Про персону: Яна Глущенко Яна Глущенко - украинская актриса и комикеса, сообщает Википедия. Бывшая участница проектов "Дизель студио" (скетчком "На троих", концертное шоу "Дизель шоу"). В апреле 2017 года вышла замуж за украинского продюсера Олега Збаращука (продюсер группы ТИК и Ирины Билык, концертный директор "Дизель студио"). 4 октября 2017 года родила сына Тамерлана

