Жирные пятна с одежды исчезнут за считанные минуты: гениально простой трюк

Инна Ковенько
9 мая 2026, 14:10
Рассказываем, как за несколько минут избавиться даже от застарелых масляных пятен.
Как удалить жирные пятна с одежды без стирки / Коллаж: Главред, фото: скриншот

  • Как удалить масляное пятно с одежды
  • Как вывести жирное пятно без стирки

Жирные пятна на одежде — одна из самых распространенных бытовых проблем, которая может испортить вид вещи буквально мгновенно. И хотя кажется, что без стирки избавиться от них невозможно, существует простой и действенный способ, который поможет вернуть одежде опрятный вид за несколько минут.

Как вывести жирные пятна с одежды без стирки

Обычная пищевая сода способна впитывать жир из ткани, извлекая его из волокон. Именно это свойство делает ее эффективным средством для борьбы с жирными пятнами, пишет ТСН. Чтобы метод сработал, пятно нужно щедро засыпать содой так, чтобы она полностью покрыла загрязненный участок. Если след уже успел засохнуть, рекомендуем слегка увлажнить ткань перед нанесением.

Следующий этап — использование утюга. Его следует нагреть до температуры, безопасной для конкретного вида ткани. Чтобы избежать повреждения или появления блеска, поверх пятна нужно положить тонкую хлопчатобумажную ткань или бумажную салфетку. Далее достаточно прогладить загрязненное место в течение 10-15 секунд. Под действием тепла сода активируется и начинает впитывать жир, постепенно вытягивая его из волокон.

Ошибки во время стирки / Инфографика: Главред

После процедуры остатки соды легко стряхнуть или удалить щеткой. Использовать ее повторно нельзя, ведь она уже впитала загрязнение. В большинстве случаев пятно исчезает полностью или становится почти незаметным. Метод особенно удобен тогда, когда нет времени на стирку или замачивание.

Важный нюанс

Этот способ хорошо работает на плотных и средних по структуре тканях. В то же время для деликатных материалов — шелка, тонкой синтетики или шерсти — рекомендуем выбрать другой метод, чтобы избежать повреждения.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, чем вывести застарелые жирные пятна с одежды:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

