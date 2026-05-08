Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Может ли РФ пойти в новое наступление на Киев: "Мадяр" сделал важное заявление

Мария Николишин
8 мая 2026, 22:19
google news Подпишитесь
на нас в Google
Использование дронов кардинально изменило ситуацию на поле боя.
Может ли РФ пойти в новое наступление на Киев: 'Мадяр' сделал важное заявление
Существует ли угроза наступления на Киев / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, facebook.com/Brovdi.Art

Главное из заявления "Мадяра":

  • Дроны сорвали бы новое наступление РФ на Киев
  • Быстрые наступления в современной войне практически невозможны
  • Предпосылок для быстрого завершения войны пока нет

Даже наличие у страны-агрессора России огромного количества бронетехники не гарантировало бы успеха в случае нового наступления на Киев. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди в интервью The Guardian.

По его словам, массовое применение дронов кардинально изменило ситуацию на поле боя. Поэтому при попытке наступления на Киев российские танки столкнулись бы с масштабными атаками беспилотников.

видео дня

"Современная война уже не похожа на классические военные кампании прошлых десятилетий, а стремительные наступательные операции стали практически невозможными", — подчеркнул он.

Возможность завершения войны

"Мадяр" также добавил, что не видит предпосылок для скорого завершения войны.

"У меня нет никаких иллюзий относительно возможности завершения войны в ближайшее время. Если до этого и дойдет, то речь пойдет о паузе, связанной с каким-либо соглашением или геополитическими обстоятельствами", — подчеркнул он.

Роберт Бровди
Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Наступление РФ на фронте

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия продолжает накапливать силы и ищет возможность для прорыва сразу на нескольких участках фронта.

По его словам, наибольшая угроза — Донецкая область, в частности Краматорско-Славянское направление. Именно там российские войска могут попытаться прорвать украинскую оборону и продвинуться вглубь на десятки километров.

"Еще один потенциальный вектор наступления — Запорожская область. Россия стремится продвинуться ближе к Запорожью и захватить больше территорий на левом берегу", — добавил он.

Война в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в стране-агрессоре России официально признали нецелесообразность трехсторонних мирных переговоров с участием РФ, США и Украины для завершения войны. Кремль в ультимативной форме требует от Украины вывести войска из Донбасса для продолжения мирного процесса.

Президент США Дональд Трамп говорил, что война России против Украины продолжается из-за политики его предшественника Джо Байдена.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский считает, что переориентация внимания США на Ближний Восток снизила давление на Россию и создает риск затягивания войны.

Читайте также:

Об источнике: The Guardian

"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Украины война России и Украины российское наступление
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина разрешила РФ провести парад 9 мая — в Кремле нервно отреагировали

Украина разрешила РФ провести парад 9 мая — в Кремле нервно отреагировали

23:05Украина
Арсенал "Кедровка" и заводы взлетели на воздух: ВСУ нанесли удары в тылу РФ

Арсенал "Кедровка" и заводы взлетели на воздух: ВСУ нанесли удары в тылу РФ

22:09Война
Трамп объявил о перемирии между Украиной и РФ

Трамп объявил о перемирии между Украиной и РФ

21:14Война
Реклама

Популярное

Ещё
Под ударом Ярославль, Москва и Ростов: что известно о ночной атаке по РФ

Под ударом Ярославль, Москва и Ростов: что известно о ночной атаке по РФ

Гороскоп на завтра, 9 мая: Скорпионам — перемены, Ракам — раздражительность

Гороскоп на завтра, 9 мая: Скорпионам — перемены, Ракам — раздражительность

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с тыквой за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с тыквой за 49 с

Удар по Красной площади 9 мая: "Мадяр" озвучил планы и тактику Украины

Удар по Красной площади 9 мая: "Мадяр" озвучил планы и тактику Украины

РФ в панике развертывает полки для защиты Москвы: Сырский раскрыл подробности

РФ в панике развертывает полки для защиты Москвы: Сырский раскрыл подробности

Последние новости

23:16

В НБУ пояснили, почему цены на заправках не упали несмотря на удешевление нефти

23:14

Тля исчезнет сама: что посадить рядом с овощами и розами, чтобы забыть о вредителе

23:05

Украина разрешила РФ провести парад 9 мая — в Кремле нервно отреагировали

23:02

Не смог дышать: российскому журналисту стало плохо

22:19

Может ли РФ пойти в новое наступление на Киев: "Мадяр" сделал важное заявление

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
22:09

Арсенал "Кедровка" и заводы взлетели на воздух: ВСУ нанесли удары в тылу РФ

22:05

Самые недоверчивые знаки зодиака — кому сложно раскрыться в любви

21:14

Трамп объявил о перемирии между Украиной и РФ

21:04

Какой цветок отпугивает кротов лучше, чем химикаты — что нужно посадить

Реклама
21:03

На летнюю жару рассчитывать не стоит: погода на Тернопольщине сменит характер

20:52

На глазах у дочки: в 35 лет умер популярный британский актер и модель

20:29

Помидоры будут большими и обильными: чем полить рассаду после высадки в грунтВидео

20:25

В Украине хотят уравнять электрокары и обычные авто: что это значит

20:05

Что означает буква "E" на механической коробке передач: удивляет всех водителейВидео

20:02

Народные приметы об отношениях: какие события предвещают встречу с будущим мужем

19:54

Беременность с сюрпризом: женщина родила сразу пятерых малышей

19:42

Анастасия Волочкова потеряла дочь: что случилось

19:37

РФ собрала 106 тысяч окупантов на одном направлении: Сырский раскрыл планы врага

19:10

Стоит ли срывать парад в Москве: о чем на самом деле беспокоится РФ — Андрусивмнение

19:05

"Не хотим терять время": в США сделали тревожное заявление о мирных переговорах

Реклама
18:56

Комиссию насчитывают каждый месяц: клиентов предупредили о "хитрости" ПриватБанка

18:53

Женщина впустила дикую лису в дом: поведение животного сбило с толкуВидео

18:43

Слово "транжира" является ошибкой — как правильно сказать на украинском языкеВидео

18:34

В Житомире банда подростков терроризирует город: жители жалуются на грабежи и нападения

18:04

Цены на АЗС полетят вниз: названа новая стоимость дизеля в Украине

17:53

"Будем действовать": Зеленский ответил на новые угрозы Кремля в преддверии 9 мая

17:45

Животные в зоне ЧАЭС изменились: исследование удивило биологов

17:30

Строгие запреты в праздник 9 мая: что можно и нельзя делать

17:11

Секретный план Путина и новые ультиматумы: как может закончиться война в Украине

16:49

TikTok сходит с ума: танец убийцы из фильма "Вершина" стал мемомВидео

16:40

Потепление до +25 приближается: когда жара сменит дожди на Львовщине

16:13

Вдова растрогала сеть обращением к погибшему на войне актеру в день его рождения

15:53

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 11 мая

15:29

Удар по Красной площади 9 мая: "Мадяр" озвучил планы и тактику Украины

15:26

Температура опустится до +12: Украину накроет волна похолодания

15:25

Редиска будет крупной и сочной: что нужно сделать в мае для шикарного урожая

15:17

Удар на 1500 километров: СБУ атаковала "жирную" цель в РФ, враг дестабилизирован

14:58

На Житомирщину надвигаются похолодание и гроза: когда погода резко изменится

14:54

У трех знаков зодиака начинается светлая полоса: кого ждет праздник после 8 мая

14:43

Дожди с грозами накроют Украину: где внезапно ухудшится погода

Реклама
14:39

Как быстро уложить ребенка спать: психолог назвала главную ошибку родителей

14:23

Выбросили как мусор: какие дорогие вещи люди находили у дороги

14:14

Гороскоп Таро на завтра 9 мая: Весам - радость, Скорпионам - остановиться

13:58

"Евровидение-2026": когда смотреть шоу и каковы шансы на победу УкраиныВидео

13:52

"Пощады не будет": Лавров пригрозил жестким ответом за удары 9 мая

13:50

"Вот такая вот у нас запара, запара": главное о разводе Потапа и НастиВидео

13:43

Почему огородники засыпают грядки крупами: эффект поразит уже через сезон

13:33

В Украину прибудут представители США: Зеленский рассказал о графике встреч

13:30

Вкуснее, чем магазинный: рецепт домашнего куриного паштета за 30 минут

13:22

РФ в панике развертывает полки для защиты Москвы: Сырский раскрыл подробности

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять