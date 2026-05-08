Использование дронов кардинально изменило ситуацию на поле боя.

Даже наличие у страны-агрессора России огромного количества бронетехники не гарантировало бы успеха в случае нового наступления на Киев. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди в интервью The Guardian.

По его словам, массовое применение дронов кардинально изменило ситуацию на поле боя. Поэтому при попытке наступления на Киев российские танки столкнулись бы с масштабными атаками беспилотников.

"Современная война уже не похожа на классические военные кампании прошлых десятилетий, а стремительные наступательные операции стали практически невозможными", — подчеркнул он.

"Мадяр" также добавил, что не видит предпосылок для скорого завершения войны.

"У меня нет никаких иллюзий относительно возможности завершения войны в ближайшее время. Если до этого и дойдет, то речь пойдет о паузе, связанной с каким-либо соглашением или геополитическими обстоятельствами", — подчеркнул он.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия продолжает накапливать силы и ищет возможность для прорыва сразу на нескольких участках фронта.

По его словам, наибольшая угроза — Донецкая область, в частности Краматорско-Славянское направление. Именно там российские войска могут попытаться прорвать украинскую оборону и продвинуться вглубь на десятки километров.

"Еще один потенциальный вектор наступления — Запорожская область. Россия стремится продвинуться ближе к Запорожью и захватить больше территорий на левом берегу", — добавил он.

Как сообщал Главред, в стране-агрессоре России официально признали нецелесообразность трехсторонних мирных переговоров с участием РФ, США и Украины для завершения войны. Кремль в ультимативной форме требует от Украины вывести войска из Донбасса для продолжения мирного процесса.

Президент США Дональд Трамп говорил, что война России против Украины продолжается из-за политики его предшественника Джо Байдена.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский считает, что переориентация внимания США на Ближний Восток снизила давление на Россию и создает риск затягивания войны.

Об источнике: The Guardian "Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

