Что означает буква 'E' на механической коробке передач: удивляет всех водителей

Передача "E" когда-то была очень распространена в автомобилях.

https://glavred.info/auto/chto-oznachaet-bukva-e-na-mehanicheskoy-korobke-peredach-udivlyaet-vseh-voditeley-10763180.html Ссылка скопирована

Буква "Е" на коробке передач / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

Что означает буква "E" на коробке передач

Когда эта передача действительно полезна

Все автомобили с механической коробкой передач имеют рычаг переключения передач, на котором изображены цифры и буква "R". Однако иногда на нем можно увидеть и букву "E", которая вызывает удивление даже у опытных водителей.

Главред решил разобраться, что означает буква "E" на механической коробке передач.

видео дня

Что означает передача "E" в автомобиле

Передача "E" расшифровывается как "Экономия". Если ее включить, то выходной вал коробки передач вращается быстрее, чем входной, что приводит к более низкой скорости двигателя при движении с постоянной, более высокой скоростью, пишет Auto Swiat.

Использование этой передачи приводит к снижению расхода топлива и более тихой работе двигателя. Ее идея заключается в том, чтобы снизить скорость вращения двигателя при той же скорости движения автомобиля.

Стоит добавить, что передача E не является режимом вождения или электронной функцией. Ее нужно включать вручную, как и любую другую передачу.

Когда стоит использовать передачу "E"

Передачу "E" лучше всего использовать для езды за городом, по загородным дорогам и автомагистралям. При ее включении обороты двигателя значительно снижаются, автомобиль становится тише, а расход топлива улучшается.

Недостатки передачи "E" в автомобиле

Важно отметить, что передача "E" имеет свои ограничения. В частности, она почти полностью лишает водителя гибкости в управлении. Так, при попытке разгона двигателю не хватает мощности, поэтому любая более динамичная реакция требует переключения на более низкую передачу.

В каких автомобилях есть передача "E"

Передача "E" встречается преимущественно в автомобилях 1980-х, 1990-х и начала 2000-х годов. Когда-то она была наиболее распространенной в моделях Volkswagen — Golf, Passat, Jetta и Transporter.

Также ее можно найти в Opel, Ford, а иногда и в японских моделях, предназначенных для европейского рынка.

На какой скорости переключать передачи на "механике" — видео:

Читайте также:

Об источнике: Auto Swiat Auto Swiat — это веб-сайт, посвященный автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, дает советы по эксплуатации автомобилей и информацию о дорожной инфраструктуре.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред