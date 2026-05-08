Что означает буква 'E' на механической коробке передач: удивляет всех водителей

Вы узнаете:
- Что означает буква "E" на коробке передач
- Когда эта передача действительно полезна
Все автомобили с механической коробкой передач имеют рычаг переключения передач, на котором изображены цифры и буква "R". Однако иногда на нем можно увидеть и букву "E", которая вызывает удивление даже у опытных водителей.
Главред решил разобраться, что означает буква "E" на механической коробке передач.
Что означает передача "E" в автомобиле
Передача "E" расшифровывается как "Экономия". Если ее включить, то выходной вал коробки передач вращается быстрее, чем входной, что приводит к более низкой скорости двигателя при движении с постоянной, более высокой скоростью, пишет Auto Swiat.
Использование этой передачи приводит к снижению расхода топлива и более тихой работе двигателя. Ее идея заключается в том, чтобы снизить скорость вращения двигателя при той же скорости движения автомобиля.
Стоит добавить, что передача E не является режимом вождения или электронной функцией. Ее нужно включать вручную, как и любую другую передачу.
Когда стоит использовать передачу "E"
Передачу "E" лучше всего использовать для езды за городом, по загородным дорогам и автомагистралям. При ее включении обороты двигателя значительно снижаются, автомобиль становится тише, а расход топлива улучшается.
Недостатки передачи "E" в автомобиле
Важно отметить, что передача "E" имеет свои ограничения. В частности, она почти полностью лишает водителя гибкости в управлении. Так, при попытке разгона двигателю не хватает мощности, поэтому любая более динамичная реакция требует переключения на более низкую передачу.
В каких автомобилях есть передача "E"
Передача "E" встречается преимущественно в автомобилях 1980-х, 1990-х и начала 2000-х годов. Когда-то она была наиболее распространенной в моделях Volkswagen — Golf, Passat, Jetta и Transporter.
Также ее можно найти в Opel, Ford, а иногда и в японских моделях, предназначенных для европейского рынка.
На какой скорости переключать передачи на "механике" — видео:
Читайте также:
- Что на самом деле означает логотип Toyota: скрытый смысл знают единицы
- Как автомобили проедут перекресток: только половина водителей дает правильный ответ
- Система штрафных баллов для водителей: за что могут временно лишить прав
Об источнике: Auto Swiat
Auto Swiat — это веб-сайт, посвященный автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, дает советы по эксплуатации автомобилей и информацию о дорожной инфраструктуре.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред