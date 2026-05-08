В Житомире банда подростков терроризирует город: жители жалуются на грабежи и нападения

Что известно:
- Центр Житомира страдает от дерзких действий малолетних хулиганов
- Подростки угрожают людям и даже грабят магазины
- Известно о применении слезоточивого газа против продавщицы
В Житомире разгорелся скандал вокруг группы несовершеннолетних в микрорайоне Крошня. Местные жители заявляют, что подростки от мелких хулиганств перешли к откровенным преступлениям, пишет Житомир.Online.
Инна Войтенко в своем видео, которое распространяется по Житомиру, рассказывает о трех несовершеннолетних, которые за полторы недели успели совершить ряд преступлений.
По ее словам, они распылили слезоточивый газ в магазине на Крошне, из-за чего продавщицу пришлось госпитализировать. Кроме того, подростки угрожают прохожим, пытаются взламывать автомобили, а кульминацией стали ночные ограбления местных магазинов. Из-за этого предприниматели с опаской оставляют свои заведения на ночь, ожидая новых нападений.
Правоохранители уже установили трех мальчиков в возрасте 11-13 лет, которые признали свою причастность, сообщают в полиции Житомира. На их родителей составлены админпротоколы по статье 184 КУоАП - неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Санкция предусматривает штраф.
Отмечается, что семьи находятся под контролем социальных служб, одна из них уже стоит на учете.
Смотрите видео жительницы Житомира о недавних инцидентах с подростками:
@inna_voytenko_#житомир#жизньжитомирянина#работажитомира#житомирские?♬ оригинальная аудиозапись - Inna_Voytenko
Ранее сообщалось, что группа несовершеннолетних разбила витрину вейп-шопа на Большой Бердичевской и вынесла часть товара. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взлома и кражи, полиция устанавливает личности причастных.
Местные жители возмущены тем, что подростки продолжают чувствовать безнаказанность. Люди публично обращаются к полиции с требованием усилить патрулирование на Крошни и спрашивают, что еще должно произойти, чтобы правоохранители действовали более решительно, а родители наконец взяли на себя ответственность за своих детей.
Другие новости:
- Как водителям будут начислять баллы за нарушение ПДД — объяснение полицейского
- "Мы не рекомендуем находиться в Москве": Зеленский сделал предупреждение накануне 9 мая
- Новая система штрафов для водителей: в МВД указали на нюанс относительно нововведений
Об источнике: Суспільне
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание (Суспільне) — общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", "Радио Ukraine International", "Суспільне Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ. НСТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред