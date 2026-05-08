В Житомире банда подростков терроризирует город: жители жалуются на грабежи и нападения

Скандал в Житомире набирает обороты: подростки из мелких хулиганов превратились в настоящую угрозу.

Скандал с подростками в Житомире — горожане жалуются на агрессию и нападения

Что известно:

Центр Житомира страдает от дерзких действий малолетних хулиганов

Подростки угрожают людям и даже грабят магазины

Известно о применении слезоточивого газа против продавщицы

В Житомире разгорелся скандал вокруг группы несовершеннолетних в микрорайоне Крошня. Местные жители заявляют, что подростки от мелких хулиганств перешли к откровенным преступлениям, пишет Житомир.Online.

Инна Войтенко в своем видео, которое распространяется по Житомиру, рассказывает о трех несовершеннолетних, которые за полторы недели успели совершить ряд преступлений.

По ее словам, они распылили слезоточивый газ в магазине на Крошне, из-за чего продавщицу пришлось госпитализировать. Кроме того, подростки угрожают прохожим, пытаются взламывать автомобили, а кульминацией стали ночные ограбления местных магазинов. Из-за этого предприниматели с опаской оставляют свои заведения на ночь, ожидая новых нападений.

Правоохранители уже установили трех мальчиков в возрасте 11-13 лет, которые признали свою причастность, сообщают в полиции Житомира. На их родителей составлены админпротоколы по статье 184 КУоАП - неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Санкция предусматривает штраф.

Отмечается, что семьи находятся под контролем социальных служб, одна из них уже стоит на учете.

Смотрите видео жительницы Житомира о недавних инцидентах с подростками:

Ранее сообщалось, что группа несовершеннолетних разбила витрину вейп-шопа на Большой Бердичевской и вынесла часть товара. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взлома и кражи, полиция устанавливает личности причастных.

Местные жители возмущены тем, что подростки продолжают чувствовать безнаказанность. Люди публично обращаются к полиции с требованием усилить патрулирование на Крошни и спрашивают, что еще должно произойти, чтобы правоохранители действовали более решительно, а родители наконец взяли на себя ответственность за своих детей.

