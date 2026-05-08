Как сказать "картофель в мундире" на украинском: ответ удивит многих

- Как сказать на украинском "картофель в мундире"
- Какие есть интересные диалектные варианты
Пикниковый сезон уже почти на пороге, и совсем скоро украинцы снова будут доставать из костра ароматный, горячий картофель, сваренный или запеченный прямо в кожуре. Но несмотря на популярность этого блюда, его название до сих пор вызывает споры.
Многие автоматически говорят "картофель в мундире" — но лингвисты настаивают: это калька с русского языка, которой стоит избегать. Об этом пишет Oboz.ua.
Специалисты советуют использовать исконно украинский вариант — "картопля в лушпинні". Именно такую форму приводит справочник "Неправильно — правильно".
В говорах на западе Украины встречаются и другие колоритные названия: "бульба в луспі", "бараболя з лупиною". А еще существует короткое и очень выразительное слово — "нелупка", которое прямо указывает, что корнеплод готовили без очистки. Это диалектный вариант, но чрезвычайно живой и узнаваемый.
В Большом толковом словаре можно найти и более образные варианты: "картопля в кожушках", "у штанях", "у жупані" и даже "бульба в пальті". Такие названия звучат гораздо теплее и по-домашнему, чем холодноватый "мундир".
Украинский язык предлагает немало вариантов — от нормативных до диалектных и метафорических. Поэтому выбирайте тот, который больше всего подходит к настроению вашего пикника, но избегайте калек: наша кухня имеет собственную, теплую и аутентичную лексику.
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
