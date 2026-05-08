Под ударом Ярославль, Москва и Ростов: что известно о ночной атаке по РФ

После атаки горит нефтезавод, аэропорты ограничили работу.

Ночью в России прогремели взрывы

В ночь на пятницу, 8 мая, в ряде городов России прогремели взрывы. В результате в Ярославле возник пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Кроме этого, под атаку попали Москва и Ростов.

Первые дроны на территории РФ зафиксировали вечером, 7 мая. После этого Росавиация сообщила о введении ограничений на полеты в московском аэропорту Внуково и Домодедово.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении дронов, летевших на столицу РФ. По его словам, "на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Атака на Ярославль

Мониторинговый канал Exilenova+ сообщил и о взрывах в российском городе Ярославль. По предварительной информации, под удар попал перерабатывающий завод "Ярославнефтеоргсинтез". На его территории вспыхнул пожар.

OSINT-анализ российского Telegram-канала Astra подтверждает, что в Ярославле после атаки горит нефтеперерабатывающий завод "НПЗ ПАО "Славнефть‑ЯНОС".

Украинские дроны неоднократно атаковали этот завод ранее.

"Славнефть-ЯНОС", согласно публичным данным, — нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля. По объему переработки углеводородного сырья входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным нефтеперерабатывающим предприятием в Центральном федеральном округе России.

ЯНОС является основным перерабатывающим активом вертикально-интегрированной компании ПАО "НГК "Славнефть", 99,7% акций которой на паритетных началах контролируется компаниями ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Газпром".

Атака на Ростов

В ночь на 8 мая жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожаре. По предварительным данным, под вероятную ракетную атаку мог попасть завод "Агропромзапчасть".

Как пишет российский Telegram-канал Astra, в Ростове-на-Дону после атаки пожар возник в районе завода лакокрасочных материалов "Эмпилс" и филиала научно-технического центра "Радар".

Согласно анализу Astra кадров очевидцев, пожар возник в зайоне Западного промузла. Там расположено много предприятий различной направленности, в том числе завод "Эмпилс", атакованный ранее в январе 2026 года, и филиал "НТЦ Радар".

"Эмпилс" — один из ключевых химических и лакокрасочных заводов юга России.

Акционерное общество "Научно-технический центр "Радар" занимается разработкой и продвижением наукоемких технологий. Основной сферой деятельности его является разработка и обслуживание комплексов специального назначения. Филиал сотрудничает со многими известными компаниями в России и с министерством обороны РФ.

Зеленский сделал предупреждение накануне 9 мая

Как писал Главред, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в этом году на параде 9 мая в Москве могут пролететь украинские дроны.

7 мая Зеленский заявил, что Украина не рекомендует представителям других государств посещать Москву во время парада 9 мая.

"Мы также получили обращения от некоторых государств, близких к России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем", – сказал Зеленский.

Президент также прокомментировал заявления России о возможном "перемирии" к 9 мая. По его словам, Украина предлагала России прекратить огонь с 6 мая, однако в ответ получила новые российские удары и угрозы.

"Они хотят получить от Украины разрешение провести свой парад, чтобы безопасно выйти на площадь на час раз в год, а потом снова убивать наших людей и воевать", – заявил глава государства.

Тем временем пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова пригрозила ударами по "центрам принятия решений" в случае, если Украина атакует Москву 9 мая. В МИД страны-агрессора обратились к государствам и международным организациям с призывом обеспечить эвакуацию дипломатов из столицы Украины.

Для чего Кремлю атака на парад в Москве: мнение аналитиков

Польское издание Rzeczpospolita писало о том, что российскому диктатору Владимиру Путину нужна эскалация, поэтому РФ провоцирует Киев на атаку 9 мая.

Если бы украинские дроны атаковали РФ 9 мая, это стало бы для Кремля прекрасной возможностью обвинить украинцев в окончательном разрыве замороженных мирных переговоров и, возможно, испытать, например, тактическое ядерное оружие, тем более что несколько дней назад Кремль угрожал Украине массированной атакой на центр Киева и призвал жителей украинской столицы покинуть город.

"Одно можно сказать наверняка: после пяти лет большой войны Путин рассчитывает на эскалацию, чтобы выйти из тупика. У него также нет представления о "невоенной" России — ослабление репрессий и цензуры было бы рискованным для его правительства", - отмечает автор статьи.

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

