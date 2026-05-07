Путин готовит опасную ловушку на 9 мая: зачем Кремль провоцирует атаку по Москве

Россия может использовать возможный удар Киева для нового витка войны. Озвучен тревожный сценарий.

Путин провоцирует Украину на атаку 9 мая, чтобы оправдать использование ядерного оружия

Российский диктатор Владимир Путин должен быть заинтересован хотя бы во временном прекращении огня. Однако глава Кремля может намеренно провоцировать Украину на нанесение ударов по Москве 9 мая. Именно поэтому армия РФ проигнорировала предложение Украины о временном перемирии в ночь с 5 на 6 мая.

Почему Путин делает ставку на эскалацию, объяснило польское издание Rzeczpospolita.

Кремлю нужна передышка

"Здравый смысл подсказывал, что Путин должен быть заинтересован хотя бы во временном прекращении огня. Хотя бы для того, чтобы дать российской нефтяной промышленности и топливным складам, недавно сильно пострадавшим от украинских беспилотников, уже достигших Урала, возможность передохнуть и пройти реконструкцию. Кремль также должен стремиться к тому, чтобы даже скромный парад 9 мая прошел без неожиданностей", - пишет издание.

При этом автор статьи не исключает, что Кремль намеренно провоцирует Украину в преддверии 9 мая. Возможно, российской власти нужен предлог для эскалации.

"Устаревшая риторика, которая звучит уже более десяти лет в условиях ухудшающейся экономической ситуации, усиливающихся репрессий, цензуры и отключений интернета, больше не убеждает среднестатистического россиянина в необходимости войны с Украиной? Может быть, Кремлю нужен предлог для эскалации?", - говорится в статье.

РФ провоцирует Киев на атаку 9 мая

Армия РФ продолжает атаковать украинские города, и Путин не может игнорировать тот факт, что таким образом он развязывает руки Киеву, который может дать Кремлю болезненный ответ 9 мая.

"Возможно, однако, именно на это и рассчитывает кремлевский хозяин. Путин мог бы использовать прибытие украинских беспилотников во время парада как повод проверить лояльность своего окружения (особенно в свете недавних сообщений об одержимости Путина) и начать новую волну принудительной мобилизации (эксперты уже несколько месяцев сообщают о масштабных военных потерях России на фронте)", - пишет издание.

Для чего Кремлю атака на парад в Москве

Если бы украинские дроны атаковали РФ 9 мая, это стало бы для Кремля прекрасной возможностью обвинить украинцев в окончательном разрыве замороженных мирных переговоров и, возможно, испытать, например, тактическое ядерное оружие, тем более что несколько дней назад Кремль угрожал Украине массированной атакой на центр Киева и призвал жителей украинской столицы покинуть город.

"Одно можно сказать наверняка: после пяти лет большой войны Путин рассчитывает на эскалацию, чтобы выйти из тупика. У него также нет представления о "невоенной" России — ослабление репрессий и цензуры было бы рискованным для его правительства", - резюмирует автор статьи.

РФ сорвала режим прекращения огня - что известно

Как писал Главред, в полночь 6 мая стартовал режим тишины, который объявил президент Владимир Зеленский. Впрочем, ВС РФ снова атаковали регионы Украины.

Вражеская атака началась сразу после вступления в силу режима прекращения огня. Харьков, Запорожье, Кривой Рог и другие города оказались под ударом.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия нарушила режим прекращения огня, инициированный Украиной в ночь с 5 на 6 мая. Российские атаки продолжались всю ночь. По его словам, в течение ночи и утра российские силы применили 108 беспилотников и 3 ракеты.

Советник министра обороны Стерненко заявил, что удары по Украине отменяют перемирие РФ на 9 мая.

Зеленский допустил атаку на парад в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в этом году на параде 9 мая в Москве могут пролететь украинские дроны. Об этом он сказал 4 мая на открытии ѴІІІ саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

По словам президента, впервые за много лет на параде на Красной площади не будет военной техники, что демонстрирует, что РФ уже не так сильна, как раньше.

"Россия объявила парад 9 мая, но на этом параде не будет военного оборудования. Это будет впервые, если это действительно так, за много-много лет, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что это лето станет тем моментом, когда российский диктатор Владимир Путин будет решать, что делать дальше - расширять эту войну или переходить к дипломатическим путям. Зеленский отметил, что главу Кремля необходимо толкать в направлении дипломатии.

Тем временем пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова пригрозила ударами по "центрам принятия решений" в случае, если Украина атакует Москву 9 мая. В МИД страны-агрессора обратились к государствам и международным организациям с призывом обеспечить эвакуацию дипломатов из столицы Украины.

О ресурсе: Rzeczpospolita Rzeczpospolita — одно из самых известных и авторитетных польских ежедневных изданий, специализирующееся на политике, экономике, праве и международных новостях. Газета считается влиятельным деловым и общественно-политическим медиа в Польше. Основана в 1920 году, современная версия выходит с 1982 года. Издается медиагруппой Gremi Media SA. Штаб-квартира находится в Варшаве. Публикует новости, аналитику, экономические обзоры, юридические материалы и интервью. Имеет репутацию качественного делового и аналитического СМИ, часто цитируется другими польскими медиа.

