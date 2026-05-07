Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин готовит опасную ловушку на 9 мая: зачем Кремль провоцирует атаку по Москве

Анна Ярославская
7 мая 2026, 10:48обновлено 7 мая, 11:38
google news Подпишитесь
на нас в Google
Россия может использовать возможный удар Киева для нового витка войны. Озвучен тревожный сценарий.
Путин, ядерный удар
Путин провоцирует Украину на атаку 9 мая, чтобы оправдать использование ядерного оружия / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Почему Путину выгодно временное перемирие
  • Зачем РФ продолжает бомбить украинские города
  • Какую цель преследует Кремль, провоцируя Киев на атаку 9 мая

Российский диктатор Владимир Путин должен быть заинтересован хотя бы во временном прекращении огня. Однако глава Кремля может намеренно провоцировать Украину на нанесение ударов по Москве 9 мая. Именно поэтому армия РФ проигнорировала предложение Украины о временном перемирии в ночь с 5 на 6 мая.

Почему Путин делает ставку на эскалацию, объяснило польское издание Rzeczpospolita.

видео дня

Кремлю нужна передышка

"Здравый смысл подсказывал, что Путин должен быть заинтересован хотя бы во временном прекращении огня. Хотя бы для того, чтобы дать российской нефтяной промышленности и топливным складам, недавно сильно пострадавшим от украинских беспилотников, уже достигших Урала, возможность передохнуть и пройти реконструкцию. Кремль также должен стремиться к тому, чтобы даже скромный парад 9 мая прошел без неожиданностей", - пишет издание.

При этом автор статьи не исключает, что Кремль намеренно провоцирует Украину в преддверии 9 мая. Возможно, российской власти нужен предлог для эскалации.

"Устаревшая риторика, которая звучит уже более десяти лет в условиях ухудшающейся экономической ситуации, усиливающихся репрессий, цензуры и отключений интернета, больше не убеждает среднестатистического россиянина в необходимости войны с Украиной? Может быть, Кремлю нужен предлог для эскалации?", - говорится в статье.

РФ провоцирует Киев на атаку 9 мая

Армия РФ продолжает атаковать украинские города, и Путин не может игнорировать тот факт, что таким образом он развязывает руки Киеву, который может дать Кремлю болезненный ответ 9 мая.

"Возможно, однако, именно на это и рассчитывает кремлевский хозяин. Путин мог бы использовать прибытие украинских беспилотников во время парада как повод проверить лояльность своего окружения (особенно в свете недавних сообщений об одержимости Путина) и начать новую волну принудительной мобилизации (эксперты уже несколько месяцев сообщают о масштабных военных потерях России на фронте)", - пишет издание.

Для чего Кремлю атака на парад в Москве

Если бы украинские дроны атаковали РФ 9 мая, это стало бы для Кремля прекрасной возможностью обвинить украинцев в окончательном разрыве замороженных мирных переговоров и, возможно, испытать, например, тактическое ядерное оружие, тем более что несколько дней назад Кремль угрожал Украине массированной атакой на центр Киева и призвал жителей украинской столицы покинуть город.

"Одно можно сказать наверняка: после пяти лет большой войны Путин рассчитывает на эскалацию, чтобы выйти из тупика. У него также нет представления о "невоенной" России — ослабление репрессий и цензуры было бы рискованным для его правительства", - резюмирует автор статьи.

РФ сорвала режим прекращения огня - что известно

Как писал Главред, в полночь 6 мая стартовал режим тишины, который объявил президент Владимир Зеленский. Впрочем, ВС РФ снова атаковали регионы Украины.

Вражеская атака началась сразу после вступления в силу режима прекращения огня. Харьков, Запорожье, Кривой Рог и другие города оказались под ударом.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия нарушила режим прекращения огня, инициированный Украиной в ночь с 5 на 6 мая. Российские атаки продолжались всю ночь. По его словам, в течение ночи и утра российские силы применили 108 беспилотников и 3 ракеты.

Советник министра обороны Стерненко заявил, что удары по Украине отменяют перемирие РФ на 9 мая.

Зеленский допустил атаку на парад в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в этом году на параде 9 мая в Москве могут пролететь украинские дроны. Об этом он сказал 4 мая на открытии ѴІІІ саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

По словам президента, впервые за много лет на параде на Красной площади не будет военной техники, что демонстрирует, что РФ уже не так сильна, как раньше.

"Россия объявила парад 9 мая, но на этом параде не будет военного оборудования. Это будет впервые, если это действительно так, за много-много лет, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что это лето станет тем моментом, когда российский диктатор Владимир Путин будет решать, что делать дальше - расширять эту войну или переходить к дипломатическим путям. Зеленский отметил, что главу Кремля необходимо толкать в направлении дипломатии.

Тем временем пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова пригрозила ударами по "центрам принятия решений" в случае, если Украина атакует Москву 9 мая. В МИД страны-агрессора обратились к государствам и международным организациям с призывом обеспечить эвакуацию дипломатов из столицы Украины.

Другие новости:

О ресурсе: Rzeczpospolita

Rzeczpospolita — одно из самых известных и авторитетных польских ежедневных изданий, специализирующееся на политике, экономике, праве и международных новостях. Газета считается влиятельным деловым и общественно-политическим медиа в Польше.

Основана в 1920 году, современная версия выходит с 1982 года.

Издается медиагруппой Gremi Media SA.

Штаб-квартира находится в Варшаве.

Публикует новости, аналитику, экономические обзоры, юридические материалы и интервью.

Имеет репутацию качественного делового и аналитического СМИ, часто цитируется другими польскими медиа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
перемирие война в Украине Владимир Путин новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В РФ пригрозили Украине "массированным ракетным ударом" и назвали цель

В РФ пригрозили Украине "массированным ракетным ударом" и назвали цель

12:21Война
Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

12:16Синоптик
Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав

12:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

Кроты не переносят один запах и сами сбегут с участка: что следует зарыть на грядках

Кроты не переносят один запах и сами сбегут с участка: что следует зарыть на грядках

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Последние новости

12:29

Жена Роналду выгуляла ультра редкую сумку почти за 4 миллиона

12:21

В РФ пригрозили Украине "массированным ракетным ударом" и назвали цель

12:18

Китайский гороскоп на завтра, 8 мая: Собакам - ревность, Козлам - агрессия

12:18

Дымоход прочистится сам: что нужно сжечь в печке, чтобы убрать сажуВидео

12:16

Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
12:04

Закуска, которую съедят в первую очередь: фантастическое блюдо из капусты

11:30

Россияне сбрасывают на дома FPV-дроны со снарядами: "Флеш" заявил об опасности

11:20

Жена Ращука ошеломила правдой об изменах актера во время беременности - детали

11:18

В Украине базовый продукт неожиданно подешевел: на сколько упали цены

Реклама
11:08

ТОП-чиновники, которые после увольнения отправились на фронт: Дейнеко, Шеремета, депутаты и не только актуально

11:02

"Причина национализации Сенс Банка — угроза финансовой стабильности и интересам вкладчиков", — НБУ

11:00

Латвию атаковали БПЛА со стороны РФ: в школах остановили обучение, есть прилет

10:55

Помидоры растут как сумасшедшие: что положить в лунку при посадкеВидео

10:48

Путин готовит опасную ловушку на 9 мая: зачем Кремль провоцирует атаку по Москве

10:35

РФ накопила ракеты и дроны: украинцев предупредили об угрозе массированных атак

10:14

В каком возрасте лучше отдать ребенка в школу: неожиданный ответ психолога

10:05

"Горжусь": Грубич показал первые кадры сына-воина с протезом

10:00

Гороскоп на завтра, 8 мая: Скорпионам — возможности, Рыбам — конфликт

09:34

Новый налог ударит по кошелькам: что может измениться для владельцев электрокаров

09:21

"Нас завалят": соратник Путина в прямом эфире признал, что Украина переиграет РФ

Реклама
09:19

С 7 мая начинается денежная полоса: трех знака зодиака ждет финансовый успех

09:08

Россия ударила по Сумщине: погибли пять человек, много раненых

08:42

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 мая (обновляется)

08:33

Бюджет РФ трещит, в Кремле паника: в ISW раскрыли последствия украинских ударов

08:20

Дроны атаковали объект Минобороны РФ под Москвой: появились первые детали

08:15

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:11

Солнце прогреет Полтавщину до +28°С: синоптики предупредили об изменении погоды

08:08

Путин просит у Трампа гарантии безопасности во время парада - Портниковмнение

07:35

Умеров срочно летит в США: что известно о встрече со спецпосланником Трампа

06:50

В Днепре после удара дронов загорелся жилой дом: пострадала беременная женщинаФото

05:55

"Причастна к политике": известная певица раскрыла роль Повалий для Кремля

05:27

Жизнь четырёх знаков зодиака изменится к лучшему — кого ждёт успех

04:41

Странные и даже жуткие традиции времен СССР, которые сегодня кажутся абсурдными

04:31

Что посадить возле перца, чтобы тля и клещи исчезли сами: список растенийВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке песочного замка 31 секунду

03:41

Эксперты призвали наклеивать фольгу на стену на 48 часов — в чём причинаВидео

03:15

Рекордный урожай помидоров гарантирован: что обязательно нужно сделать в мае

02:30

Чеснок вырастет крупным, а листья не пожелтеют: секрет подкормки в маеВидео

02:13

Новый риск наступления РФ: Bloomberg раскрыл детали разговора Зеленского и Рютте

01:21

Без пятен и разводов: как очистить экран телевизора без риска для матрицыВидео

Реклама
00:05

Недовольство в армии РФ растет: полковник объяснил, что подтачивает режим Путина

06 мая, среда
23:18

Готовится: Кейт Миддлтон поделилась радостной новостью

23:06

Водитель уснул за рулем: олень Борис попал в новое ДТП, что сейчас с животнымВидео

22:45

Как выглядеть на миллион в простых джинсах: советы стилиста

22:43

Чеснок пойдет в рост после стресса: автор раскрыл схему "экспресс-восстановления"Видео

22:32

В России призвали иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева и пригрозили Украине

21:49

В России начали массово отменять парады ко Дню Победы — что известно

21:38

Россия атакует, несмотря на предложение тишины: Зеленский заявил об ответе

21:26

Аномальная жара в мае: погода в Тернопольской области порадует теплом

20:58

Для части украинцев отменили ограничения на выезд за границу — что известно

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять