В России начали массово отменять парады ко Дню Победы — что известно

В России массово отменяют парады к 9 мая в регионах и ограничивают праздничные мероприятия, усиливая противовоздушную оборону Москвы, сообщают СМИ.

https://glavred.info/war/v-rossii-nachali-massovo-otmenyat-parady-ko-dnyu-pobedy-chto-izvestno-10762610.html Ссылка скопирована

В РФ начали массово отменять парады ко Дню Победы — СМИ раскрыли подробности / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

В 15 регионах РФ и в Крыму отменили парады ко Дню Победы

Кремль готовит эшелонированную противовоздушную оборону вокруг Москвы

Сразу в 15 регионах страны-агрессора России объявили о полной отмене военных парадов ко Дню Победы 9 мая. Об этом сообщает Astra.

Согласно данным на основе открытых источников, установлено, что по состоянию на 6 мая 2026 года как минимум в 15 регионах России полностью отменили проведение парадов ко Дню Победы.

видео дня

Речь идет о:

Белгородской области,

Воронежской области,

Курской области,

Нижегородской области,

Новгородской области,

Псковской области,

Рязанской области,

Саратовской области,

Ростовской области,

Калужской области,

Орловской области,

Брянской области,

Краснодарском крае,

Ленинградской области,

Чувашии.

Также во временно оккупированном Крыму в этом году не будут проводить военный парад и массовые мероприятия к 9 мая. Об этом сообщил назначенный Россией гауляйтер полуострова Сергей Аксенов.

"Проведение военного парада и других массовых мероприятий в честь Дня Победы в Республике Крым в этом году не планируется. Также не состоится организованное шествие "Бессмертного полка". Это решение властей продиктовано соображениями безопасности", — отмечал он.

По данным СМИ, в Москве впервые с 2007 года на Красной площади не планируется участие военной техники, а в Санкт-Петербурге парад к 81-й годовщине пройдет без бронемашин. Подобные ограничения, включая отключение интернета и отмену праздничных салютов, введены и в других регионах. Акция "Бессмертный полк" в большинстве случаев будет проходить онлайн.

Российские власти начали существенно ограничивать празднование Дня Победы с 2022 года после начала полномасштабной войны против Украины.

Информация по состоянию на 6 мая 2026 года основана на заявлениях местных властей и публикациях официальных российских СМИ.

В то же время российский диктатор и военный преступник Владимир Путин сосредоточен на создании массированной обороны от возможных ударов дронов вокруг Москвы.

Как говорится в материале Bild, Россия активно усиливает систему защиты Москвы. В частности, к 2025 году было построено около 43 специальных башен для размещения систем противовоздушной обороны.

В то же время в соцсетях появляется информация, что для этого средства ПВО перебрасывают из других регионов. Как следствие, государство уже не способно одинаково эффективно прикрывать всю территорию и вынуждено концентрировать защиту на одном ключевом направлении — столице.

Может ли Украина нанести удар по параду в Москве 9 мая — мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель центра политических исследований "Доктрина" и политолог Ярослав Божко высказал предположение, что Украина может нанести удар по мероприятиям в Москве 9 мая. Об этом он заявил в эфире Radio NV.

Он также отметил, что парад ежегодно привлекает внимание миллионов россиян, поэтому любые перебои, отмена или инциденты во время него могут быть восприняты обществом как признак потери контроля со стороны власти над ситуацией.

"Я не считаю, что удар по параду мог бы иметь какой-то очень прямой военный смысл. Но он имеет огромный политический смысл, потому что это показывает российскому гражданину, что его социальный договор нарушен, никакой безопасности в стране нет. И усиливает мнение, что российские власти лгут своим гражданам о реальном положении дел в стране, а это для России очень разрушительный месседж", — подытожил он.

Парад в Москве 9 мая — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские беспилотники способны достичь Москвы даже во время парада 9 мая.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решил не участвовать в празднованиях в Москве 9 мая. Он сообщил, что планирует возложить цветы и встретиться с российским диктатором Путиным.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что угрозы России нанести удар по Киеву в ответ на якобы возможные атаки Украины на Москву во время парада свидетельствуют об уязвимости ее тыла. Такая риторика фактически демонстрирует неспособность российского руководства гарантировать безопасность столицы.

Другие новости:

Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает актуальные темы войны РФ с Украиной, а также преступления российской армии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред