Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В России начали массово отменять парады ко Дню Победы — что известно

Юрий Берендий
6 мая 2026, 21:49
google news Подпишитесь
на нас в Google
В России массово отменяют парады к 9 мая в регионах и ограничивают праздничные мероприятия, усиливая противовоздушную оборону Москвы, сообщают СМИ.
В России начали массово отменять парады ко Дню Победы — что известно
В РФ начали массово отменять парады ко Дню Победы — СМИ раскрыли подробности / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • В 15 регионах РФ и в Крыму отменили парады ко Дню Победы
  • Кремль готовит эшелонированную противовоздушную оборону вокруг Москвы

Сразу в 15 регионах страны-агрессора России объявили о полной отмене военных парадов ко Дню Победы 9 мая. Об этом сообщает Astra.

Согласно данным на основе открытых источников, установлено, что по состоянию на 6 мая 2026 года как минимум в 15 регионах России полностью отменили проведение парадов ко Дню Победы.

видео дня

Речь идет о:

  • Белгородской области,
  • Воронежской области,
  • Курской области,
  • Нижегородской области,
  • Новгородской области,
  • Псковской области,
  • Рязанской области,
  • Саратовской области,
  • Ростовской области,
  • Калужской области,
  • Орловской области,
  • Брянской области,
  • Краснодарском крае,
  • Ленинградской области,
  • Чувашии.

Также во временно оккупированном Крыму в этом году не будут проводить военный парад и массовые мероприятия к 9 мая. Об этом сообщил назначенный Россией гауляйтер полуострова Сергей Аксенов.

"Проведение военного парада и других массовых мероприятий в честь Дня Победы в Республике Крым в этом году не планируется. Также не состоится организованное шествие "Бессмертного полка". Это решение властей продиктовано соображениями безопасности", — отмечал он.

По данным СМИ, в Москве впервые с 2007 года на Красной площади не планируется участие военной техники, а в Санкт-Петербурге парад к 81-й годовщине пройдет без бронемашин. Подобные ограничения, включая отключение интернета и отмену праздничных салютов, введены и в других регионах. Акция "Бессмертный полк" в большинстве случаев будет проходить онлайн.

Российские власти начали существенно ограничивать празднование Дня Победы с 2022 года после начала полномасштабной войны против Украины.

Информация по состоянию на 6 мая 2026 года основана на заявлениях местных властей и публикациях официальных российских СМИ.

В то же время российский диктатор и военный преступник Владимир Путин сосредоточен на создании массированной обороны от возможных ударов дронов вокруг Москвы.

Как говорится в материале Bild, Россия активно усиливает систему защиты Москвы. В частности, к 2025 году было построено около 43 специальных башен для размещения систем противовоздушной обороны.

В то же время в соцсетях появляется информация, что для этого средства ПВО перебрасывают из других регионов. Как следствие, государство уже не способно одинаково эффективно прикрывать всю территорию и вынуждено концентрировать защиту на одном ключевом направлении — столице.

Может ли Украина нанести удар по параду в Москве 9 мая — мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель центра политических исследований "Доктрина" и политолог Ярослав Божко высказал предположение, что Украина может нанести удар по мероприятиям в Москве 9 мая. Об этом он заявил в эфире Radio NV.

Он также отметил, что парад ежегодно привлекает внимание миллионов россиян, поэтому любые перебои, отмена или инциденты во время него могут быть восприняты обществом как признак потери контроля со стороны власти над ситуацией.

"Я не считаю, что удар по параду мог бы иметь какой-то очень прямой военный смысл. Но он имеет огромный политический смысл, потому что это показывает российскому гражданину, что его социальный договор нарушен, никакой безопасности в стране нет. И усиливает мнение, что российские власти лгут своим гражданам о реальном положении дел в стране, а это для России очень разрушительный месседж", — подытожил он.

Парад в Москве 9 мая — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские беспилотники способны достичь Москвы даже во время парада 9 мая.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решил не участвовать в празднованиях в Москве 9 мая. Он сообщил, что планирует возложить цветы и встретиться с российским диктатором Путиным.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что угрозы России нанести удар по Киеву в ответ на якобы возможные атаки Украины на Москву во время парада свидетельствуют об уязвимости ее тыла. Такая риторика фактически демонстрирует неспособность российского руководства гарантировать безопасность столицы.

Другие новости:

Об источнике: Astra

Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает актуальные темы войны РФ с Украиной, а также преступления российской армии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России война в Украине Москва парад Парад Победы парад победы в Москве
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В России призвали иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева и пригрозили Украине

В России призвали иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева и пригрозили Украине

22:32Война
В России начали массово отменять парады ко Дню Победы — что известно

В России начали массово отменять парады ко Дню Победы — что известно

21:49Война
Россия атакует, несмотря на предложение тишины: Зеленский заявил об ответе

Россия атакует, несмотря на предложение тишины: Зеленский заявил об ответе

21:38Война
Реклама

Популярное

Ещё
С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Китайский гороскоп на завтра, 7 мая: Петухам - долги, Крысам - настойчивость

Китайский гороскоп на завтра, 7 мая: Петухам - долги, Крысам - настойчивость

Последние новости

23:06

Водитель уснул за рулем: олень Борис попал в новое ДТП, что сейчас с животным

22:45

Как выглядеть на миллион в простых джинсах: советы стилиста

22:43

Чеснок пойдет в рост после стресса: автор раскрыл схему "экспресс-восстановления"Видео

22:32

В России призвали иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева и пригрозили Украине

21:49

В России начали массово отменять парады ко Дню Победы — что известно

"Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит": Бучацкий — о налоге на электромобили«Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит»: Бучацкий — о налоге на электромобили
21:38

Россия атакует, несмотря на предложение тишины: Зеленский заявил об ответе

21:26

Аномальная жара в мае: погода в Тернопольской области порадует теплом

20:58

Для части украинцев отменили ограничения на выезд за границу — что известно

20:39

Весеннее тепло выходит на пик: что прогнозируют синоптики для Днепропетровщины

Реклама
20:32

Когда следует высаживать арбузы на грядку: названы оптимальные погодные условия и даты

20:27

Расход топлива снизится: когда стоит включать круиз-контроль в автоВидео

19:55

Бывшая Кличко и мать его дочери сделала невероятное личное признание

19:46

Ягоды будут как мед: чем подкормить смородину в мае для рекордного урожаяВидео

19:40

Почему кот "сходит с ума" по ночам: настоящая причина удивит большинство владельцевВидео

19:34

Станет рассадником плесени и клещей: какое популярное растение нельзя сажать возле дома

19:28

Крылатые ракеты уже не в приоритете: как РФ изменила тактику ударов по Украине

19:25

"Денежные" дни рождения: кто может разбогатеть быстрее других

19:10

Эпоха возможностей или упущенный шанс: Андрусив рассказал, что ждет Украинумнение

19:01

Оказался живым: "подарок" от кота напугал хозяйку до крика

18:57

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

Реклама
18:51

"Одержима русскими": Николь Кидман призналась в любви к Достоевскому и Толстому

18:43

В Украине хотят ввести налог на электрокары: чего ждать и как он действует в ЕС

18:29

Вместо жары — грозы и сильный ветер: когда погода в Украине резко изменится

18:26

Даже очень грязная вытяжка станет чистой за считанные минуты - лайфхак

18:03

Кроты не переносят один запах и сами сбегут с участка: что следует зарыть на грядках

17:51

Грабеж и захват: раскрыты планы РФ в отношении оккупированных территорий

17:44

Проснулась с Джиганом: Седокова "влезла" в постель к рэперу-путинисту

17:37

Зарядка в розетке: тратит ли она электричество на самом делеВидео

17:35

Смерть звезды "Баффи - истребительница вампиров": названа причина

17:18

Будет ли Украина соблюдать перемирие 8–9 мая — СМИ раскрыли детали решения

17:15

Срыв режима тишины Россией: что стоит за "перемирием" и ответит ли Украина 9 маяФото

17:05

Абсурдное название даже начали наносить на карты: как в СССР хотели переименовать Николаев

17:04

Не могли поймать годами: мужчина выловил настоящего "монстра" с озера

17:01

Возрастные рамки мобилизации могут расширить: названы условия и кого коснутся изменения

16:59

Какое платье выбрать на лето 2026 года: 5 трендов выделят вас из толпыВидео

16:52

Доллар падает, а евро стремительно растет: новый курс валют на 7 мая

16:48

Цена в 50 гривен исчезает с полок: в Украине дорожает популярный продукт

16:11

Венгрия вернула Украине деньги Ощадбанка: Зеленский раскрыл подробности

16:04

Осторожно с соседями для помидоров: какие растения могут погубить весь урожай

15:46

Новая магнитная буря атакует Украину: когда мощный шторм утихнет

Реклама
15:41

Грозы, град и ураган ворвутся на Львовщину: когда погода станет опасной

15:30

Мужчина провел 24 часа на самом опасном острове: что он увидел

15:28

"Я этого боялась": новая актриса "Женского квартала" сделала признание о дебюте

15:26

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

15:25

Шквальный ветер, грозы и град накроют Ровенщину: когда погода резко изменится

15:20

Путинист Фадеев отказался получать награду из рук Путина: смешная причина

15:11

Вместе с жарой в Житомирскую область пришла опасность: о чем предупреждают синоптики

15:11

Люди, рожденные в конкретные три месяца, сочетают интеллект и интуицию

15:02

Не знают даже опытные хозяйки: зачем колючая сторона на теркеВидео

14:38

Гороскоп Таро на завтра 7 мая: Скорпиону - страсть, Рыбам - решение

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости Черкассы
Рецепты
Праздничное менюНапиткиЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять