Не могли поймать годами: мужчина выловил настоящего "монстра" с озера

Британец Майкл Никсон вытащил на берег одного из самых известных карпов страны. Удача улыбнулась рыбаку на последний день его пребывания на озере.

Мужчина поймал карпа весом 31,2 кг, установив национальный рекорд / Коллаж Главред, фото: SWNS, Pexels

В Великобритании установлен новый рыболовный рекорд. 48-летний Майкл Никсон вытащил на берег одного из самых известных карпов страны - рыбу по прозвищу Big Common.

Рыбак провел на озере Кингфишер в графстве Бакингемшир четыре дня, прежде чем ему улыбнулась удача. Вес улова составил 31,2 кг, что позволило превзойти предыдущий национальный рекорд. Об этом пишет The Sun.

Крупнейший карп был пойман ранним утром 1 мая, в последний день рыбалки.

Рекорд, которого ждали год

По словам Никсона, к поездке он готовился заранее. Озеро было забронировано еще год назад специально ради шанса поймать легендарного карпа, который уже давно считался потенциальным рекордсменом.

"Я очень доволен результатом. Я даже не мог уснуть от волнения", - рассказал британец.

Ранее рекорд принадлежал улову весом 68 фунтов и 1 унция (примерно 30,87 кг), установленному в 2016 году. Новый результат превзошел его всего на несколько унций, но этого оказалось достаточно для исторического достижения.

Что сделали с историческим уловом

Озеро Кингфишер входит в рыболовный комплекс Waterside Fishery, известный своими крупными карпами. Представители хозяйства отмечают, что подобные уловы являются редкостью даже для опытных рыбаков.

"Здесь всегда есть элемент удачи. Такие вещи происходят нечасто", - пояснил директор комплекса Крис Тарди.

Рыбак выжидал своего улова четыре дня / Фото: SWNS

Он также подчеркнул, что главной задачей после поимки было сохранить здоровье рыбы и корректно провести взвешивание. После карпа сразу же отпустили обратно в озеро.

Сейчас документы направлены в Британский комитет по рекордным уловам (BRFC), который должен подтвердить достижение.

