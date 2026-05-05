Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

Марина Иваненко
5 мая 2026, 20:00
Выращивание огурцов зависит от мелочей: температуры, полива и способа посадки. Как избежать ошибок и получить стабильный урожай.
Как правильно сажать огурцы
Как правильно сажать огурцы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Когда лучше всего сажать огурцы
  • В чем преимущество посадки "гнездами"
  • Какие ошибки приводят к потере урожая

Выращивание огурцов на огороде может обеспечить длительный и богатый урожай, однако успех зависит от правильного старта. Ведь ошибки, допущенные при посадке, могут иметь последствия. Растение, получившее стресс в начале, будет развиваться значительно медленнее или вообще погибнет.

Когда сажать огурцы

Огурцы чрезвычайно чувствительны к холоду. Для них опасны не только заморозки, но и просто низкие ночные температуры. Если столбик термометра опускается ниже 10 °C, рост растения останавливается.

видео дня

Важно учитывать не только температуру воздуха, но и прогретость почвы. В холодном субстрате корневая система не развивается. Вместо того, чтобы начать расти через неделю, огурцам может понадобиться до двадцати дней. Оптимальный срок для высадки рассады — середина мая, когда минует угроза заморозков и земля достаточно прогреется.

Посадка огурцов "гнездом"

Издание deccoria.pl сообщает , что высадка по 2–3 растения в одну лунку (так называемое "гнездо") дает лучшие результаты.

Растения, растущие близко друг к другу, образуют более плотную листву и быстрее затеняют почву. Это уменьшает испарение воды и стабилизирует условия вокруг корней.

Если вы вырастили несколько сеянцев в одном контейнере, не пытайтесь их разделять перед посадкой. Разрывание корней — это грубая ошибка. Лучше посадить их вместе или аккуратно отрезать лишний стебель ножницами.

Видео о том, как правильно сеять огурцы, можно посмотреть здесь:

Как правильно подготовить лунку для огурцов

Для хорошего урожая каждому растению нужен запас питательных веществ "под корнями".

  • Выкопайте ямку шириной и глубиной в лопату.
  • Добавьте в лунку гранулированный навоз или компост. Поскольку корни молодого огурца еще небольшие, ему важно иметь доступ к питанию сразу после высадки.
  • Лучше всего подходит плодородная почва с нейтральной кислотностью (pH 6–7).
Что любят и чего не любят огурцы
Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

Как правильно поливать огурцы

Одной из самых больших ошибок является использование холодной воды. Это не только замедляет рост, но и приводит к деформации будущих плодов.

Рекомендуется использовать "теплую" воду, которая отстоялась и нагрелась на солнце.

В начале стоит использовать удобрения с гуминовыми кислотами. Они не столько "кормят" растение, сколько помогают корням быстрее адаптироваться и лучше впитывать влагу.

Ранее Главред рассказывал о том, чем опасны майские жуки и их личинки — как они вредят корням растений и какие простые способы помогут избавиться от вредителей без химии.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl — крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

Ресурс ориентирован на широкую аудиторию — от новичков до опытных пользователей, и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород огурец огурцы интересные новости сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия ударила баллистикой по Днепру: число жертв быстро растет, что известно

Россия ударила баллистикой по Днепру: число жертв быстро растет, что известно

21:24Война
Почему Украина объявила перемирие с 6 мая - у Зеленского назвали истинную цель

Почему Украина объявила перемирие с 6 мая - у Зеленского назвали истинную цель

21:14Война
Деньги будут, но есть нюанс: ЕС выдвинул новое требование для транша 90 млрд евро

Деньги будут, но есть нюанс: ЕС выдвинул новое требование для транша 90 млрд евро

19:48Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
В России официально переименовали украинцев — какое новое название придумали и когда

В России официально переименовали украинцев — какое новое название придумали и когда

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

"Человека обработали": психическое состояние Лорак напугало россиян

"Человека обработали": психическое состояние Лорак напугало россиян

Жизнь четырех знаков зодиака станет намного лучше - кто схватит удачу за хвост

Жизнь четырех знаков зодиака станет намного лучше - кто схватит удачу за хвост

Китайский гороскоп на завтра, 6 мая: Свиньям - гнев, Драконам - хандра

Китайский гороскоп на завтра, 6 мая: Свиньям - гнев, Драконам - хандра

Последние новости

21:24

Россия ударила баллистикой по Днепру: число жертв быстро растет, что известно

21:15

Хороший урожай перца без дорогих удобрений: эксперт напомнил о забытом методеВидео

21:14

Почему Украина объявила перемирие с 6 мая - у Зеленского назвали истинную цель

21:06

"Пороховая бочка" в тылу: Друзенко об угрозе революции и конце "сытой войны"мнение

20:58

Время решительных шагов: три знака зодиака, чью жизнь май изменит навсегда

Между США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — ВласюкМежду США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — Власюк
20:47

Детская головоломка со спичками, которая ставит в тупик всех взрослых

20:00

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

19:49

Тернопольщину накроет настоящая летняя жара: температура поднимется до +29

19:49

Об аварии на ЧАЭС писали в газете за месяц до неё: что скрыл Кремль

Реклама
19:48

Деньги будут, но есть нюанс: ЕС выдвинул новое требование для транша 90 млрд евро

19:45

Для людей: тиктокер предложил "скинуться" и купить авиакомпаниюВидео

19:42

Количество погибших резко выросло: последствия ударов по ЗапорожьюФото

19:12

Тарас Барабаш досье

19:08

На Луне появится первый постоянный "дом": детали, которые удивляют

19:04

Фузариоз атакует корни чеснока – садовник раскрыл действенный метод спасенияВидео

18:52

РФ била ФАБами по людям: в центре Краматорска много погибшихФото

18:49

Чайные пакетики в саду: почему их важно разрывать именно в мае

18:43

Умер один из создателей мультфильмов о казаках: что известно о выдающемся аниматоре

18:39

Пылесос станет рассадником бактерий и плесени: где его нельзя хранитьВидео

18:04

Буданов назвал условие продления перемирия в войне — чего ждут от Кремля

Реклама
17:57

Кошка не узнала собаку после стрижки: реакция рассмешила миллионыВидео

17:46

Суд отказал ГБР и ОГП в аресте комбата Герсака актуально

17:45

Сорняки больше не вырастут: секретный ингредиент для красивого газонаВидео

17:38

Как не опозориться с букетом: какие цветы нельзя дарить и почему

17:29

"Очень особый момент": LELEKA впервые показала номер для Евровидения 2026

17:05

Холодный фронт с дождями и грозами надвигается на Житомирщину: когда накроет непогода

17:05

Запорожье в огне: город под атакой КАБов и дроновФотоВидео

17:00

"Патриотизм формируется вокруг практических действий", – Ивашин

16:50

Рекордный удар "Фламинго" по РФ: куда попали и почему местные подняли бунт против КремляВидео

16:47

В Полтавской области жара не спадет: синоптики назвали максимальную температуру

16:44

Хватит ли мощности солнечных панелей для всего дома: что важно знать

16:41

Политику в сфере азартных игр могут передать Минфину: в законопроекте появилась поправка

16:34

Гороскоп на завтра, 6 мая: Ракам — приятные новости, Весам — развлечения

16:34

Когда и почему украинцы начали есть сало: история тянется сквозь тысячелетияВидео

16:24

Чем восхищал Met Gala 2026: камбэк Бейонсе, "Летучий голландец" и мыльная операВидео

16:09

"Перемирие" с угрозами от РФ и предложение тишины от Украины: будет ли прекращение огня и когдаФото

15:44

Военный пилот совершил "путешествие во времени": что он увидел

15:41

"Приложить все усилия": чиновник объяснил, как Украина усиливает давление на РФ

15:39

Каким людям суждено стать богатыми: ответ кроется в дате рождения

15:39

Доллар и евро внезапно обвалились: появился новый курс валют на 6 мая

Реклама
15:23

Ударит летняя жара до +30: стала известна дата, когда на Ровенщине резко потеплеет

15:13

Поздравления с Днем матери - теплые пожелания и красивые картинки

14:55

РФ не может создать запас дронов и запускает их "с конвейера": в чем причина

14:52

Как авто проедут перекресток: только половина водителей отвечает правильноВидео

14:50

Шикарные котлеты без мяса и яиц: рецепт проще простого

14:28

"Фантастический период": 45-летняя Витвицкая показала беременный животик

14:25

Птица "дала знак" мужчине и он стал миллионером через пару дней

14:21

Украину после жары резко накроют грозы: синоптик сказала, когда изменится погода

14:01

"Увенчанный лавром": какое старинное украинское имя снова возвращается в моду

13:59

Яичница, как в ресторане, всего за 90 секунд: что нужно добавить в сковородуВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять