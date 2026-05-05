Об аварии на ЧАЭС писали в газете за месяц до неё: что скрыл Кремль

Еще за месяц до аварии на ЧАЭС поступали предупреждения о нарушениях при строительстве реакторов, которые могли привести к катастрофе, отметил Галимов.

Об аварии на ЧАЭС сообщали в газете за месяц до нее

26 апреля 1986 года считается днем катастрофы на Чернобыльской АЭС. Но предупреждение о том, что ЧАЭС строится с грубыми нарушениями, появилось в советской газете еще за месяц — 27 марта. Основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube рассказал о документах, которые заставляют по-другому смотреть на Чернобыльскую трагедию, передает 2+2.

Главред выяснил, о чем предупреждали перед трагедией в Чернобыле.

Причины Чернобыльской трагедии

Чернобыльская авария началась не в ночь с 25 на 26 апреля. По словам Галимова, проблемы зарождались еще на этапе строительства — и об этом знали не только в КГБ.

"Я знал, что в органах КГБ сообщалось о том, что Чернобыльская станция была построена с определенными нарушениями. Но то, что об этом писали даже в советских газетах, стало для меня настоящим открытием", — отмечает Аким Галимов.

Он добавил, что предупреждение о катастрофе было напечатано за месяц до взрыва.

Что известно о нарушениях при строительстве ЧАЭС

27 марта 1986 года в газете "Литературная Украина" вышел материал под названием "Нечастное дело", авторства Любови Ковалевской, главного редактора припятской газеты "Трибуна энергетика".

Она открыто написала, что пятый и шестой энергоблоки ЧАЭС строятся с катастрофическими нарушениями.

Галимов отмечает, что Ковалевская не была сторонним наблюдателем — она ежедневно общалась со строителями и бригадирами. Те рассказывали, что бетонные плиты и конструкции регулярно поступали с дефектами или не по размеру. Возвращать брак на заводы никто не спешил — вместо этого исправляли прямо на месте.

"Что такое довести бетонную плиту на месте? Это не просто мастера, это гениальные изобретатели. Они создавали устройства для бесконечных доработок. Это вообще особенность нашей страны — лепить из дерьма шар", — цитирует Галимов статью Ковалевской.

Как удалось получить секретные документы о строительстве ЧАЭС

Как говорится в видео, когда Ковалевская пришла с жалобами к начальнику управления строительства, он не только согласился на публикацию, но и открыл ей доступ к закрытой документации по первым четырем энергоблокам.

Он рассчитывал, что публичный резонанс заставит заводы прекратить поставки брака.

Статья подробно описывала, как ради сокращения сроков сдачи пятого блока пренебрегали элементарными нормами безопасности. И что принципиально важно — это не были локальные нарушения только на пятом блоке.

"У нас есть выдержка из этой статьи о том, как сроки строительства были сокращены, о недостатках конструктивных элементов и материалов. Эта ситуация на пятом блоке один в один повторяла то, что происходило во время строительства с первого по четвертый энергоблоки", — пояснила Янина Швачко, заместитель генерального директора Национального музея "Чернобыль".

То есть то, что взорвалось в апреле, строилось с теми же нарушениями, что и весь остальной реакторный блок.

О чем предупреждали за месяц до аварии на ЧАЭС

Ковалевская завершила материал выводом, неприемлемым для советской прессы: "Если халатность будет продолжаться, на ЧАЭС возможна аварийная ситуация".

Через месяц после публикации четвертый энергоблок взорвался. Статья осталась незамеченной — или ее сознательно проигнорировали.

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

