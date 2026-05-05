Буданов назвал условие продления перемирия в войне — чего ждут от Кремля

Буданов заявил, что объявленное Украиной перемирие является сигналом готовности к миру, а его продление зависит от соответствующих шагов со стороны РФ.

Перемирие может быть продлено, если Россия будет его соблюдать

Анонсированное президентом Украины Владимиром Зеленским перемирие, которое должно вступить в силу с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая, может быть продлено. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в сообщении в Telegram.

Кирилл Буданов отметил, что объявленное Украиной перемирие демонстрирует реальное стремление к миру со стороны Украины. По его словам, речь идет не о символических датах или идеологических привязках, а о сохранении человеческих жизней и восстановлении безопасности.

"Если прекращение огня, объявленное президентом, будет взаимным, мы продлим его. И это даст нам пусть небольшую, но надежду на установление устойчивого мира", — указал он.

Он также подчеркнул, что этим решением президент Украины подтвердил перед международным сообществом свою ориентацию на мир.

В то же время Буданов отметил, что следующий шаг должна сделать Россия.

"Готова ли Москва доказать, что человеческая жизнь для них имеет хоть какую-то ценность? Мы внимательно следим за каждым движением врага и готовы к любому развитию событий", — резюмировал он.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что заставить Путина завершить войну можно только силой. Он также добавил, что даже после поражений в предыдущих войнах российское общество, по его мнению, не претерпело существенных изменений.

"В будущем российский народ, после смены режима и в случае сохранения Россией целостности после поражения, должен в конечном итоге изменить мировоззрение и политические элиты, которые переформатируют саму сущность существования РФ, сделав на десятилетия ставку на дипломатию компромисса", — отмечал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 мая Минобороны России официально заявило о введении режима прекращения огня в войне против Украины, который должен действовать 8–9 мая по случаю празднования Дня Победы.

В ответ президент Владимир Зеленский объявил о введении режима тишины со стороны Украины с полуночи в ночь с 5 на 6 мая.

До этого Украина публично отвергла заявления Москвы о якобы инициативе по перемирию на 9 мая, назвав их информационным маневром, направленным прежде всего на влияние на США. Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что никаких официальных обращений от России о прекращении огня Киев не получал.

О личности: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. – до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

