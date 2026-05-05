Между США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — Власюк

Если сейчас Соединенные Штаты придерживаются такой позиции, то с точки зрения Украины это дает возможность занять противоположную позицию в отношении усиления санкционного давления на РФ.

Украина усиливает удары из-за слабых санкций против РФ — Власюк

Санкции против России все чаще оценивают не по количеству пакетов, а по тому, имеют ли они реальные последствия. Украина настаивает на более жестком давлении: от блокирования западных компонентов для российского оружия до физической остановки судов теневого флота. Во второй части интервью Главреду уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк рассказал, как изменилась политика США в отношении России, почему Европейский Союз не всегда быстро принимает жесткие решения и какие лазейки Москва до сих пор использует для обхода ограничений.

Первую часть интервью о том, почему 20-й пакет принимали так сложно, изменилась ли позиция Венгрии после Орбана, когда может появиться 21-й санкционный пакет и почему Европейскому Союзу до сих пор не хватает единого органа для контроля за выполнением санкций, можно прочитать по ссылке.

Что касается Соединенных Штатов и взаимодействия с ними в санкционной сфере: как оно, по вашему мнению, изменилось за последние два года? Насколько серьезны эти изменения? И действительно ли можно говорить о замедлении некоторых процессов в плане соблюдения санкционных ограничений?

Здесь, можно сказать, шаг вперед — два назад. Шаг вперед — это, очевидно, санкции против "Роснефти" и "Лукойла", введенные американцами в октябре 2025 года. Они имели существенный эффект. И это на самом деле то, чего администрация Байдена почему-то боялась делать.

А два шага назад — это, собственно, временная приостановка действия санкций против "Роснефти" и "Лукойла".

Еще один шаг назад — это определенное количество решений об отмене санкций. Я не хочу называть это тенденцией, но за последний год мы насчитали ориентировочно 16 случаев, когда санкции США снимались с россиян или белорусов — по несколько позиций, немного, но все же.

Речь идет, в частности, о "Белавиа", "Беларуськалий", Кирилле Дмитриеве, некоторых бывших сотрудниках Сбербанка. Отношение к этому может быть разным. Иногда это действительно техническая работа: основания для санкций отпали в связи с изменением ситуации или исчерпанием санкционного режима, соответственно их технически пересмотрели.

Можно ли говорить, что ослабление санкций против Беларуси имеет политическую составляющую, в частности, в интересах стимулирования Лукашенко не скатываться в полную поддержку РФ? Возможно, да. Возможно, это положительно повлияло на освобождение заложников. Однако, возможно, этого и не стоило делать, а, наоборот, достаточно было усилить санкции и уже потом пересматривать их в дальнейшем.

То есть здесь могут быть разные сценарии. Мы в любом случае с большим уважением относимся к принятию партнерами тех решений, которые они считают нужными.

Со своей стороны, ситуация всегда проще. Мы считаем, что только усиление санкционного давления и на Россию, и на Беларусь будет способствовать прекращению вооруженной агрессии Российской Федерации и достижению справедливого мира.

У нас довольно простая позиция, и мы постоянно работаем над тем, чтобы именно она воплощалась в жизнь.

Кстати, что касается санкций, которые отменяются в отношении Беларуси. Как, по вашему мнению, сейчас этим может воспользоваться Россия? Видите ли вы уже какие-то сигналы, что отмена белорусских ограничений может каким-то образом помогать россиянам обходить санкции и использовать эту лазейку?

Сейчас у нас есть заверения в том, что ослабление белорусских санкций будет контролироваться с той точки зрения, чтобы оно не способствовало обходу Россией соответствующих санкционных ограничений как со стороны США, так и со стороны Европейского Союза.

Верим, что так и будет. Со своей стороны тоже будем за этим следить. Так же важно, чтобы другие партнеры не воспринимали эти ослабления со стороны США как какое-то изменение принципиальной позиции.

Эти заверения вы получили от Соединенных Штатов или также от Европейского Союза? И с кем сейчас проще договариваться в плане санкций — с Соединенными Штатами или с европейцами?

Госдеп США неоднократно заявлял, что любые изменения в санкционном режиме США в отношении Беларуси не будут использоваться для обхода санкций против России, и они будут следить за этим.

Что касается того, с кем проще договариваться, — это все довольно наглядно. Мы пока не видим в этом году новых санкций США. Зато видим несколько решений Европейского Союза. Также видим более чем несколько решений от Канады и Великобритании. Соответственно, нетрудно сделать вывод, с кем диалог о новых санкциях и ужесточении санкций против РФ идет более интенсивно.

Почему, по вашему мнению, именно с Соединенными Штатами сейчас так меняется ситуация? Меняется ли риторика США в отношении санкций в последнее время? В чем причина?

Я бы не сказал, что здесь прямо меняется риторика. В целом основные санкции против РФ остаются в силе, также были введены новые санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

Почему приостановка их действия была продлена? Мы слышали несколько версий, в частности официально озвученных Бессентом, о том, что временная отмена санкций против России в отношении российской нефти связана исключительно с необходимостью скорректировать конъюнктуру на мировом рынке нефти.

На мой взгляд, это противоречивая позиция. Но в любом случае мы относимся к ней с уважением и рассчитываем на то, что в ближайшее время действие санкций все же будет возобновлено.

Что касается других партнеров, я бы сказал, что скептицизм по поводу системного ослабления санкций США против России был сильно переоценен. В целом, как мы видим по итогам уже полутора лет администрации Трампа, никто не может сказать, что санкционное давление ослабло.

Опять же подчеркиваю: решение против "Роснефти" и "Лукойла" было очень качественным. И тот эффект, который мы увидели в феврале — рекордно низкие нефтегазовые доходы РФ в размере менее 10 млрд долларов, для сравнения: до этого это традиционно составляло 13, 14, 15 млрд и более, — это существенно.

С другой стороны, необходимо сделать определенные прагматические выводы, основанные на том, что все страны могут иметь — и фактически имеют — собственные интересы в различных ситуациях. И к всем этим интересам абсолютно нормально относиться с уважением.

Мы можем иметь иную позицию относительно усиления санкционного давления против РФ. И те действия Сил обороны, которые реализовались в применении кинетических санкций против России, на самом деле тоже являются прекрасным свидетельством этого.

Если говорить о компонентах к российскому оружию, которые используются, видите ли вы тенденцию к увеличению количества таких компонентов? Как бы вы сейчас описали эту ситуацию?

Основной вывод — мы видим свежие западные компоненты.

В то же время мы видим, что Россия использует "Шахеды" фактически "с конвейера". То есть они выпустили их на фабрике — и сразу используют. Они не могут сделать запас. Это неплохо.

Также мы периодически видим свидетельства результативности санкционной политики в том смысле, что наглядно — либо по составу компонентной базы, либо по перехваченным документам — видим недоступность и, соответственно, вынужденную замену отдельных компонентов, прежде всего западных. Это хорошо.

Это ограничивает общее количество. Мы думаем, что россияне хотели бы иметь возможность производить больше и "Шахедов", и "Гербер", и "Молний", и крылатых ракет, чем они фактически производят, но не всегда имеют доступ к соответствующим компонентам в нужном количестве.

Поэтому есть определенные сдержанные успехи санкционной политики. Но, конечно, на данный момент они недостаточны.

Возвращаясь к Соединенным Штатам: сейчас обсуждается возможный визит переговорщиков от Дональда Трампа — Виткоффа и Кушнера — в Киев. В общем, возможно, у вас есть информация, которую вы можете озвучить: как проходит этот процесс и о чем они могут приехать говорить сейчас? И, соответственно, почему, по вашему мнению, на переговоры с россиянами они реагируют активнее (по крайней мере, складывается такое впечатление), а в Киеве мы их еще ни разу не видели?

Трудно комментировать. Я думаю, что всем бы хотелось — и это было бы правильно, — чтобы диалог был максимально равноправным, с привлечением всех сторон, и чтобы были соответствующие визиты представителей США в Украину.

Я думаю, это способствовало бы более глубокому пониманию ситуации. С другой стороны, украинская позиция, на мой взгляд, достаточно четко обозначена. И в любом случае, как говорится, нам свое дело делать. Работаем над усилением санкционного давления, над развитием экономики в Украине, над защитой неба. И если все это у нас будет нормально работать, то, думаю, все будет хорошо.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов буквально недавно заявил о том, что продолжаются контакты с американской делегацией и, соответственно, с американскими партнерами. Как бы вы охарактеризовали на данный момент процесс переговоров с вашей точки зрения? Можно ли говорить о том, что в определенном смысле он все же находится на паузе? Ведь тот же Кирилл Буданов говорил, что сейчас американцы — и мы это видим публично — больше сосредоточены именно на Ближнем Востоке, чем на вопросе Украины.

Глава Офиса точно знает о переговорах гораздо больше, чем я. Со своей стороны я могу комментировать только санкционный трек. По санкционному треку на прошлой неделе состоялся ряд коммуникаций именно по поводу санкций. По крайней мере в части противодействия поступлению компонентов, санкций в целом и финансовых санкций.

Я думаю, что у нас есть постепенное движение и продвижение, есть новые идеи, есть новые планы по усилению санкций. Посмотрим. Думаю, в этой части все продвигается таким образом, который не понравится ни Ирану, ни Российской Федерации.

Существуют ли какие-то рабочие санкционные треки с Соединенными Штатами, которые не являются публичными, но влияют и на решения Европейского Союза, и непосредственно на решения самих Соединенных Штатов? Есть ли вопросы, которые обсуждаются именно таким образом?

Как говорил мой дед, ничего просто так не происходит. И все решения, которые принимаются, обычно требуют больших усилий. Нужно приложить 100% усилий, чтобы получить 10% желаемых решений. Примерно так это происходит во всех сферах. И это нормально, абсолютно нормально.

Поэтому да, даже в санкционном пакете Европейского Союза, который мы видим, есть ориентировочно 100+ позиций, вытекающих из наших файлов и приоритетов. Это означает, что на самом деле предложений от нас было не менее 500. И то, что 100 из них дошли до финиша, — это тоже неплохо.

Это, в частности, означает постоянные коммуникации в различных форматах и режимах. Лучше всего, несмотря ни на что, работают личные встречи. Поэтому приходится много путешествовать, что не всегда легко с логистической точки зрения — скорее, всегда сложно. Но это самое малое, что мы можем сделать для того, чтобы усилить санкционное давление.

На чем сейчас сосредоточена ваша работа в плане санкций? Есть ли какие-то вопросы, которыми вы сейчас занимаетесь более активно?

Каждый раз, когда мы видим удары по инфраструктуре, мы смотрим, что это были за средства поражения, что в них внутри, какие западные компоненты. К западным я, в частности, отношу и Японию.

Это отдельный огромный трек, на который приходится, пожалуй, 50% усилий, — сокращение поступлений западных компонентов в российский ВПК. И мы видим определенные результаты. К сожалению, их пока недостаточно, но будет лучше.

Отдельная часть — это теневой флот и задержания танкеров. То есть речь идет не только о введении санкций, но и об их эффективной реализации — в частности, в виде физического задержания соответствующих танкеров российского теневого флота.

На самом деле уже было более десяти случаев, когда происходили задержания российских танкеров — во Франции, Швеции, Германии. Этого очень трудно добиться, но мы радуемся тем успехам, которые есть. Нам бы хотелось, чтобы большинство этих танкеров останавливали, а затем не отпускали, а вообще арестовывали и конфисковывали груз. Это наша позиция.

Финансовый сектор — очень интересное направление. Здесь традиционная проблема заключается в том, что нужно убеждать партнеров вносить в санкционные списки те банки, которые в то же время ведут относительно нормальную хозяйственную деятельность с отдельными странами-членами Европейского Союза. Но этим приходится жертвовать.

И еще одна очень технически сложная история — это альтернативные платежи: стейблкоины, криптовалюты, биржи, различные комбинированные или альтернативные платежные схемы, которые нужно выявлять, пресекать, вносить под санкции и расследовать через правоохранительные органы.

Вы упоминали в начале о теневом флоте. Из последних — пример Израиля, который фактически отпустил судно российского теневого флота, зная, что оно именно к нему принадлежит. Соответственно, какова мотивация стран, которые задерживают или задерживали такие корабли? И как они объясняют то, что потом должны их отпустить или, например, не конфискуют груз? Какие аргументы они приводят?

Сначала — о мотивации: почему страны имеют дело с соответствующими подсанкционными кораблями или принимают их? Просто пытаюсь для себя это понять, чтобы с этим было легче бороться.

Я думаю, что здесь две причины. Первая — это политическая составляющая, когда вас просит, условно, Россия или какое-то другое правительство, и вы не можете отказать. Вторая составляющая — это сугубо деньги. Не секрет, что подсанкционные товары, подсанкционные услуги, подсанкционные суда — сам факт того, что они под санкциями, автоматически означает дисконт. Именно поэтому российская нефть, подпадающая под санкции, торгуется с дисконтом, а Китай и Индия, покупая российскую нефть, получают условные пять долларов за баррель скидки только потому, что есть санкции. Это не связано с объективным ценообразованием.

Именно поэтому, я предполагаю, что Израиль пропустил российский зерновоз с зерном, похищенным с оккупированных территорий Украины. Сэкономили несколько шекелей именно благодаря дисконту из-за санкционных ограничений.

Как с этим бороться? Во-первых, это политический уровень. Во-вторых, это санкционная составляющая. Мы ведем работу, чтобы и в Украине, и в Европейском Союзе, и в Великобритании, Канаде и США были под санкциями все те суда и операторы, которые этого заслуживают.

В-третьих, есть еще сугубо юридическая работа, которую ведут наша Служба безопасности и Генеральная прокуратура. Во многих случаях суда, которые везут российскую нефть или украинское зерно, похищенное с территории Украины, становятся фигурантами соответствующих уголовных производств.

Почему этого не всегда достаточно? На мой взгляд, и я об этом откровенно говорю европейцам, они позволяют россиянам использовать европейское верховенство права против самого Европейского Союза. То есть ЕС привык действовать четко по нормам, в соответствии с законодательством и в его рамках. И он считает, что все так же автоматически должны действовать. Россияне давно научились этим манипулировать. Они берут танкер, который, независимо от санкций, идет из российского порта в Индию на разгрузку. А если им нужно пройти через территориальные воды, запустить какой-то дрон или повредить кабель — у них все нормально, проблем нет. Но как только такой танкер начинают задерживать, причем по нормальным основаниям — за нарушение экологических норм или санкций, — сразу начинается история о том, что это незаконно. А европейцы со своей стороны традиционно испытывают большое уважение к закону, поэтому стараются всегда действовать в рамках и по правилам.

Поэтому возникает ряд проблем. На данный момент танкеры задерживают в основном из-за фальшивого флага. Уже задержано более десяти танкеров с фальшивыми флагами, но сотни до сих пор плавают. Можно ли было бы задерживать больше? Можно было бы. Можно ли было бы интерпретировать действие санкционных ограничений не только на территориальные воды, но и на свободные приграничные зоны? Да, можно. Особенно учитывая, что очень часто российский флаг на кораблях выдан подсанкционным российским субъектом — соответствующим российским реестром.

Боятся ли это делать, есть ли другая причина — не знаю. Но почему-то пока нет общего подхода. Основной ответ, который мы слышим, — в лучшем случае: "Мы готовы к более активным и решительным действиям, но нам нужно доработать национальное законодательство". В худшем случае мы слышим: "Мы не хотим эскалации".

Поэтому так и балансируем. Есть страны, которые откровенно смелее. Думаю, мы еще увидим новые санкционные решения. Ожидаем новостей от Великобритании: если вы сказали "А", а именно объявили, что будете задерживать подсанкционные суда, проходящие через Ла-Манш, тогда почему вы не говорите "Б"? Почему эти российские танкеры уже третью неделю проплывают мимо? В частности, в сопровождении российских военных кораблей.

Так кто же здесь великая морская держава — Россия или Великобритания? На мой взгляд, Великобритания. И это просто нужно доказывать делом. В конце концов, американцам присутствие российского военного корабля не помешало остановить танкер с венесуэльской нефтью, задержать его, конфисковать — и просто сделать все, что нужно. И здесь, кстати, тоже большой респект американцам. Те танкеры, которые они в последние дни задержали — иранские танкеры в Индийском океане, — они так и сказали: да, мы задержали его в открытом море. Не в территориальных водах, не в экономической зоне, а просто в открытом море.

И их аргумент очень честный: этот танкер находится под санкциями. Мы считаем, что нахождение танкера в открытом море является лишь способом обхода санкций, поэтому рассматриваем это как прекращение обхода санкций. И, собственно, задерживаем танкер. На мой взгляд, это именно то смелое и нормальное юридическое решение, которое европейские страны должны были бы уже давно реализовывать.

А о каком общем количестве танкеров сейчас идет речь? И меняется ли цифра общего количества танкеров теневого флота? Насколько она растет, и как на это реагируют европейские страны?

Количество зависит от того, как считать теневой флот. Простое предположение, что танкеров теневого флота — около тысячи, из них под санкциями ориентировочно 700.

Но вопрос в том, чтобы за санкциями следовали последствия. И, соответственно, мы здесь предлагаем партнерам много вариантов, какими могли бы быть эти последствия. Лучший из них — это, конечно, физическое прекращение движения соответствующего танкера. Или внесение в санкционный список капитана такого танкера. Или блокировка возможностей привлекать эти танкеры через ограничения для страховщика или оператора. То есть есть разные варианты, которые нужно активно применять.

О персоне: Владислав Власюк Владислав Власюк — украинский адвокат, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики. Родился 25 февраля 1989 года в Виннице. Учился на юридическом факультете Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где в 2012 году получил степень магистра права. В 2014 году получил степень магистра в Лондонском университете королевы Марии, специализируясь на международном инвестиционном арбитраже, корпоративных финансах, международных энергетических сделках и международном энергетическом арбитраже. В 2012 году он получил адвокатскую лицензию и стал соучредителем юридической фирмы "еПраво", где был управляющим партнером. В 2014 году вошел в состав общественного совета Министерства энергетики и угольной промышленности, представляя Ассоциацию юристов Украины и занимая должность председателя юридической комиссии. В октябре и ноябре того же года Власюк прошел стажировку в юридической фирме Clifford Chance LLP в Лондоне, специализируясь на международном корпоративном праве. С 2015 по 2016 год Власюк работал в Национальной полиции, сначала в качестве инструктора по уголовному праву для сотрудников патрульной полиции, а затем в качестве заместителя начальника департамента патрульной полиции. В конце 2015 года он недолго занимал должность начальника штаба главы Национальной полиции, а затем возглавил отдел административной практики департамента патрульной полиции. Является соучредителем ряда неправительственных организаций, в частности бюро LEAD, Офиса профессиональной поддержки восстановления, организации "Юристы за экологию", адвокатской инициативы StopBullying и Ассоциации по развитию искусственного интеллекта. В 2017 году он стал директором управления по правам человека и доступу к правосудию Министерства юстиции, курируя инициативы по правовому образованию и антирейдерской деятельности. В это время он возглавлял антирейдерскую комиссию министерства, ответственную за рассмотрение жалоб, связанных с государственной регистрацией. Занимал эту должность до 2019 года. В марте 2022 года Владислав Власюк присоединился к Офису Президента Украины в качестве советника главы учреждения, где начал руководить рядом проектов. Кроме того, он занял должность первого заместителя руководителя Task Force UA — межведомственной группы, занимающейся выявлением и арестом активов лиц, причастных к агрессии России против Украины. С августа 2024 года занимает должность советника президента Владимира Зеленского и уполномоченного по вопросам санкционной политики, занимаясь разработкой и реализацией санкционной стратегии Украины.

