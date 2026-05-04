Весна набирает обороты: к каким цифрам прыгнет температура в Днепре и области

Руслан Иваненко
4 мая 2026, 22:24
Синоптики предупреждают о ночных заморозках и резких перепадах температуры в Днепре и области.
Днём температура воздуха поднимется до комфортных весенних значений / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Кратко:

  • Ночные заморозки 0…-3°, на почве тоже
  • Днем +19…+24°, в Днепре до +23°
  • Пожарная опасность IV–V класса 5–6 мая

В Днепре и Днепропетровской области в ночь на 5 мая ожидаются заморозки на поверхности почвы, а местами и в воздухе. В то же время днем температура поднимется до комфортных весенних значений, однако сохранится повышенная пожарная опасность.

По данным Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии, в понедельник, 5 мая, на территории региона прогнозируется небольшая облачность без осадков. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Температура по области и в Днепре

В ночное время по области температура воздуха составит +1…+6°, при этом на поверхности почвы, а местами и в воздухе, прогнозируются заморозки 0…-3°. Днем воздух прогреется до +19…+24°.

В городе Днепр ночью ожидается +2…+4°, с вероятными заморозками на поверхности почвы 0…-2°. Дневная температура составит +21…+23°.

Погода в Днепропетровской области на протяжении недели
Погода в Днепропетровской области в течение недели / Фото: t.me/dniprorcgm

Метеорологи также предупреждают об опасных явлениях: ночью и утром 5 мая на территории области и в Днепре возможны заморозки, что соответствует I (желтому) уровню опасности.

Пожарная опасность

Кроме того, 5–6 мая в Днепропетровской области сохранится высокая (IV класса), а местами чрезвычайная (V класса) пожарная опасность. Специалисты призывают жителей быть осторожными с открытым огнем и не провоцировать возгорание сухой растительности.

Фото: t.me/dniprorcgm

Какая будет погода в Днепре в начале мая — прогноз

Первая неделя мая в Днепре начнется с комфортного весеннего тепла, а завершится первыми майскими осадками. По прогнозу синоптического сервиса Sinoptik, температура будет постепенно повышаться, однако ближе к выходным жителям советуют не забывать о зонтиках.

Как сообщал Главред, в Житомирской области в начале мая установится по-летнему теплая погода. 5-8 мая ночная температура составит 8-13° тепла, а днем воздух прогреется до 28°.

Также во вторник, 5 мая, во Львовской области погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. В регионе будет тепло, без осадков.

Кроме того, в Украине в течение недели сохранится теплая погода с постепенным повышением температуры. Ночные заморозки отступают, в большинстве регионов днем будет +17…+25°.

Об источнике: Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии

Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии (Днепропетровский РЦГМ) — это государственная организация, осуществляющая метеорологические наблюдения, прогнозирование погоды и предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Днепропетровской области (Украина). Центр входит в сеть региональных подразделений, подчиненных Украинскому гидрометеорологическому центру ГСЧС, и регулярно публикует данные о температуре, осадках, ветре и погодных рисках.

