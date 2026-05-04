Весна набирает обороты: к каким цифрам прыгнет температура в Днепре и области

Кратко:
- Ночные заморозки 0…-3°, на почве тоже
- Днем +19…+24°, в Днепре до +23°
- Пожарная опасность IV–V класса 5–6 мая
В Днепре и Днепропетровской области в ночь на 5 мая ожидаются заморозки на поверхности почвы, а местами и в воздухе. В то же время днем температура поднимется до комфортных весенних значений, однако сохранится повышенная пожарная опасность.
По данным Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии, в понедельник, 5 мая, на территории региона прогнозируется небольшая облачность без осадков. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.
Температура по области и в Днепре
В ночное время по области температура воздуха составит +1…+6°, при этом на поверхности почвы, а местами и в воздухе, прогнозируются заморозки 0…-3°. Днем воздух прогреется до +19…+24°.
В городе Днепр ночью ожидается +2…+4°, с вероятными заморозками на поверхности почвы 0…-2°. Дневная температура составит +21…+23°.
Метеорологи также предупреждают об опасных явлениях: ночью и утром 5 мая на территории области и в Днепре возможны заморозки, что соответствует I (желтому) уровню опасности.
Пожарная опасность
Кроме того, 5–6 мая в Днепропетровской области сохранится высокая (IV класса), а местами чрезвычайная (V класса) пожарная опасность. Специалисты призывают жителей быть осторожными с открытым огнем и не провоцировать возгорание сухой растительности.
Об источнике: Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии
Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии (Днепропетровский РЦГМ) — это государственная организация, осуществляющая метеорологические наблюдения, прогнозирование погоды и предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Днепропетровской области (Украина). Центр входит в сеть региональных подразделений, подчиненных Украинскому гидрометеорологическому центру ГСЧС, и регулярно публикует данные о температуре, осадках, ветре и погодных рисках.
