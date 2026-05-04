"Зарыдала как белуга": невеста Квиткова впервые рассказала о свадьбе

Кристина Трохимчук
4 мая 2026, 17:11
Свадьба победительницы "Холостяка" уже не за горами.
Вы узнаете:

  • Даша Квиткова выходит замуж за Владимира Бражко
  • Что блогер рассказала о готовящемся торжестве

Известный блогер и победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова впервые рассказала, какой будет ее свадьба с футболистом "Динамо" Владимиром Бражко. В программе "Квитковый ревизор" девушка призналась, что первая примерка свадебного платья стала для нее очень эмоциональным событием.

Блогер появилась в фате и рассказала о том, как впервые увидела себя в образе невесты. Момент оказался настолько трогательным, что она не сдержала слез.

"Когда я примеряла свадебное платье, я просто стояла, смотрела на себя в зеркало и зарыдала, как белуга... Вова переживает меньше. Он очень хотел свадьбу, а я совру если скажу, что не хотела, но у меня есть переживания, страх этого. Я настраиваюсь", — высказалась Даша.

По словам Квитковой, пара определилась с локацией и активно планирует торжество. Праздник пройдет в условиях секретности — Квиткова и Бражко не собираются публиковать снимки в соцсетях. Особая роль в церемонии отведена маленькому сыну Даши. Лев вынесет кольца, которые Даша и Владимир наденут во время бракосочетания.

"Я ему сказала, что он будет выносить обручальные кольца, а он ответил: "Нет, я хочу ими играть". Может такое случиться, что он просто не дойдет до нас с кольцами", — пошутила блогер.

Даша Квиткова призналась, что они с Владимиром Бражко уже задумываются о ребенке. Победительница "Холостяка" призналась, что мечтает подарить Льву сестричку.

Ранее Главред сообщал, что организаторы Евровидения-2026 поделились новыми подробностями грандиозного шоу. Приглашенными гостями традиционного интервал-акта станут легендарные украинские артистки — Руслана и Верка Сердючка.

Также Букингемский дворец официально подтвердил, что принцесса Евгения ждет ребенка. Радостная новость о скором рождении нового наследника была опубликована в соцсетях королевской семьи. Король Чарльз III уже поздравил племянницу с грядущим пополнением.

О персоне: Даша Квиткова

Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

