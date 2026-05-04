На границе с Приднестровьем усиливают оборону: ВСУ готовятся к разным сценариям

Кратко:
- Силы обороны Украины проводят проверку боеготовности подразделений
- Военные готовятся к любым сценариям
Ситуация на участке украинской границы с Приднестровским регионом Молдовы остается под пристальным контролем из-за присутствия там российского военного контингента.
Как сообщили в оперативном командовании "Запад", Силы обороны Украины проводят проверку боеготовности подразделений и одновременно усиливают оборонительные позиции на этом направлении.
Военные подчеркивают, что принимаемые меры направлены на готовность к любому развитию событий и поддержание стабильности в приграничной зоне.
"Граница Украины с Приднестровским регионом республики Молдова не покидает фокуса нашего внимания из-за присутствия там российского военного контингента и нестабильной ситуации с безопасностью. С учетом опыта войны на других направлениях, Силы обороны готовятся к любым сценариям и усиливают оборонительные рубежи", - заявили в ОК "Запад".
В ходе поездки командующего группировкой войск "Запад" бригадного генерала Владимира Шведюка проверено состояние готовности подразделений, их обеспечение, а также развитие фортификационных сооружений и логистики.
Особое внимание уделено взаимодействию с местными общинами, безопасности полевых работ, контролю минных полей и подготовке национального сопротивления.
Также оценены возможности медицинских учреждений региона для реагирования на потенциальные угрозы.
В командовании подчеркивают, что главной целью является создание эшелонированной системы обороны и готовность оперативно реагировать на любые вызовы.
Угроза со стороны Приднестровья – последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам заместителя руководителя Офиса президента, бригадного генерала Павла Палисы, у оккупантов появилась идея создания буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.
В то же время в отчете Института изучения войны отмечается, что российское руководство не ограничивается претензиями только на Донецкую область и имеет более широкие территориальные амбиции в отношении Украины, хотя ресурсов для их реализации недостаточно.
Также представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что на территории Приднестровья российские силы могут использовать аэродром в Тирасполе как площадку для запуска беспилотников по Украине.
Об источнике: Оперативное командование "Запад"
Оперативное командование "Запад" - это ключевое военно-территориальное объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, ответственное за оборону западных регионов страны.
Зона ответственности включает в себя территорию восьми областей Украины: Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Ривненскую, Тернопольскую, Хмельницкую и Черновицкую.
Командующим войсками ОК "Запад" с апреля 2024 года является бригадный генерал Владимир Шведюк.
ОК "Запад" было создано на базе Прикарпатского военного округа в рамках реформы структуры ВСУ для перехода на современную систему оперативного управления.
