На границе с Приднестровьем усиливают оборону: ВСУ готовятся к разным сценариям

На границе с Приднестровьем усиливают оборону

Ситуация на участке украинской границы с Приднестровским регионом Молдовы остается под пристальным контролем из-за присутствия там российского военного контингента.

Как сообщили в оперативном командовании "Запад", Силы обороны Украины проводят проверку боеготовности подразделений и одновременно усиливают оборонительные позиции на этом направлении.

Военные подчеркивают, что принимаемые меры направлены на готовность к любому развитию событий и поддержание стабильности в приграничной зоне.

"Граница Украины с Приднестровским регионом республики Молдова не покидает фокуса нашего внимания из-за присутствия там российского военного контингента и нестабильной ситуации с безопасностью. С учетом опыта войны на других направлениях, Силы обороны готовятся к любым сценариям и усиливают оборонительные рубежи", - заявили в ОК "Запад".

В ходе поездки командующего группировкой войск "Запад" бригадного генерала Владимира Шведюка проверено состояние готовности подразделений, их обеспечение, а также развитие фортификационных сооружений и логистики.

Особое внимание уделено взаимодействию с местными общинами, безопасности полевых работ, контролю минных полей и подготовке национального сопротивления.

Также оценены возможности медицинских учреждений региона для реагирования на потенциальные угрозы.

В командовании подчеркивают, что главной целью является создание эшелонированной системы обороны и готовность оперативно реагировать на любые вызовы.

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам заместителя руководителя Офиса президента, бригадного генерала Павла Палисы, у оккупантов появилась идея создания буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.

В то же время в отчете Института изучения войны отмечается, что российское руководство не ограничивается претензиями только на Донецкую область и имеет более широкие территориальные амбиции в отношении Украины, хотя ресурсов для их реализации недостаточно.

Также представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что на территории Приднестровья российские силы могут использовать аэродром в Тирасполе как площадку для запуска беспилотников по Украине.

Об источнике: Оперативное командование "Запад" Оперативное командование "Запад" - это ключевое военно-территориальное объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, ответственное за оборону западных регионов страны. Зона ответственности включает в себя территорию восьми областей Украины: Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Ривненскую, Тернопольскую, Хмельницкую и Черновицкую. Командующим войсками ОК "Запад" с апреля 2024 года является бригадный генерал Владимир Шведюк. ОК "Запад" было создано на базе Прикарпатского военного округа в рамках реформы структуры ВСУ для перехода на современную систему оперативного управления.

