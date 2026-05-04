"Может произойти что-то важное": Politico узнало, что Европа ожидает нападения РФ

Европа ожидает нападения РФ в следующие 2 года

Европейские страны обеспокоены тем, что в течение ближайших одного-двух лет Россия может предпринять агрессивные действия. По информации Politico, в ЕС считают, что этот период может стать для диктатора Владимира Путина "окном возможностей" - на фоне пребывания Дональда Трампа у власти в США и ещё недостаточно укреплённого оборонного потенциала Евросоюза.

"Вскоре может произойти что-то важное – у России есть окно возможностей. США уходят из Европы, трансатлантические отношения находятся в плачевном состоянии, и ЕС еще не полностью готов взять на себя ответственность", – сказал Мика Аалтола, финский депутат Европейского парламента. видео дня

В то же время ряд европейских политиков сомневается в вероятности полномасштабного наземного вторжения России в страну НАТО, учитывая значительные потери российских сил в войне против Украины. Более вероятным сценарием, по их мнению, может стать ограниченная операция, направленная на создание неопределённости и проверку единства Альянса в вопросе применения статьи 5 о коллективной обороне.

Экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис также считает, что Москва может попытаться расширить конфликт за пределы Украины, чтобы избежать невыгодных переговоров и усилить свои позиции.

Эскалация как возможный инструмент давления

Несмотря на ослабление, Россия остаётся фактором риска. По мнению Аалтолы, расширение конфликта на другие регионы может рассматриваться Кремлём как способ усилить переговорные позиции. Он отметил, что затяжная война истощает ресурсы страны, поэтому Москва может искать альтернативные пути давления вместо мирного урегулирования.

Потенциальные действия России, по его словам, могут носить разнообразный характер - от применения беспилотников до операций в Балтийском море или Арктике. При этом маловероятно, что речь пойдёт о прямом вторжении в регионы с сильным присутствием НАТО, например на польском направлении.

Также не исключается использование так называемого "теневого флота" и других гибридных инструментов, позволяющих оказывать давление без пересечения границ и формального начала войны.

Эксперты полагают, что Москва может стремиться воздействовать на европейских союзников Украины, одновременно избегая прямого вовлечения США. В случае отсутствия явного вторжения Вашингтон может не расценить такие действия как достаточное основание для масштабного ответа.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

В Европе нет единого мнения о масштабах угрозы

Некоторые европейские лидеры считают подобные сценарии маловероятными. Президент Эстонии Алар Карис отметил, что Россия сейчас сосредоточена на войне в Украине и вряд ли обладает достаточными ресурсами для открытия второго фронта против стран Балтии.

Дипломаты НАТО также указывают, что рискованная стратегия ведения войны на два фронта не выглядит рациональной для Москвы без очевидной выгоды.

Тем не менее, полностью исключать развитие событий по негативному сценарию в Европе не готовы. По словам Кариса, страны региона сохраняют бдительность и продолжают внимательно следить за ситуацией.

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

